Meta 內測預測市場 App「Takes」　員工猜事件贏 cred 積分毋須真金白銀

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Meta 正在讓員工測試名為 Takes 的預測市場 App，參與者可用虛擬「cred」積分猜測新聞或其他事件的結果，猜中便獲得積分，猜錯則扣分。據《華爾街日報》11 月 13 日引述知情人士報道，Takes 現時未向公眾開放，Meta 亦未確定會否正式推出。

Takes 用信譽積分下注 題目涵蓋科技與娛樂

Takes 的「cred」取自英文 credibility，意思是信譽。玩法類似預測市場：用戶先選擇認為會發生的結果，再按答案是否正確增減積分。由於不涉及實際金錢，現階段的 Takes 比起金融交易平台，更接近以預測事件為主題的遊戲。

報導指，內部測試的題目包括前 Apple 行政總裁 Tim Cook 會否接任 NVIDIA 行政總裁，以及電視問答節目《Jeopardy!》某集的勝出者。

祖克柏早於 6 月推動 Arena 計劃 與 Takes 關係未明

之前曾有報導指，，Meta 行政總裁 Mark Zuckerberg 指示一支小型團隊研發預測市場 App，當時項目內部代號為 Arena，計劃採用類似遊戲的積分制度。報道亦指產品可能獨立於 Facebook、Instagram 及 WhatsApp 運作，Meta 當時未排除將來引入真金錢交易的可能性。

最新曝光的 Takes 同樣以積分作預測，但 Meta 至今未公開確認 Takes 與 Arena 是否為同一項目的不同名稱或版本。公司亦未公布一般用戶可否參與測試、正式推出日期或支援地區。

Kalshi 與 Polymarket 使用真錢 Meta 暫未公布商業模式

目前 Kalshi 與 Polymarket 等預測市場讓用戶以真錢參與事件結果相關交易，與 Takes 目前的積分玩法有明顯分別。根據路透社引述的 S&P Global Market Intelligence Kagan 調查，兩個平台的用戶有略多於 60% 未滿 35 歲。

真金錢預測市場合法性在美國仍存在爭議，Kalshi 及 Polymarket 面對部分州份的訴訟，涉及交易是否構成違法賭博；兩家公司則主張相關合約受聯邦商品期貨監管規範。Meta 尚未公布 Takes 將來會否開放真錢交易，亦未回應路透社當時的置評要求。

來源：The Wall Street Journal