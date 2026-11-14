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任天堂宣布，Nintendo Account 將於 2027 年 1 月 26 日停止支援以 Google 或 Apple 帳戶快速登入，屆時亦不能再用這兩種方式建立新帳戶。根據任天堂 11 月 10 日發布的公告，現有用家應預先確認 Nintendo Account 的電郵地址及密碼，或改用 Passkey 通行密匙。

Google、Apple 快速登入將停用 既有帳戶不會因此消失

任天堂指日本時間 2027 年 1 月 26 日下午 4 時起，Google 和 Apple 帳戶不再適用於 Nintendo Account 的「簡易登入」。配合變更，透過 Google 帳戶連結換取 My Nintendo 白金點數的任務亦會結束。任天堂未有交代取消這兩種登入方式的原因。

已在遊戲機或其他裝置登入的用家，部分情況下可以繼續使用，毋須立即重新登入；但當系統要求重新驗證身份時，用家必須提供 Nintendo Account 本身的電郵地址或登入 ID 與密碼，亦可使用已設定的 Passkey。用家不應把 Google 或 Apple 密碼當成 Nintendo Account 密碼輸入。

官方建議預先設定 Passkey 支援手機生物認證

Nintendo Account 用家可前往任天堂帳戶網站，在登入及保安設定中選擇 Passkey，再按指示註冊新通行密匙。之後登入時便可使用相容裝置的指紋、臉部識別或裝置解鎖機制完成認證。

任天堂表示，即使設定 Passkey，仍應妥善保管已登記電郵及帳戶密碼，以便更換或遺失裝置時恢復存取。如果忘記密碼，應先使用官方重設功能。採用 Apple 隱藏電郵地址功能的用家，亦宜核對目前登記的帳戶資料。任天堂官方支援頁面也有列出相關登入與通行密匙操作方法可以參考。

來源：任天堂官方公告