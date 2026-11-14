Apple TV 遙控器產地字樣疑改變　網民稱「中國組裝」變成「中國製造」

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Apple TV Siri Remote 遙控器近日被日本網民指產地標示有變，原本常見的「Assembled in China」（中國組裝）疑似改成「Product of China」（中國製造）。Apple 於 11 月 13 日正式推出新一代 Apple TV 4K，但目前未能確認帖文涉及哪一代遙控器，也未有 Apple 官方資料證實這項標示改動適用於所有產品。

日本網民留意產地字樣 尚未確認涉及哪一代遙控器

一則日文帖文提到，Apple TV 遙控器過往熟悉的「Assembled in China」字樣，現時變成「Product of China」。兩句英文均與中國原產地有關，但著重的意思不同：「Assembled in China」明確指出產品在中國組裝，「Product of China」則是較概括的中國原產地標示。

目前尚未取得可以獨立核實的相關實物近鏡照片、產品型號或生產批次，亦未有資料證實 Apple 是否已將整個 Siri Remote 產品系列改用新字眼。因此，現階段只能將這次觀察視為個別網民說法，不能據此認定 Apple 改變生產地點或供應鏈安排。

Apple TV 4K 第 4 代 11 月 13 日開售 新 Siri Remote 加入尋找功能

Apple 於 10 月 13 日公布第 4 代 Apple TV 4K，並在 11 月 13 日於日本等市場開售。新機採用 A19 晶片，隨機附有第 4 代 Siri Remote。根據 Apple 官方介紹，新遙控器保留原有外形，加入「尋找」App 的精確尋找功能，亦可發出聲響，方便用家尋回遺失的遙控器。

由於新產品剛剛開售，這項產地標示說法備受關注。不過，Apple 的產品發表資料沒有提及「Product of China」改字安排。

「Product of China」並不代表所有零件都在中國生產

「Product of China」通常用作產地標示，不能單憑這幾個英文字便判斷全部零件的製造地點。美國海關與邊境保護局（CBP）於 2017 年曾就 Apple iPhone 包裝上的「Designed in California. Assembled in China」作出裁定，認為有關字樣符合當時適用的美國原產地標示規定。裁定引用的法規亦把「Product of」列為標示原產地可使用的字眼之一。

該項裁定針對 iPhone 包裝，並非今次 Siri Remote 的專門裁定。至於 Apple 為何可能改變遙控器用字、是否只涉及某些地區或批次，目前都沒有足夠證據作出結論。

資料來源：Apple 日本新聞稿、Apple 支援、美國海關與邊境保護局原產地標示裁定（CustomsMobile 收錄）