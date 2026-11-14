Anthropic 估值 1.4 兆美元招股 據報拒中港機構認購

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Claude 開發商 Anthropic 的 IPO 據報不收以中國內地及香港為基地的機構投資者認購。據知情人士透露，多家銀行拒收這類訂單，部分原因涉及管制國防產品貿易的美國法規，事件發生在中美都視 AI 為戰略產業之際。Anthropic 計劃 11 月 18 日定價、翌日在 Nasdaq 掛牌，公司對事件不予置評。

Anthropic 尋求 1.4 兆美元估值 產品不在中港提供

Anthropic 連同創辦人計劃透過 IPO 及私人配售集資最多 904 億美元（約港幣 7,051 億元），以 1.4 兆美元（約港幣 10.92 兆元）估值上市。據知情人士透露，有意認購的股數約為可供股份的 6 倍。

Anthropic 的產品目前不在中國內地及香港提供，據報公司近期亦封鎖前往這些地方的人使用其產品。

Anthropic 本身亦捲入美國國家安全爭議。美國國防部把公司列為國家安全供應鏈風險，Anthropic 正就此打官司；特朗普政府早前要求上訴法院推翻一項解除聯邦機構禁用 Anthropic AI 技術的命令。

據報多家銀行拒收中港機構訂單 部分源於 ITAR

據 Bloomberg 引述知情人士，多家銀行拒收以內地及香港為基地的機構投資者訂單，或認為這類訂單不大可能獲分配股份。部分知情人士指，限制部分源於美國《國際武器貿易條例》（ITAR），該條例管制國防產品貿易。

Anthropic 招股書提到，其模型可能受美國商務部《出口管理條例》管制，少數情況下亦可能受 ITAR 管制。招股書同時把兩項因素列為業務風險：美國政府加強審視 AI 公司與中國政府相關方的接觸，以及中美關係緊張。

Anthropic 招股書沒有列出對內地及香港投資者的發售限制。公司在招股書表示，除美國外，會在澳洲、加拿大、部分歐洲經濟區成員國、日本、瑞士及英國發售股份，安排行亦可在這些地區以外發售。

香港機構或可經離岸結構出價 散戶發售不含香港

香港投資者據報仍可能透過離岸控股結構出價認購 Anthropic 新股，但最終能否獲分配股份由發行人決定。知情人士指銀行沒有限制客戶提交訂單；有中國科技創辦人的家族辦公室正透過英屬處女群島信託落單。

散戶方面，Anthropic 的亞太區散戶發售只包括澳洲、日本等少數國家。香港投資者可以觀看路演簡報，但獲授權分銷商名單沒有香港零售券商。

早前 SpaceX 招股亦有類似安排。據知情人士透露，包銷商當時獲指示不收內地及香港買家的訂單，但兩地投資者在 SpaceX 上市後仍能在市場買入股份。參考這個先例，香港投資者或可在 Anthropic 上市後經券商在美股市場買入，但現時未有資料確認兩者安排相同。

Anthropic 11 月 18 日定價 中港機構認購據報受阻

Anthropic IPO 計劃於 11 月 18 日定價，以內地及香港為基地的機構投資者據報被排除認購，但銀行沒有全面禁止客戶落單；Anthropic 及牽頭銀行 Goldman Sachs、Morgan Stanley 均不予置評。

Anthropic 計劃發售 8.25 億股，招股價每股 70 至 78 美元（約港幣 HK$546 至 HK$608），11 月 19 日在 Nasdaq Global Select Market 掛牌，股票代號 ANT。對香港投資者而言，據報受影響的是招股階段的新股分配；上市後能否經券商買入，目前只有 SpaceX 先例可作參考。

來源：Bloomberg