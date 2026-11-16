小裝置令植物家電變 AI 他媽哥池 有試用者為令角色開心多做運動

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卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University，CMU）的 OATs 近日在 ACM UIST 人機介面研討會獲兩個 Honorable Mention 獎項，它用 E Ink 小螢幕把植物、滑板及咖啡機變成會表達情緒的 AI 小寵物。博士生 Daehwa Kim 開發的 OATs 主模組成本約 20 美元（約港幣 HK$156），目前仍屬研究原型。

OATs 受 Tamagotchi 啟發 植物缺水角色會傷心

OATs（Object Agent Twins）受 90 年代電子寵物 Tamagotchi 啟發，希望把照顧虛擬寵物的樂趣帶到日常物件上。她表示：「We bring this joy of caring from virtual to physical objects」（我們把照顧的樂趣由虛擬帶到實物）。

與她共同開發的是她的導師、CMU 人機互動研究所（HCII）教授 Chris Harrison，他主持 Future Interfaces Group。OATs 把物件狀況轉化成角色表情，例如植物缺水時，螢幕上的植物角色會傷心，淋水後便回復開心。

同一套設計也可用於滑板及咖啡機：滑板數日沒有移動，角色便顯得傷心寂寞，踩上去就開心；咖啡機開始磨豆時，角色則會興奮。

OATs 如何運作 Gemini 按感應器選情緒

OATs 透過內置及外接感應器讀取物件狀況，再由 Google Gemini 選擇角色情緒。感應項目包括泥土水分、溫度、空氣濕度、光線、有否人在場及移動，角色共有 12 種表情，由興奮、開心到沮喪、抑鬱。

角色圖像由 Google Gemini 的 Nano Banana 圖像生成服務製作。用家在網頁為 OAT 命名及選擇感應器，系統便按物件名稱及描述生成「正面」與「負面」行為，用家亦可自行修改。

裝置內的 ESP32-S3 每 2 秒讀取感應器，本地程式判斷數據有足夠變化，才將讀數及歷史數據傳到雲端。Gemini 按設定選出情緒，再傳回裝置顯示，藉此減少無線通訊及耗電。

硬件包括 Waveshare ESP32-S3 開發板、1.54 吋雙色 E Ink 螢幕、溫濕度感應器、量度聲量的咪高峰及擴充板，配上 3D 打印外殼，電池以 USB-C 充電。續航說法有出入：WIRED 指約 3 至 4 日，使用聲量感應器只有 1 日；Hackster.io 則指 1,100 mAh 電池視乎感應器配置可用約一星期。

OATs 由感應器板、電池、主板、E Ink 螢幕及 3D 打印外殼組成，並可接駁多種外接感應器

12 人試用 OATs 有人為角色開心多做運動

在一項 12 人的 OATs 研究中，部分參與者為令角色開心而改變日常習慣。據報參與者為雪櫃、植物、啞鈴、咖啡機及 3D 打印機等設定 OAT，平均約需 15 分鐘，然後使用 7 日。

開發者將用法分為 3 類：顯示咖啡機等物件有沒有被使用；提醒旁人物件正在運作，例如運作時會釋出有害氣體的 3D 打印機；以及追蹤個人習慣，例如貼在啞鈴上鼓勵用家定期運動。

研究中有人為令角色開心而多做運動、照顧植物或整理雪櫃，也有人看到角色不開心便感到內疚。不過部分表情令參與者混淆，亦有人刻意操控感應器讀數，只求角色露出開心表情。

OATs 仍屬研究原型 Kim 未決定是否出售

OATs 以 E Ink 表情把日常物件變成 AI 小寵物，已在學術研討會獲獎，但截至發稿時仍是未有出售的研究原型。有人鼓勵開發者在網上出售套件，她尚未決定是否商業化，電池續航亦是原型的限制。

開發者認為擬人化有助改變行為，但必須小心避免濫用，因此 OATs 的互動限於 E Ink 螢幕上的表情。她以人們會為汽車、單車取名，卻很少為 iPhone 取名作比較，提出人與 AI 的關係可能愈來愈密切。

OATs 某程度延續了 Tamagotchi 照顧寵物的樂趣，但小型研究中也有人因角色傷心而內疚。如果家中物件的表情開始牽動你的生活習慣，AI 產品運用這份情感的界線應劃在哪裏？

來源：WIRED、Hackster.io、Carnegie Mellon University