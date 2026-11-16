Apple 智能眼鏡傳 2027 年亮相　Siri 可操作 iPhone App 叫車訂餐廳

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Apple 首款智能眼鏡據報計劃於 2027 年 6 月的 WWDC 發表，並於同年底前開始出貨。Bloomberg 記者 Mark Gurman 指，這款內部代號 N50 的眼鏡以 Siri AI 為核心，讓用戶以語音操作 iPhone App，完成叫車及預訂餐廳等工作。不過 Apple 尚未正式公布產品，軟件開發進度落後亦可能影響上市時間。

Siri AI 可操作 iPhone App 預訂餐廳及叫車

Apple 智能眼鏡據報會以 Siri 作主要操作介面。用戶可透過語音指示配對的 iPhone 完成預訂餐廳、叫車、訂購咖啡、購買電影戲票及網購等工作。開發者毋須為眼鏡另寫獨立 App，只需為現有 iPhone App 提供可讓 Siri 呼叫的操作功能。上述用途仍屬 Apple 的產品規劃，個別服務是否可用亦取決於第三方開發者的支援。

眼鏡鏡頭亦可為 Siri 提供視覺資訊。據報用戶可詢問眼前建築的名稱、要求翻譯招牌及對話，亦可讓 Siri 根據雪櫃內的食材提出煮食建議。其他預期功能包括接聽電話、FaceTime 語音通話、播放音樂、接收 iPhone 通知、查看行事曆及提醒事項，以及操控智能家居裝置。

iOS 27.3 已提供 Siri AI 開發者預覽 繁體中文仍待推出

Apple 於 11 月 3 日宣布，iOS 27.3 等系統的測試版本已向開發者提供 Siri AI 與 App Intents 整合的預覽功能。開發者可讓 Siri 執行 App 內的具體操作，例如查詢訂單、預約服務及完成購物流程。Apple 預計在 2027 年春季開放相關 App 提交至 App Store，讓開發者在智能眼鏡推出前準備整合功能。

Apple 官方文件顯示，Siri AI 測試版現時支援英語、法語、日語、韓語、葡萄牙語及西班牙語。Apple 已把繁體中文列入稍後支援的語言，但未提供確實時間，亦未確認智能眼鏡在香港的推出安排或廣東話語音支援情況。

首代眼鏡不設 AR 顯示 須配合較新款 iPhone

首代 Apple 智能眼鏡據報不會在鏡片顯示擴增實境（AR）畫面，主要透過鏡頭、麥克風、揚聲器與 Siri 互動。測試機使用精簡版 visionOS 28，配備由舊款 Apple Watch 晶片衍生的處理器，並有專用零件處理無線連接及影像。由於眼鏡本身運算能力及記憶體有限，大部分 App 功能仍由配對的 iPhone 處理。

根據現階段規劃，用戶需要較新款 iPhone，Android 手機不獲支援。眼鏡雖配備 Wi-Fi，可在 iPhone 不在身邊時執行部分獨立功能，例如透過 Wi-Fi 播放音訊，但不能視作完全獨立使用的裝置。

原型機比第二代 Meta Ray-Ban 略薄 可邊戴邊充電

Apple 正測試不同鏡框形狀、顏色及用料。Mark Gurman 指部分 N50 原型機比第二代 Meta Ray-Ban 智能眼鏡略薄，鏡頭收納在與鏡框齊平的橢圓形開口，前方有燈號顯示使用或充電狀態。Apple 亦正研究其他私隱保護設計，並重視揚聲器音質。

部分測試機在左側鏡臂末端採用約一粒 Tic Tac 薄荷糖大小的三針式磁吸充電接頭，佩戴者毋須脫下眼鏡便能充電。不過 Apple 尚未決定上市版本會否沿用這套充電設計，售價、續航力及正式外觀亦未公布。

Siri 軟件進度落後 2027 年出貨仍有變數

Gurman 指 Apple 已大致敲定智能眼鏡的硬件設計，但 Siri 相關軟件及 AI 開發仍落後於計劃。公司雖然繼續以 WWDC 2027 公布產品、同年底前出貨為目標，兩個時間點仍可能調整。Apple 據報亦計劃於 2027 年底推出配備鏡頭的 AirPods，讓 Siri 取得用戶身邊的視覺資訊，惟兩款產品的實際上市日期均未獲 Apple 確認。

資料來源：MacRumors、Bloomberg Power On（原始報道）、Apple Developer