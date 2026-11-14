路透揭中國逾 230 億元 AI 算力項目依賴 NVIDIA　美國出口管制恐拖慢工程

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路透社 11 月 13 日調查發現，中國各地有總值超過 230 億元人民幣（約港幣 248 億元）的 AI 算力項目，計劃採用或已採用受美國出口限制的 NVIDIA H100、H200 和 H800 晶片。調查涵蓋逾 150 份政府採購公告、建設合約及企業披露文件。隨着黃仁勳辭任 NVIDIA 行政總裁，美國可能進一步收緊管制，部分工程面臨晶片供應及延期風險。

230 億元涵蓋整體投資 並非全部用於購買晶片

路透社統計的逾 230 億元人民幣，包括中國各地規劃中、已簽約、正在施工及部分已投入服務的 AI 算力項目，亦涵蓋機房建築、供電系統及其他配套設施。這是項目和設備協議的總值，不能視為中國已向 NVIDIA 購買同等金額晶片。

路透社查閱的文件涉及地方政府支持的數據中心、大學與企業算力設施，地點由沿海科技城市延伸至西部省份。部分建設計劃指定使用 NVIDIA 受限制的處理器，惟文件未必能證明相關晶片已經到貨，亦不能據此認定項目違反美國出口管制。

福建 62 億元項目指定 H100 內蒙古計劃部署 625 部 H200 伺服器

福建省仙遊縣一個規劃中的 AI 算力中心涉及 62 億元人民幣，文件列明計劃採用 NVIDIA H100，並正尋找商業合作夥伴。陝西一項涉及 30 億元人民幣的算力中心計劃採用 H100 及 H200，國有工程企業中國機械工業集團披露旗下子公司取得相關工程合約。

吉林省另一個總投資額約 22.6 億元人民幣的項目計劃混合使用 H100 及中國本土晶片，開發商預計約八成資金來自銀行貸款。內蒙古一項約 15 億元人民幣的計劃則提出安裝 625 部 H200 伺服器；當地行業報道指首階段兩幢建築已於今年動工。這些項目處於不同階段，不能把計劃部署數量等同已交付數量。

甘肅擬部署逾 3,000 顆處理器 無錫已有 H800 算力集群

甘肅省一個數據中心項目今年 7 月批出價值約 11.6 億元人民幣的建設合約，招標文件提及安裝約 3,072 顆 NVIDIA 處理器，包括 H100 及 H200。不過路透社指出，現有文件未能確認晶片是否已經運抵。

部分設施已經運作。江蘇無錫市政府於 2025 年 3 月公布，當地一個使用 H800 的算力集群已投入服務。上海上市公司大名城亦於今年 6 月披露，旗下算力業務已建成 H800 集群，但原值約 7.59 億元人民幣的算力服務協議其後提前終止。

NVIDIA 稱幾乎退出中國市場 IDC 估計出貨佔比仍達 34%

NVIDIA 曾表示，美國出口限制令公司實際上退出中國數據中心運算市場。黃仁勳亦曾形容公司在中國的市場佔有率由 95% 跌至零。然而路透社引述市場研究機構 IDC 的數據指，2026 年上半年 NVIDIA 仍佔中國 AI 加速器出貨量約 34%。

兩項說法的統計範圍不同。NVIDIA 描述的是出口限制下的中國數據中心業務狀況，IDC 數字則是市場上的 AI 加速器出貨比例。路透社未能確認所有受限制處理器的供貨途徑，相關工程文件本身亦不足以證明有違法轉運情況。

黃仁勳離職增加政策變數 中國企業尋求海外算力

NVIDIA 於美國時間 11 月 12 日公布，黃仁勳已辭去行政總裁、總裁及董事職務，財務總監 Colette Kress 暫代行政總裁。黃仁勳長期主張放寬對華先進晶片出口限制。路透社指出，他離任後，NVIDIA 在華盛頓推動相關政策的影響力可能減弱，但這不等於美國已決定對上述中國項目採取新措施。

路透社另於 11 月 12 日引述知情人士報道，中國 AI 企業擔心美國擴大管制，正討論預先租用境外配備 NVIDIA 晶片的數據中心算力。消息涉及一家大型中國雲端服務供應商及部分規模較小的 AI 實驗室，現階段主要是商討及接洽，未有資料證明全部已簽訂租用合約。

美國法案擬監管遠程使用晶片 尚待參議院審議

美國眾議院已於 2026 年 1 月 12 日以 369 票贊成、22 票反對通過《遠程存取安全法案》（Remote Access Security Act）。法案提出讓商務部有權將出口管制延伸至透過海外雲端服務遠程使用受限制技術的情況，包括先進 AI 晶片。截至本次報道，法案仍待參議院審議，尚未成為法律。

若美國擴大限制，中國 AI 項目可能需要重新安排晶片供應、修改伺服器配置及調整軟件環境，增加建設成本。不過路透社沒有證據顯示這批總值超過 230 億元人民幣的項目將全部停工，也沒有發現項目與圍繞黃仁勳及 Megaspeed 的相關指控存在聯繫。

資料來源：Reuters 主報道、Reuters 項目清單、Reuters 海外算力報道、NVIDIA、美國眾議院