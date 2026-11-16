傳 DeepSeek 算力告急限流 對話閒置7日不再支援 另設每日限額 易彈繁忙

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DeepSeek App 及網頁版近日有用戶反映新增使用限制，閒置超過 7 天的長對話可能無法繼續，單次輸入文字上限亦縮減至約 4 萬字，另設每日使用額度。據內地《科創板日報》11 月 16 日報道，多名用戶收到以「算力不足」為由的系統提示，但 DeepSeek 尚未就今次調整發出獨立官方公告。

▲ it之家圖片

閒置超過 7 天的長對話無法繼續

據報道，部分 DeepSeek 用戶在舊對話視窗收到「因算力不足，不再支持超過 7 天不活躍的長對話」提示，無法沿原有長對話繼續提問。另有用戶表示，單次輸入文字上限降至約 4 萬字。現階段未有官方說明所有帳戶是否統一適用上述限制，亦未公布「長對話」的具體判定標準。

有用戶在 Reddit 分享，受限制的舊對話仍可查看，系統亦提示可以開始新對話或匯出紀錄。

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每日額度用完 系統顯示伺服器繁忙

DeepSeek 亦被用戶反映設有每日對話額度。用量觸及上限後，畫面會出現「因伺服器繁忙，使用額度已達上限」提示。官方尚未交代每個帳戶可使用的具體次數、Token 數量、恢復機制或限額會維持多久。

DeepSeek 官方服務狀態頁在查閱時顯示系統正常運作，但歷史紀錄列有最近一次網頁及對話服務性能下降事件，香港時間 11 月 15 日凌晨約 0 時 53 分開始，持續約 22 分鐘後恢復。

OpenRouter 周榜 DeepSeek 兩款模型分佔第一與第三

多模型 API 平台 OpenRouter 截至 11 月 15 日的每周用量榜顯示，DeepSeek V4.1 Flash 1017 以 59.2 兆 Token 位居第一，較前一周增加 6%；DeepSeek V4.1 Flash 則以 15.5 兆 Token 排第三，按周下跌 12%。

這些數字僅計算經 OpenRouter 平台處理的 Token，並不涵蓋 DeepSeek 全部官方 App、網頁及其他 API 渠道，也不足以單獨證明今次限額是由 OpenRouter 的使用量造成。DeepSeek 至今未公布今次用量管理安排與運算資源配置的詳細關係。

資料來源：科創板日報、IT之家、DeepSeek 官方服務狀態頁、OpenRouter、Reddit 用戶回報