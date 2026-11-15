SpaceX 筷子首次接住 Starship 上面級 繞地球 14 圈後返回

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SpaceX 首次用發射塔的「筷子」機械臂，捕獲從太空返回的 Starship 火箭上面級。上面級在軌道飛行約 22.5 小時、繞地球 14 圈後，於香港時間周日清晨約 5 時 20 分返回美國德州發射場；惟同一航班的 Super Heavy 助推器早前已在墨西哥灣上空自爆，助推器及上面級「雙捕獲」的目標仍未達成。

Watch Starship Flight 15

https://t.co/xvmIH2diNA — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2026

Starship 筷子此前只接過助推器

Starship 發射塔（外號 Mechazilla）的「筷子」機械臂此前只捕獲過 Super Heavy 助推器。Starship 由下層的 Super Heavy 助推器和上面級組成，SpaceX 已在 3 次試飛中捕獲 V1 版本助推器，其中 2 枚其後再次使用。今次 Flight 15 是公司首次嘗試捕獲上面級，原本亦可能首次回收 V3 版本助推器。

Flight 15 是 Starship 自 2023 年以來第 15 次全尺寸試飛，亦是第 2 次進入軌道；首次入軌是 9 月 28 日的 Flight 14。

Starship 放 26 枚衛星 熱盾據稱正常

Starship 上面級在升空約 35 分鐘後開始釋放衛星，在 42 分鐘內按計劃把 26 枚 Starlink V3 衛星送入近地軌道，擴充 SpaceX 的衛星上網網絡。

SpaceX 表示，團隊在上面級重返前檢視地面追蹤相機及衛星相機影像，確認熱盾狀態適合重返及返回發射場；公司又指上面級各系統包括熱盾看來運作良好。NASA 署長 Jared Isaacman 在 X 形容今次捕獲「近乎魔法」。

Super Heavy 助推器自爆 原因仍在查

Super Heavy 助推器在美國時間周五升空後取消捕獲，最終在墨西哥灣上空自爆。SpaceX 直播主持 Kate Tice 表示，助推器回程時引擎過早停止點火，導引系統偵測到位置不對，自動改道並啟動自毀，助推器在觸水前爆炸。

Kate Tice 又指，初步跡象顯示助推器因低燃料量警報而提早結束回程點火。SpaceX 直播主持 Dan Huot 最初稱事件涉及導航及控制問題，其後更正，指導航及控制系統運作正常，只是按設計觸發中止；截至發稿時，SpaceX 團隊仍在調查根本原因。

Starship 雙捕獲未成 SpaceX 談重用

Starship Flight 15 首次成功捕獲從太空返回的上面級，但 Super Heavy 助推器在回程中自爆，同一航班雙捕獲的目標仍未達成。SpaceX 官員表示，今次捕獲展示了為登月及火星旅程而設的 Starship 可完全重複使用；惟今次助推器並未回收，整枚火箭仍未在同一次飛行中全數回收。

英國皇家航空學會（Royal Aeronautical Society）會長 Malcolm Macdonald 教授認為，未能回收助推器是挫折，但捕獲上面級是重大進展：SpaceX 已分別做到回收兩部分，只是尚未在同一航班完成。

來源：SpaceX