Monster Hunter 拼圖遊戲推離線買斷版　逾 2,400 關香港售 HK$148

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Capcom 於 11 月 12 日推出《Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles Furever》手機遊戲，將《魔物獵人》系列的艾路拼圖遊戲改為一次性付費的離線版本，收錄超過 2,400 個關卡。遊戲已登陸 iOS 及 Android，香港 App Store 售價為 HK$148。原版預定於 2027 年 1 月 14 日結束網上服務，現有玩家可以按指定條件轉移遊戲進度。

香港 App Store 售 HK$148 遊戲啟動時仍須連線

《Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles Furever》採用買斷制，玩家付費購買後即可遊玩收錄的拼圖內容，毋須像原版般依賴持續營運的網上服務。香港 App Store 頁面標價 HK$148，並列明支援繁體中文，iPhone 及 iPad 須使用 iOS 或 iPadOS 16.0 或以上版本，以及配備 A12 Bionic 或更新晶片。Android 版本亦已於 Google Play 上架，購買前宜先查閱裝置相容性及當地商店售價。

Capcom 特別提醒，離線遊玩並不代表完全毋須上網。《Furever》在啟動應用程式時仍需要連線確認內容，完成確認後則可在不連線的情況下遊玩，直至退出遊戲。

收錄逾 2,400 個關卡 艾路拼圖可斜向移動

《Furever》沿用以艾路為主角的三消玩法。玩家配對相同圖案的方塊，除了上下左右交換，還可斜向移動，在有限步數內完成關卡目標。遊戲加入怪物及障礙物，並設有能大量製作特殊方塊的「美喵時刻」。

玩家亦可透過過關收集素材，幫助島上的艾路恢復生活、建造建築物，以及替角色更換服裝。Capcom 在 11 月 12 日的發售公告確認，買斷版收錄超過 2,400 個關卡。

舊版存檔可以轉移 切勿先刪除原有 App

原版《Monster Hunter Puzzles: Felyne Isles》玩家可將部分存檔轉移至《Furever》，沿用現有進度繼續遊玩。不過 Capcom 指明，轉移過程需要使用原版應用程式，玩家必須保留原版 App，並在服務結束前將它更新至 2.25.00 或以上版本。

iOS 玩家需要使用 iCloud，Android 玩家則透過 Google 雲端服務轉移。遊戲只支援同一作業系統之間的資料轉移，不能直接由 iOS 轉往 Android，反之亦然。由於新版本調整了部分功能，部分資料可能無法繼承，轉移時亦需要連線。

原版明年 1 月 14 日停止網上服務

Capcom 已公布原版遊戲將於 2027 年 1 月 14 日上午 11 時（日本時間）停止網上功能、新下載及客戶支援。屆時原版部分毋須連線的內容仍可遊玩，但不再獲得官方支援。公司亦計劃將《Furever》移植至 Nintendo Switch 及 Steam，尚未公布推出日期。

Google Play 及 App Store 下載網址

Google Play（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzleotp

App Store（香港 iPhone／iPad）：https://apps.apple.com/hk/app/monster-hunter-puzzles-furever/id6754314772

資料來源：Capcom 發售公告、Capcom 服務終止公告、香港 App Store、Google Play 專題頁