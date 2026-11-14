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Apple TV 遙控器產地字樣疑改變　網民稱「中國組裝」變成「中國製造」

Apple TV 遙控器與機頂盒並列在白色背景.
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  • 發佈日期
    2026-11-14
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    5分鐘
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Apple TV Siri Remote 遙控器近日被日本網民指產地標示有變，原本常見的「Assembled in China」（中國組裝）疑似改成「Product of China」（中國製造）。Apple 於 11 月 13 日正式推出新一代 Apple TV 4K，但目前未能確認帖文涉及哪一代遙控器，也未有 Apple 官方資料證實這項標示改動適用於所有產品。

 

Apple TV 遙控器產地標示與序號.

 

日本網民留意產地字樣　尚未確認涉及哪一代遙控器

一則日文帖文提到，Apple TV 遙控器過往熟悉的「Assembled in China」字樣，現時變成「Product of China」。兩句英文均與中國原產地有關，但著重的意思不同：「Assembled in China」明確指出產品在中國組裝，「Product of China」則是較概括的中國原產地標示。

 

設計於美國加州的 Apple 產品在中國製造字樣.

設計於加州，組裝於中國 A2854 5V 0.5A EMC 8220.

 

目前尚未取得可以獨立核實的相關實物近鏡照片、產品型號或生產批次，亦未有資料證實 Apple 是否已將整個 Siri Remote 產品系列改用新字眼。因此，現階段只能將這次觀察視為個別網民說法，不能據此認定 Apple 改變生產地點或供應鏈安排。

 

Apple TV 4K 第 4 代 11 月 13 日開售　新 Siri Remote 加入尋找功能

Apple 於 10 月 13 日公布第 4 代 Apple TV 4K，並在 11 月 13 日於日本等市場開售。新機採用 A19 晶片，隨機附有第 4 代 Siri Remote。根據 Apple 官方介紹，新遙控器保留原有外形，加入「尋找」App 的精確尋找功能，亦可發出聲響，方便用家尋回遺失的遙控器。

由於新產品剛剛開售，這項產地標示說法備受關注。不過，Apple 的產品發表資料沒有提及「Product of China」改字安排。

 

「Product of China」並不代表所有零件都在中國生產

「Product of China」通常用作產地標示，不能單憑這幾個英文字便判斷全部零件的製造地點。美國海關與邊境保護局（CBP）於 2017 年曾就 Apple iPhone 包裝上的「Designed in California. Assembled in China」作出裁定，認為有關字樣符合當時適用的美國原產地標示規定。裁定引用的法規亦把「Product of」列為標示原產地可使用的字眼之一。

該項裁定針對 iPhone 包裝，並非今次 Siri Remote 的專門裁定。至於 Apple 為何可能改變遙控器用字、是否只涉及某些地區或批次，目前都沒有足夠證據作出結論。

 

資料來源：Apple 日本新聞稿Apple 支援美國海關與邊境保護局原產地標示裁定（CustomsMobile 收錄）

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