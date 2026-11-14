美國空管系統全國大故障　一度罕有發出全國停飛令 逾萬航班延誤近 2,000 班取消

Advertisement

美國航空交通管制系統於當地時間 11 月 13 日下午發生大規模通訊故障，美國聯邦航空管理局（FAA）罕有向全國機場發出地面停飛令，要求所有尚未起飛的客機暫停離地。事件導致美國航空交通大規模癱瘓，超過 1 萬班航班延誤，近 2,000 班取消。FAA 其後宣布解除停飛令，航班可以逐步恢復起飛，但預計航空交通需要一段時間才能回復正常。

全國 22 個空管中心受影響 所有機場一度停止起飛

美國運輸部長 Sean Duffy 表示，FAA 轄下各區域航空交通管制中心出現通訊問題，影響全國 22 個負責管理航路交通的控制中心。FAA 於美國東岸時間下午約 3 時 54 分發出全國停飛指令，要求所有機場停止航班起飛，以保障航空安全。

停飛期間，已經在空中的航班並非全部需要立即降落，當局按情況安排飛機繼續飛行、折返或轉降其他機場。部分前往亞洲及夏威夷的國際航班亦獲准起飛。

根據航空數據分析公司 Cirium 的資料，截至當地時間晚上 7 時 05 分，至少 827 班航機需要折返或改降其他機場，當中 670 班返回原來起飛的機場，另外 157 班轉往其他機場。

超過 1 萬航班延誤 航空公司大量取消班次

根據 FlightAware 截至美國東岸時間下午 6 時 04 分的統計，美國已有 10,494 班航班延誤，另外 1,913 班取消，數字隨事件發展持續變化。

停飛令對美國主要機場造成嚴重影響，包括芝加哥奧黑爾國際機場、華盛頓地區機場及洛杉磯國際機場。大批旅客滯留客運大樓，部分乘客登機後仍須返回候機室。

JetBlue 宣布取消當晚餘下的美國內陸航班，Air Canada 亦取消當晚往返美國與加拿大的航班。事件同時影響貨運航班，FedEx 等物流企業需要準備應急安排。

官員指舊式系統資料過載 暫無證據涉及網絡攻擊

美國國土安全部長 Markwayne Mullin 表示，初步調查沒有發現事件涉及針對美國的惡意攻擊，亦沒有證據顯示屬於網絡攻擊，當局目前將事故視為電訊系統故障處理。

運輸部長 Sean Duffy 進一步指出，美國航空交通管制系統相當老舊，仍依賴模擬式技術，系統因處理大量數據而出現過載。他形容事故屬緊急情況，呼籲國會提供額外資金，加快空管系統現代化工程。不過，完整故障原因仍有待技術調查確認。

事故發生前一天，Microsoft 的 Outlook 等服務亦出現大規模故障，令外界懷疑兩宗事件是否有關。Microsoft 回應表示，目前沒有跡象顯示 FAA 停飛事故與其服務故障存在關聯。

2023 年後首次全國停飛 航班恢復仍需時間

今次是美國自 2023 年 1 月以來，再次因技術故障實施全國停飛措施。2023 年事故涉及 FAA 的飛行通告系統（NOTAM），當時美國境內航班一度暫停起飛。在此之前，美國曾於 2001 年 9 月 11 日恐怖襲擊事件後實施全國停飛。

FAA 最新宣布解除今次全國停飛令，容許航班重新起飛。不過，運輸部長指出，空中交通不可能立即恢復正常，航班調度、飛機與機組人員位置，以及機場積壓的旅客，都需要時間重新安排。

航空公司預計部分延誤和取消情況可能持續至翌日。計劃前往美國或經美國轉機的旅客，應在前往機場前向航空公司確認最新航班狀態。

資料來源：Reuters、AP、ABC News