字節跳動傳數周內推出 AI Agent　希望挑戰 Meta Muse 但追上頂級模型仍然需時

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TikTok 母公司字節跳動據報正準備推出一款類似 Meta Muse 的 AI Agent，最快在未來數星期公布。彭博社於 2026 年 11 月 11 日引述知情人士報道，聯合創辦人張一鳴最近向公司 AI 團隊介紹新產品及研究方向，並認為字節跳動要在頂尖 AI 模型能力上追上領先對手，至少要到 2029 或 2030 年。

新助手據報參考 Meta Muse 產品名稱與功能未公布

字節跳動據報計劃推出與 Meta Muse 用途相近的 AI 助手。Meta 的 Muse 以語音互動及動畫人物為特色，可協助用家執行不同任務，並延伸至部分硬件產品。但字節跳動新助手的名稱、具體操作方式、支援平台及發售地區仍未披露，亦未清楚字節跳動會否為新助手推出專用硬件。

張一鳴據報強調訓練資料差距 Seed 模型繼續發展

彭博報道指張一鳴在內部會議中提及，字節跳動的 Seed 大型語言模型目前使用的預訓練數據規模仍落後於部分領先對手，認為公司需要作長期研究，而非單靠從其他模型輸出提取知識來縮小差距。

字節跳動近年積極發展 Seedance 影片生成技術，亦推出面向消費者的豆包 AI 服務。報道指新 AI Agent 是公司擴展 AI 產品的一環，但公司尚未公開新助手的技術規格、私隱權限或定價。彭博向 字節跳動查詢後未獲回覆。

來源：Bloomberg