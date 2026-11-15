北京今日起禁持無人機 旅客帶入京亦可罰款沒收

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北京今年 5 月已禁售無人機，機主登記後仍可保留；修訂後《北京市無人駕駛航空器管理規定》今日（11 月 15 日）起再收緊，全市禁止持有、存放無人機及核心部件，亦禁止攜帶入京。規定由北京市人大常委會於 9 月修訂通過，違者會被沒收設備，個人可罰款人民幣 500 至 5,000 元（約港幣 HK$590 至 HK$5,880）。

新修訂的《北京市無人駕駛航空器管理規定》定於11月15日起實施

北京 5 月已禁售無人機 登記後原本仍可保留

北京原版無人機管理規定於今年 5 月 1 日施行，已禁止向市內單位及個人銷售無人機。據報當時機主須向當局登記，但仍可保留設備；當局要求機主完成的資料核實工作已於 7 月 31 日結束，今次修訂則進一步禁止持有。

北京當局表示新規是為了保障首都安全。今年 6 月，一架小型飛機曾撞向北京最高建築中信大廈（又稱中國尊），造成機師死亡，據報另有 13 人受傷。惟肇事的是小型飛機而非無人機，官方文件亦沒有把今次無人機禁令歸因於這宗事故。

北京全市列管制空域 連核心部件也禁

北京整個行政區域均列為無人駕駛航空器管制空域，禁止在市內進行無人機飛行活動。據報範圍涵蓋城區及郊區，面積約 16,400 平方公里；今日生效的新限制則針對持有、存放及運入，即使無人機不升空亦受管制。

北京市行政區全域已列為無人駕駛航空器管制空域，未經批准不得放飛

北京新規同時禁止運輸、攜帶無人機及核心部件進入市內，單獨存放核心部件亦受管制。「核心部件」按北京市經濟和信息化局今年 3 月發出的《無人駕駛航空器核心部件名錄（試行）》界定；有評測網站整理指名錄涵蓋機身結構、飛行控制、通訊及動力 4 大系統，共 17 種部件。

北京違規持有可罰款 經評估可獲特殊保障

北京新規對違規持有、存放或運入無人機及核心部件的個人，可處人民幣 500 至 5,000 元（約港幣 HK$590 至 HK$5,880）罰款；單位可處人民幣 5,000 至 50,000 元（約港幣 HK$5,880 至 HK$58,800）罰款，公安亦會沒收無人機及核心部件。違規飛行則會被責令停飛、沒收無人機，並處人民幣 1,000 至 10,000 元（約港幣 HK$1,180 至 HK$11,760）罰款。

北京新規為指定用途保留經安全評估後獲「特殊保障」的安排，包括反恐維穩、搶險救災、重大活動，以及學校、科研機構、生產企業的教學、技術研發及生產需要，亦包括農林業生產。

這些單位如確需購買、運輸或存放無人機及核心部件，須先經市公安機關會同有關部門進行安全評估。特殊保障涵蓋購買、運輸及存放，相關飛行活動仍須按國家規定執行。

北京禁持無人機今日生效 攜帶入京亦違規

北京無人機管制由 5 月禁售、登記後可保留，升級至今日起全市禁止持有、存放及運入無人機與核心部件，指定用途則可經安全評估獲特殊保障。即使機主沒有打算飛行，把設備留在家中亦受新規限制。

生效前，北京當局曾提供現場回購、報廢回收、EMS 寄遞出京及自行攜帶出京 4 種處置方法。回購補貼只適用於已完成公安資料核實的個人無人機，補貼比率由 11 月 1 日起從 30% 減至 15%，補貼處置期已於 11 月 14 日結束。

北京新規亦禁止向市內單位及個人銷售、出租無人機及核心部件，電商經營者須採取措施執行。公安機關會巡查，對逾期未轉移出京或違規私存的行為依法查處。

按禁止攜帶入京的條文理解，香港旅客前往北京亦不可把無人機或核心部件帶入北京市，不能只以不飛行作為攜帶設備的理由。

來源：Bjrd、CNA、首都之窗_北京市人民政府门户网站