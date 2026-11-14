中國麥當勞聯乘 Lenovo 推薯條滑鼠　回收開心樂園餐玩具製成

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中國麥當勞與 Lenovo 合作推出薯條盒造型無線滑鼠，外殼超過 60% 物料來自回收的開心樂園餐舊玩具，不過只是限量推出，香港也未有發售安排。

薯條盒變成無線滑鼠 具備雙模連接與靜音按鍵

麥當勞薯條滑鼠沿用招牌紅黃色包裝設計，上半部塑造成一束薯條，下半部配上金色拱門標誌。這並非純粹擺設，而是具備基本電腦操控功能的周邊產品。

根據報道，滑鼠配備靜音按鍵、380mAh 充電電池及三段 DPI 靈敏度調節，支援藍牙和 2.4GHz 無線連接。套裝亦附毛氈收納袋，展開後可當作滑鼠墊使用。官方未有提供電池續航時間及各段 DPI 的詳細數值。

每人限購兩套 售價約港幣 HK$107 加積分

中國麥當勞於 10 月 22 日及 23 日每日推出 2,000 套，當日上午 10 時 45 分起透過內地麥麥商城發售，每人限購兩套。人民幣 99 元約港幣 HK$107，另外仍須使用 18 個會員積分。

中國麥當勞早在 6 月介紹這項與 Lenovo 的合作，表示回收玩具經分類、拆解和再生處理後，用作生產滑鼠外殼。計劃屬於品牌自 2021 年開展的「重塑好物」循環再造項目。10 月的限量銷售期現已結束，目前未見香港官方發售安排。

來源：中國麥當勞