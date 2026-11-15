中國首部全 AI 電影票房失利　千萬元製作上映 3 星期僅收 180 萬元

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中國首部獲公映許可的全流程 AI 生成院線長片《三星堆：未來往事》，10 月 23 日上映後票房失利。據電影票房平台貓眼及《南華早報》報道，影片上映約 3 星期累計票房只有約 180 萬元人民幣（約港幣 195 萬元），遠低於製作團隊披露的千萬元級成本。觀眾批評角色表情僵硬、畫面不連貫，故事亦顯得零碎。

《三星堆：未來往事》上映 21 天票房約 180 萬元

《三星堆：未來往事》由博納影業製作，全片長約 100 分鐘，是中國首部取得國家電影局公映許可的 AI 全流程製作院線長片。電影以數十年後的世界為背景，講述人類過度依賴人工智能，最終面臨失控演算法引起的危機，主角需要從古蜀文明三星堆的青銅文物中尋找破解線索。

據《界面新聞》引述貓眼數據，截至 11 月 12 日上映第 21 天，累計票房約 180.2 萬元人民幣。電影於 10 月 23 日至 25 日首 3 天分別收約 30.07 萬、46.44 萬及 37.96 萬元，其後入場人數急跌。11 月 12 日中午，北京仍有 17 間戲院安排合共 29 場放映，但當時尚未售出一張當日場次戲票。

製片團隊此前表示，影片投入達千萬元人民幣級別。累計票房遠低於製作成本，而電影票房還需要與戲院及發行渠道分帳，因此不能把 180 萬元視為片方實際收入。

沒有真人演員和攝影現場 製作團隊仍有近百人

《三星堆：未來往事》沒有聘用真人演員拍攝，也沒有傳統電影的攝影機與實景拍攝現場。全部人物都是原創數碼角色，並非將真人演員的肖像直接製成數碼替身，但這不代表整部電影完全由 AI 自動完成。

博納影業的製作團隊仍有近百人參與，分工涵蓋編劇、導演、攝影、美術、燈光、剪接等 17 個專業範疇。製作歷時約兩年，團隊生成超過 120 萬張底圖，並多次修改全片。影片採用博納的「博卡電影雲片場」製作，生數科技旗下 Vidu 提供影片生成技術支援，故事構思及創作判斷仍由人員負責。

博納影業行政總裁蔣德富此前接受傳媒訪問時表示，AI 省下部分演員拍攝與大型場景製作成本，但人手和製作時間未必同步減少，快速更新的 AI 模型亦令團隊需要反覆調整畫面。

觀眾批評人物表情僵硬 前後鏡頭欠連貫

部分觀眾在社交平台及影評網站批評《三星堆：未來往事》的人物面部表情缺乏變化，角色說話與配音欠自然，轉換場景後的視覺風格亦不一致。有觀眾認為影片充滿明顯的 AI 生成痕跡，角色與故事難以令人投入；亦有人肯定片方嘗試新技術，以及 AI 呈現宏大科幻場面的能力。

《人民日報》11 月 10 日刊登評論，指出製作團隊先生成大量影像，再從現有畫面反過來組織部分故事，使情節之間欠缺連繫。評論認為，長篇電影需要完整的故事鋪排、人物發展及情緒累積，單靠一連串視覺效果難以吸引觀眾看完整部電影。

中國首 8 個月推出 43 萬部短劇 AI 劇佔逾九成

AI 影視作品在手機上的市場表現卻截然不同。中國國家廣播電視總局 9 月公布，2026 年首 8 個月全國推出約 43 萬部網絡微短劇，數量是去年全年的 13 倍，其中 AI 劇佔超過九成。這項數字反映 AI 內容製作和推出規模，並不代表九成觀眾只觀看 AI 劇。

《三星堆：未來往事》的製作方此前亦曾推出 13 集 AI 短劇《三星堆：未來啟示錄》，在網上免費播放。加州大學洛杉磯分校當代中國文化研究教授 Michael Berry 接受《南華早報》訪問時指出，觀眾可能已習慣在手機上免費觀看 AI 短片，願意付錢進戲院時，則希望看到有別於日常短片、具真實感的內容。

母子手工製作動畫《牛來》意外賣座

相比之下，中國低成本動畫《牛來》由信雨萌及母親孫麗芳花約 5 年製作，8 月上映後一度因人物動作生硬、畫面粗糙而遭網民取笑，卻隨着相關片段在網上瘋傳而吸引觀眾進場。影片上映首 3 星期票房已超過 5,100 萬元人民幣，遠高於《三星堆：未來往事》同期表現。

《牛來》的走紅亦與網民獵奇及話題傳播有關，不能單憑兩部作品的票房斷言觀眾普遍拒絕 AI。Michael Berry 認為，部分觀眾可能開始重新重視具有人工創作痕跡的故事和畫面。《人民日報》則指出，一部作品失利不等於 AI 電影沒有前途，但製作技術仍要服務劇本、表演與情感表達。

資料來源：《南華早報》、《界面新聞》、《人民日報》、新華社、《南華早報》電影報道