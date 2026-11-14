《GTA 6》盒裝版在未拆封下 玩家用電筒照出內部序號 兌換碼恐被偷看

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《GTA 6》（Grand Theft Auto VI）PS5 盒裝版近日被玩家指出存在透光問題。有玩家把手電筒貼近遊戲盒側面，拍攝到盒內印刷內容透過包裝顯現的效果。由於 Rockstar Games 以下載兌換碼取代遊戲光碟，事件引起序號可能在未拆封前外洩的憂慮；不過，現有照片尚未證實有人可以完整讀取並成功兌換序號。

玩家用手電筒照遊戲盒 背面透出反向文字

海外討論區 4chan 於 11 月 13 日出現《GTA 6》遊戲盒照片，發帖者聲稱可利用手電筒從盒外看見下載碼，相關照片其後亦由 X 帳號 GTA 6 Countdown 轉載。

照片顯示，有人把強光貼近藍色 PS5 遊戲盒側面，遊戲盒背面出現透光效果，部分內層文字及圖案輪廓可見。盒背印有 Jason、Lucia 等角色畫面，部分文字受封面印刷及光線干擾，辨認難度較高。

討論區有玩家認為可以辨認部分字元，亦有人表示無法從照片看清兌換碼。單憑目前兩張照片，尚不足以判定整組序號可以從盒外讀取，亦不能確認這種方法對所有地區的遊戲盒都有效。

《GTA 6》盒裝版沒有光碟 11 月 12 日起提供下載碼

Rockstar Games 已在官方支援頁面確認，《GTA 6》實體包裝版採用 Code-in-Box 形式，盒內提供下載遊戲的兌換碼，不附傳統遊戲光碟。官方表示，盒裝版自 11 月 12 日起供應，讓玩家預先下載遊戲，11 月 19 日正式推出後便可開始遊玩。

PlayStation 官方支援資料亦指出，PS5 玩家收到盒裝版後即可輸入兌換碼，預先下載遊戲。由於兌換碼對應遊戲的數碼使用權，玩家擔心一旦有人在商品出售前取得並使用序號，真正買家購入後便可能遇上兌換失敗的問題。

尚未證實有人成功盜碼 買家可保留單據向零售商查詢

今次網上照片顯示遊戲盒有透光現象，但尚未有可靠證據確認有人利用強光在未拆封情況下取得完整有效兌換碼，或成功以此方法盜取遊戲。現階段事件屬於潛在序號保護風險，不能視作已有玩家因這種手法受害。

對於購買盒裝版的玩家，PlayStation 支援頁面建議選擇可信賴的零售商；若遊戲碼遺失或無法辨認，可聯絡零售商處理。Rockstar Games 亦表示，在其他零售商購買遊戲所涉及的訂單及退款問題，應向相關零售商查詢。

資料來源：4chan 原始討論串、GTA 6 Countdown X 帖文、Rockstar Games 官方支援、Rockstar Games 購買支援、PlayStation 官方支援