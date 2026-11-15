歐盟提新法案禁網購誤導設計　擬禁未成年人遊戲付費抽箱

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歐盟委員會於 2026 年 11 月 11 日正式提出《Digital Fairness Act》法案建議，計劃限制網站及應用程式使用誤導消費者的「Dark Patterns」介面設計，並加強保護未成年遊戲玩家。建議涵蓋虛假的貨量警告、難以取消的訂閱和付費遊戲機制。

假倒數與訂閱陷阱成目標 網店須改善取消服務程序

歐盟委員會在官方說明中舉例，部分網店會以「貨品快將售罄」等不實訊息催促購物，或令免費試用在用家未有明確同意下轉成付費訂閱。新法案擬禁止這類具誤導性的營銷做法，亦要求網上商店及服務改善價格披露及取消合約程序。

提案亦涉及社交平台和應用程式的成癮式設計，包括持續跳出的提示，以及針對未成年人弱點而提供的個人化廣告或價格。歐盟希望消費者能自行關閉部分鼓勵過度使用或消費的功能，並要求網紅清楚披露商業宣傳內容。

未成年玩家付費抽箱及 Pay-to-win 擬受限制

歐盟司法專員 Michael McGrath 在 11 月 11 日記者會上解釋，提案針對未成年人在遊戲中的付費隨機獎勵（Loot Boxes）、Pay-to-win 及付費推進遊戲進度機制，建議禁止相關做法；遊戲內付費虛擬貨幣功能則應預設關閉，家長可決定是否允許啟用。

相關限制針對未成年人，不代表歐盟已宣布全面禁止所有玩家購買遊戲抽箱。成年人亦會獲得更多控制部分付費及成癮設計的選項。委員會強調，措施需要在保護消費者與遊戲產業運作之間作出區分。

歐盟正式公布建議 仍待立法審議

《Digital Fairness Act》已由歐盟委員會提出正式法案文本，但仍須經歐洲議會及成員國商議通過後才可能成為法律。新規例的內容和落實時間仍可能在立法過程中更改，現階段不應把建議措施報道成已實施的禁令。

來源：歐盟委員會