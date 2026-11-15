日本輕貨車進軍美國市場　Toyota 重啟 Scion 品牌極速只有約 40km/h

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Toyota 宣布重啟 Scion 品牌，首款車 KEI-01 是採用日本輕型貨車設計的小型貨車，預計 2027 年下半年在美國投產及推出。根據 Toyota 11 月 10 日新聞稿，新車配備 660cc 三汽缸汽油引擎，極速限制為 25 mph（約 40 km/h），首階段只向車隊客戶供應。

KEI-01 配 660cc 引擎及四驅 車斗最多載重約 272 公斤

KEI-01 車長略多於 11 呎（約 3.4 米），車寬少於 5 呎（約 1.52 米），採用 660cc 三汽缸汽油引擎、無段變速箱（CVT）及四輪驅動系統。四驅系統設有自動模式及按鈕鎖定模式，方便車輛在泥地、積雪及不平路面行駛。

車斗三邊可向下放平，最高載重量為 600 磅（約 272 公斤），亦可拖曳小型工作拖車。新車保留日本輕型貨車的右軚布局，密封式車廂配備暖氣、冷氣、可調校座椅及座椅後方儲物空間，主要供農場、校園及其他工作場所使用。

美國低速車法規限制極速 不能當一般高速公路貨車

KEI-01 按美國《聯邦汽車安全標準》第 500 條（FMVSS No. 500）的低速車（Low-Speed Vehicle，LSV）要求設計，極速限制為 25 mph（約 40 km/h）。這個限制是車輛的美國市場定位，不代表日本本土輕型貨車都有相同極速；能否在特定道路行駛仍受當地交通法規規限。

投資 3,400 萬美元在美國組裝 2027 年下半年開始車隊試售

Toyota 計劃投資 3,400 萬美元（約港幣 2.65 億元）擴建印第安納州車廠的組裝及物流設施，預計新增約 50 個職位。KEI-01 將於 2027 年下半年在當地投產，並透過現有 Toyota 經銷商網絡中挑選的 Scion 經銷商，先向企業車隊、農場、地方政府、校園及送貨服務營運商供應。

Toyota 表示日後會視市場需求及營運安排，考慮開放少量私人零售，惟未有承諾時間表。KEI-01 目前未公布正式售價，也未公布香港市場引入計劃。

Scion 停辦十年後再出發 兩款越野及個人移動概念車同期亮相

Scion 原本是 Toyota 面向年輕買家的美國汽車品牌，於 2016 年停辦。新設的「Scion by Toyota」改為試驗不同形式的移動工具，KEI-01 是品牌重新出發後首款計劃生產的車型。

Toyota 同時展示 SxS 越野概念車，以及可摺疊的雙輪電動 BKE 概念車。SxS 採用輸出超過 300 匹馬力的四汽缸渦輪混能系統，兩款概念車目前都未公布量產時間。

來源：Toyota