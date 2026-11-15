黃仁勳復職聯署破 13 萬　逾 6,500 人自稱 NVIDIA 員工　馬斯克加入聲援

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NVIDIA 創辦人黃仁勳於 11 月 12 日辭任行政總裁後，要求他復職的網上聯署「Stand with Jensen」持續增加。據 11 月 15 日的聯署統計及媒體報道，簽署人數已超過 13 萬，當中逾 6,500 人自稱是 NVIDIA 現職員工，Tesla 行政總裁 Elon Musk 亦公開表示已簽署。不過聯署網站並未核實參與者身份，相關員工人數不能視為 NVIDIA 官方確認的數字。

聯署網站錄得 13 萬個簽名 逾 6,500 人自稱 NVIDIA 員工

聯署網站 11 月 15 日的統計指，活動累計約 13 萬個簽署，其中 6,520 人填報為 NVIDIA 現職員工、1,222 人填報為前員工、70,813 人自稱是股東，另有 51,547 名其他支持者。這些分類由參與者自行填寫，尚未經 NVIDIA 或獨立機構確認。

聯署名單更曾出現捲入黃仁勳風波的黃樂（Alice Huang）名字。主辦單位承認網站沒有嚴格驗證簽署者身份、職銜及所屬機構，已開始移除疑似虛假紀錄。因此，外界暫時無法確定有多少 NVIDIA 員工真正參與，亦不能單憑網站數字推斷公司內部支持率。

聯署要求黃仁勳復職 馬斯克稱部分供應鏈交易靠口頭承諾

「Stand with Jensen」公開信要求 NVIDIA 董事會在獨立調查釐清事實期間，讓黃仁勳恢復行政總裁職務，給予他公平的申辯機會，並對外解釋調查及決策程序。聯署者認為，即使黃仁勳長期領導公司的貢獻不能令他免於問責，董事會亦應按公平程序處理事件。

Elon Musk 已透過社交平台 X 表示簽署聲援。聯署網站亦列出 Epic Games 行政總裁 Tim Sweeney、Replit 行政總裁 Amjad Masad 及 Y Combinator 行政總裁 Garry Tan 等科技界人士。Musk 另稱黃仁勳過去有效管理 NVIDIA 供應鏈，部分交易依靠與他本人達成的口頭承諾，而非書面合約，若他離開可能失去重要交易。

兩間基金持股合計約 1,060 萬股 促董事會保留復職選項

NVIDIA 兩名主要投資者亦要求董事會不要急於選出接班人。Altimeter Capital 行政總裁 Brad Gerstner 與 Atreides Management 投資主管 Gavin Baker 聯署公開信，要求董事會以審慎、循序漸進方式處理領導層安排，保留讓黃仁勳回歸的可能性。

根據截至 6 月 30 日的披露資料，Altimeter 持有約 940 萬股 NVIDIA，Atreides 則持有約 120 萬股，合共約 1,060 萬股。兩人表示認同財務總監 Colette Kress 可暫時領導公司，但認為在釐清全部事實之前不應匆忙選出永久繼任者。

NVIDIA 仍由 Colette Kress 暫代行政總裁

NVIDIA 11 月 12 日的官方公告確認，黃仁勳已辭去總裁、行政總裁及董事職務，由財務總監 Colette Kress 暫代行政總裁，公司正從內部及外部物色永久繼任者。官方人事公告沒有將辭職原因歸結為某項調查結果。

NVIDIA 早前因涉及黃仁勳與疑似外國情報活動的報道，委託獨立董事及外部律師展開調查。董事會當時表示，尚無理由相信國家安全或公司機密已受到損害。迄今沒有 NVIDIA 官方公告顯示董事會已決定讓黃仁勳復職。

資料來源：Stand with Jensen、TVBS、TechCrunch、Mint、NVIDIA