Memo AI 專訪 由學生工具做到 30 萬用戶　張天俊：很多 Startup 第一步已經做錯

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港大醫學院 final year 醫科生張天俊（Calvin Cheung），也是 Memo AI 共同創辦人。Memo 前身 PDF2Anki，可把 PDF、影片、網站及筆記整理成 flashcard、筆記和測驗，官方稱已有逾 30 萬名用戶。張天俊今年 8 月 16 日在 Apple Causeway Bay 出席 Today at Apple「聚焦：跟張天俊破解高效學習密碼」。

接受 unwire 訪問時，他談得最多的是 Startup 怎樣先找到需求。Memo 爆紅後，伺服器及 token 成本隨即增加，逼使團隊開始學收費。

未有 Memo 之前 先有 IG 內容頻道

張天俊入讀醫科後已開始拍 content，分享醫科生活和讀書心得。入學前他靠師兄師姐的內容了解醫科；入學後便把經驗傳下去。做內容久了，他亦經常跟學生和家長交流，從中知道大家學習時卡在哪裏。

他自己也有同一個難題。當時單是人手製作 flashcard，每日已可花兩三小時，「都仲未溫喎」。ChatGPT 推出後，他與拍檔 Jason Chan 才想到：這一步可否交給 AI？

他形容自己「more marketer instead of technical founder」。不少人先問「有甚麼 idea 可以做」，然後直接 build product；他的做法則是先經營 social media 和 personal brand，了解「九成人有啲咩 problem」，再回頭做產品。

兩三個週末做 MVP 流量證明有人需要

按張天俊憶述，團隊用兩三個週末做出早期 MVP，再放到原有頻道示範。首兩條影片兩星期內錄得三、四百萬觀看，大量用戶湧入，連伺服器也承受不了流量。

團隊無法一直自行補貼 token 和伺服器開支，於是加入免費及付費方案。直至第一名客人真正付款，他才覺得這件事開始由工具變成生意。



免費版應該有幾多 Token ？「其實係唔知㗎」

張天俊曾研究 Duolingo 等 freemium 產品，但 AI 產品每次生成內容都有運算成本，不能直接照搬其他 App 的免費比例。

團隊只能不斷試不同 pricing point，看多少免費用戶轉為付費、收費後有多少人離開，再與 AI 成本衡量。

Startup 要 Move Fast 手機版當時先集中 Apple

談到手機版開發，張天俊直接提到 Startup 要「move fast」。他認為 Apple 的開發文件、API 和裝置環境較集中；Android 有更多裝置尺寸及系統版本，一開始全部兼顧會增加工作。

團隊先集中 Apple 平台。Memo 現已有原生 iOS App，Android 則提供 Web App。

一封視障用戶電郵 揭出團隊看不到的問題

一名視障學習者曾來信，表示自己難以逐張製作 flashcard，Memo 可以減省這部分工序，但產品當時的輔助使用功能並不完善。

團隊與對方來回溝通數次後，才了解 Apple 的螢幕閱讀功能「旁白」（VoiceOver），張天俊說其後已跟進改善。這封電郵亦讓團隊接觸到自己日常不會遇到的使用情境。

AI 是雙刃劍 平均產出提高，差距反而可能拉闊

張天俊形容 AI 是「雙刃劍」：用得好可以提高學習效率；如果只叫 AI 把功課全部完成，自己沒有真正理解內容，效果反而可能更差。

他提到一項「用 AI 做功課分數較高、考試反而較差」的研究。2026 年 CEPR Discussion Paper 追蹤 26,811 名中國中學生 30 個月，發現採用生成式 AI 後，功課分數提高 18%，但六個月內月度閉卷考試分數下降 20%。學習損失主要集中在約八成使用模式符合把功課交給 AI 完成的用戶，其中兩名作者來自港大。

談到能力差距，張天俊以林丹與不懂打羽毛球的人拿到更好球拍作比喻。他認為工具提高平均水平之餘，原有差距反而可能拉闊。

他亦以醫管局電子病歷為例：文書電子化後處理病歷快了，原以為醫生可多些時間與病人溝通；實際上需求增加，醫生依然忙碌，「同病人嘅時間」與以前沒有太大分別。

至於年輕人應該學甚麼，他認為 Coding 等 hard skill 的價值正受到 AI 改變。與其只追下一項熱門技能，不如先看未來市場需要甚麼，再決定自己應該學甚麼。