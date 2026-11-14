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品牌保護公司 Podqi 發表 AI 購物搜尋測試，發現 ChatGPT、Google Gemini 及 Perplexity 的回答有時會提及假冒商店或失效網域。研究於 2026 年 9 月測試 151 個品牌，共分析 6,795 個回答，約 9% 出現被研究人員列為有風險的網站。

Perplexity 有 15% 回答出現風險網站 ChatGPT 為 8%

Podqi 與 AI 搜尋分析公司 Gauge 使用相同購物問題測試三個 AI 服務，每個服務分析 2,265 個回答。結果顯示 Perplexity 有 15% 的回答出現風險網站，ChatGPT 為 8%，Gemini 則為 4%。

研究共檢查 4,437 個網域，將其中 718 個列為有風險，包括 351 個涉嫌假冒網站及 367 個失效網域。後者未必正在詐騙用戶，但網站地址將來可能由其他人重新註冊。研究把假冒、疑似售賣仿冒產品及已失效網站一併納入風險分類，並沒有證明每條連結均涉及詐騙。

有風險網站出現後 只有 9% 回答作出明確警告

在出現風險網站的回答中，57% 將有關網址描述為可供購物的地方，34% 只列出網址而無明確評價，9% 則有警告。ChatGPT 在自身出現風險網站的回答中，有 24% 作出警告，這與整體 9% 的比例屬不同統計基準。

問及品牌有沒有地區網站或能否海外送貨時，出現風險網站的比率達 16%，是研究所測的五類問題中最高。研究使用預先設計的提示詞，並非收集真實消費者對話，所以不能把測試結果直接當成所有日常 AI 購物搜尋的實際發生率。

Podqi 建議消費者從品牌正式主網站尋找地區商店入口，避免只因 AI 把某個網址列作「官方網站」便直接輸入個人資料或付款。研究結果亦提醒用戶，即使回答附有來源連結，仍需要獨立核實商戶身份。

來源：Podqi