Netflix 正式公佈魔法風雲會動畫　定名 Planeswalker 2027 年播出

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Netflix 公布《魔法風雲會》（Magic: The Gathering）集換式卡牌遊戲系列改編動畫《Planeswalker》，預計 2027 年播出。Netflix 與 Wizards of the Coast 於 11 月 13 日公開製作預覽，確認主角是火焰法師 Chandra，但正式首播日期尚未公布。

Chandra 聯同多名旅法師 阻止威脅多個世界的大戰

《Planeswalker》故事圍繞能穿梭不同世界的強大法師 Planeswalkers（旅法師）。官方簡介指出，主角 Chandra 因本身的火焰魔法能力遭人追捕，同時受到過往經歷困擾。她必須與其他傳奇旅法師合作，面對一股神秘勢力及危險的同盟關係，阻止席捲多個世界的戰爭。

Netflix 發布的製作預覽有角色設計、場景概念圖及動畫測試片段。製作團隊解釋，《Magic: The Gathering》的不同時空各有文化、建築及設計特色，因此動畫會按角色所在世界調整視覺風格與鏡頭呈現手法。團隊亦以遊戲多年累積的數千張卡牌作為創作參考。

《Star Trek: Picard》製作人 Terry Matalas 領軍 DIGIC 負責動畫

《Planeswalker》由曾參與《Star Trek: Picard》的 Terry Matalas 擔任節目統籌（showrunner），Cindy Appel 擔任共同統籌。憑動畫短片《Feast》獲奧斯卡獎的 Patrick Osborne 出任監督導演及執行監製，動畫製作交由 DIGIC Pictures 負責。Netflix、Hasbro Entertainment 與 Wizards of the Coast 共同推動項目。

2019 年首次公布後更換團隊 今次終於有明確播出年份

Netflix 早於 2019 年公布將《Magic: The Gathering》改編成動畫，當時由《Avengers: Endgame》導演 Joe Russo 及 Anthony Russo 參與製作。原有版本其後未能完成，Netflix 在 2024 年重新確認項目，改由 Terry Matalas 帶領新團隊製作。

今次官方直接公開《Planeswalker》名稱、製作片段及 2027 年播出安排，比過去只有開發消息更具體。不過 Netflix 尚未公布首播月份、總集數或完整配音陣容，現階段亦沒有正式完整預告片的上映時間。

來源：Netflix