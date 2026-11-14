Tesla Cybercab 私人訂購 5 年連月費約 4.8 萬美元未計保險充電

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Tesla Cybercab 開放部分受邀客戶訂購作私人用途，消息由 Tesla 官方 Robotaxi 帳號在 X 公布。這部沒有軚盤及踏板的雙座位自動駕駛車售 29,990 美元（約港幣 23.4 萬元），未計稅；買家買下車輛後，仍須每月支付 299 美元（約港幣 HK$2,332）Autonomy 訂閱費才可行車。

Cybercab 原以 Tesla 自家車隊為主

Tesla Cybercab 原本以自家 Robotaxi 載客車隊為主要用途，今次則邀請個人客戶訂購車輛自用。Tesla 行政總裁 Elon Musk 曾在業績會上表示，預計公司會擁有絕大部分 Cybercab。

Tesla 在 9 月向企業開放 Cybercab 車隊購買意向表格，今次邀請則讓部分私人買家訂車。截至發稿時，訂購只限受邀客戶，未有公開訂購頁。

Cybercab 停交月費就不能行車

Cybercab 行車需要有效 Autonomy 訂閱，車主亦須定期為車輛保養。購車費用已包括首月訂閱，其後須按月支付 299 美元。

Tesla 訂購頁顯示 Cybercab 售價 29,990 美元，另設每月 299 美元的 Autonomy 訂閱

Cybercab 沒有軚盤及踏板，訂閱一旦停止，車主亦無法改為人手駕駛。如果月費日後加價，想繼續用車的車主便可能要接受新的收費。

Cybercab 限服務區行駛 美監管調查未結

Cybercab 只可在 Tesla 支援的服務範圍內行駛，初期供應亦有限。即是車主買車後仍受服務區域限制，不能隨意駛往範圍以外的地方。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）9 月初開始調查 Tesla 自行認證 Cybercab 在沒有軚盤、踏板及倒後鏡下符合聯邦安全標準的做法是否妥當，調查仍未結案。美國運輸部 6 月提出取消純自動駕駛車的煞車踏板規定，但建議仍未定案；Tesla 未交代若 NHTSA 裁定自我認證不合規，買家會受到甚麼影響。

Cybercab 五年連月費約 4.8 萬美元

Tesla Cybercab 現時只限受邀者訂購，車輛須在支援範圍內行駛並持續訂閱，聯邦監管調查亦未有結果。買家落單須付 1,000 美元（約港幣 HK$7,800）不設退款訂金，預計 2026 年 12 月交車。

按公布的車價及月費計算，假設月費維持不變，扣除車價已包的首月後，5 年合共需付 47,631 美元（約港幣 37.2 萬元），當中 59 個月的訂閱費約相當於車價的 6 成。這個總數未計保險、保養、稅及充電，買家計算用車預算時要把這些開支一併考慮。

來源：Tesla (@robotaxi on X)