Elon Musk 突談香港低生育率 警告若不改變「很快會消失」 去年僅3.11萬人出生

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Tesla 及 SpaceX 行政總裁馬斯克（Elon Musk）11 月 16 日在社交平台 X 留言談及香港低生育率，聲稱如果情況持續，香港人「很快便會消失」。事件源於美國作家 John LeFevre 分享使用 AI 後對真人同事愈來愈缺乏耐性的感受，並回憶在香港銀行業工作的經歷。政府統計處數據顯示，香港 2025 年出生人數約 31,100，較上一年下跌 15.4%。

美國作家提到港人聰明 Elon Musk 將話題轉向出生率

曾在香港銀行業工作的美國作家 John LeFevre 11 月 16 日在 X 發文，自稱患上「Grok Bot Syndrome」（Grok 機械人症候群）。他說自己習慣由 AI 協助工作，認為 AI 員工效率高、反應快，即使犯錯也會按要求迅速修正，令他對真人工作的容忍程度愈來愈低。

LeFevre 隨後提及昔日於香港任職銀行家的經歷，形容當時身邊的人普遍受過良好教育、聰明而有上進心。他又以返回美國德州、到 Walmart 超級市場購物的經驗作比較，表達自己對不同工作及生活環境的感受。

▲美國作家提到港人聰明，Elon Musk 將話題轉向出生率 （X）

馬斯克在 LeFevre 帖文下留言，將話題由 AI 與職場文化轉到香港人口問題。他指香港出生率長期處於全球最低水平之列，並警告如果情況不改變，香港人很快便會消失。

馬斯克沒有在這段引述中提出香港人口何時會減至某個水平的具體預測。其評論屬個人對低生育率的警告，不能直接解讀為香港人口將在短期內歸零。由於未能獨立讀取 X 原帖，有關留言依本地媒體報道引述。

香港 2025 年出生人數跌至 31,100 總和生育率僅 0.733

政府統計處統計表顯示，香港 2025 年出生人數約 31,100，較 2024 年的 36,700 人下跌 15.4%。粗出生率由每千人口 4.9 人下降至 4.1 人。總和生育率則由 2024 年的每千名女性 841 名子女，下降至 2025 年的 733 名，相當於每名女性平均 0.733 名子女。

出生少於死亡 人口仍因淨移入而增加

政府統計處 2026 年 2 月公布的 2025 年年底臨時人口數字顯示，香港全年出生約 31,100 人、死亡約 50,000 人，人口自然減少約 18,900 人。然而同期錄得約 29,100 名香港居民淨移入，抵銷人口自然減少，令年底總人口按年增加約 10,200 人，達 751.08 萬人。

資料來源：X、政府新聞公報