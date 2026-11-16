廣東擬禁學生帶手機返學 兒童智能手錶亦受規管 鼓勵學生平躺午休

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廣東省人大常委會正就《廣東省未成年人保護條例》修訂草案徵求意見，建議中小學生原則上不得攜帶手機、智能手錶等裝置進入校園。按 10 月 27 日公布的修訂草案修改稿，確有需要的學生須經家長同意並提交書面申請，裝置進校後交學校保管，禁止帶入課堂。草案亦限制校內小賣部，鼓勵學校提供平躺午休環境，並保障中小學生每日最少 2 小時綜合體育活動時間。

手機及智能手錶帶入校園須書面申請

《廣東省未成年人保護條例》修訂草案第 46 條要求學校告知學生及家長，不得把手機、電話手錶等智能終端帶入校園。有實際需要的學生，須先獲家長或其他監護人同意，再以書面提出申請。即使獲准攜帶，學生進入校園後亦須把裝置交由學校統一保管，不可帶入課堂。

這項規定涵蓋具有通訊功能的兒童智能手錶，不限於一般智能手機。廣州日報報道，草案亦新增網絡保護專章，規定學校應指導學生合理使用智能裝置，發現學生沉迷網絡時要通知家長，並共同提供教育及引導。

校內小賣部原則上不得設置 確有需要可申請許可

修訂草案第 17 條提出，學校及幼稚園一般不得在校內設置小賣部、超市等食品經營場所。確有需要設置的學校必須依法取得許可，並避免售賣高鹽、高糖及高脂食品。因此草案並非要求所有現存小賣部一律無例外關閉。

學校及幼稚園亦須公開食材進貨來源、供餐單位等食品安全資訊，安排家長代表參與監督。提供集中膳食的學校及幼稚園須實行校長或園長陪餐制度，具備條件者可進一步設立家長陪餐安排。

鼓勵學生平躺午休 每日體育活動最少 2 小時

草案第 20 條鼓勵學校為學生提供可平躺午休的設施或環境，但未規定所有學校必須立即增設睡床。學校亦應保障學生學習和活動場地不被佔用，並逐步在假日及寒暑假向本校學生免費開放圖書館、電腦室及體育場館等設施。

草案同時要求保障中小學生每天綜合體育活動時間不少於 2 小時，幼兒每天戶外活動時間一般亦不少於 2 小時。廣東省教育廳早在 2025 年已發出相關通知，要求學校保障每日 2 小時校園體育活動，這次修例則建議將有關要求寫入地方條例。

禁止公開考試排名 意見徵集至 11 月 25 日

修訂草案亦規定，義務教育階段的學校不得張榜公布學生考試成績排名，不得佔用法定假日、休息日和寒暑假組織集體補課。校園欺凌方面，學校每學期至少要全面排查一次學生欺凌行為，並公開舉報及求助途徑。

廣東省人大常委會於 10 月 27 日公布《修訂草案修改稿徵求意見稿》，公眾可於 2026 年 11 月 25 日前透過「粵當家」小程序、電郵等渠道提交意見。相關措施目前仍處於立法徵求意見階段，並未因草案公布而全面生效。

資料來源：廣東省人大常委會修訂草案、廣州日報、廣州市教育局