黃仁勳辭職後簽名 RTX 5090 網上被炒到 5 萬美元

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NVIDIA 創辦人黃仁勳於 11 月 12 日辭任行政總裁後，一張有其金色親筆簽名的 GeForce RTX 5090 Founders Edition 顯示卡在 Reddit 引起收藏價值討論。海外科技網站稱這類收藏品有機會被估至 5 萬美元（約港幣 39 萬元），惟暫未有可核實的同價成交紀錄；拍賣公司 RR Auction 過往一張雙重簽名 RTX 5090 的成交價為 10,005 美元（約港幣 HK$78,039）。

Reddit 網民討論應珍藏還是趁熱放售

Reddit 的 r/pcmasterrace 討論區在 11 月 12 日有人分享黃仁勳簽名 RTX 5090 的相片，稱擁有者應妥善保管，因為這可能是遊戲業的一件歷史收藏品。貼文引起大量回應，有網民建議持有人趁新聞熱度仍高時放售，亦有人認為應長期收藏。留言區更有人開玩笑，建議在顯示卡上收集更多涉事人士的簽名。

外國科技網站 GameGPU 其後報道，有討論認為這類簽名卡可能叫價達 5 萬美元。不過網民對長遠收藏價值看法分歧，亦有人擔心事件淡化後，市場未必願意繼續付出高價。上述金額仍屬推測，未能視為實際報價或最新市場成交價。

RR Auction 兩次簽名 RTX 5090 成交紀錄可供對照

拍賣行 RR Auction 的紀錄顯示，2026 年 1 月 29 日，一張在包裝盒及顯示卡外殼均有黃仁勳簽名的 RTX 5090 Founders Edition，以 12,501 美元（約港幣 HK$97,508）成交。另一張同樣有兩處簽名的 RTX 5090，則在 3 月 26 日以 10,005 美元（約港幣 HK$78,039）成交。拍賣行列明上述價格均包括買家佣金。

兩宗拍賣均發生在黃仁勳離職前，而且涉及不同拍品。現有成交紀錄足以說明親筆簽名增加了這款顯示卡的收藏價值，卻不能證明黃仁勳離職後，其市場價格已升至 5 萬美元。

NVIDIA 已確認行政總裁交接

NVIDIA 於 11 月 12 日宣布，黃仁勳已辭任行政總裁、總裁及董事會成員，財務總監 Colette Kress 暫代行政總裁。黃仁勳自 1993 年共同創辦 NVIDIA 以來，一直領導公司。隨着他離職，相關簽名產品受到新一輪關注，但其收藏價值最終仍須由實際交易驗證。

資料來源：Reddit、RR Auction（1 月拍賣）、RR Auction（3 月拍賣）、GameGPU、NVIDIA