400+ 教育領袖、過百教育機構參與 — unwire HK EdTech Showcase 再建一功，確立香港教育創科亞洲權威地位

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unwire 第二屆 HK EdTech Showcase 上星期精彩圓滿落幕，我們很驕傲地說：我們做出了一張比去年更耀眼的成績單。

HK EdTech Showcase 2026 三大成就包括：

1. 於 EDUtech Asia 2026 設立香港區展館—HK EdTech Showcase：向亞洲教育生態展示 12 股香港教育科技創新力量；

2. 於場館之主演講台上舉辦科技教育研討會—HK EdTech Showtime：獲星級講者坐鎮，分享源自香港教育及創科界的理念、成果及得著，吸引現場全院滿座，線上線下共匯聚超過 250 名與會者

3. 籌辦「教育領袖新加坡四天學術交流團」：邀請新加坡當地權威教育培訓機構及導師，再配合不同領域的參訪交流，為 30 位來自不同界別及地域的教育領袖，就「AI 學與教」進行實務進階深造！

▲ unwire 於 EDUtech Asia 內設立香港區展館 HK EdTech Showcase；同時跟香港電腦教育學會及香港資助小學校長會合作，邀請 30 名教育領袖前往新加坡，以 AI 學與教為題，參與四天進階深造及區域交流之旅。

▲ HK EdTech Showtime 連續第二年於 EDUtech Asia 主演講台上舉辦，今年亦同樣獲得多間權威教育及創科機構全力支持。

▲ 香港教育大學江紹祥教授以「Wise Use of Technology for Maximizing Learning Effectiveness and Sustainability 」為題作主題演講 。

▲ 重量級專題討論嘉賓(由左至右): 新加坡國立大學 Teaching Academy 主席 Dr. Misty Cook，國泰航空東南亞及大洋洲區域總經理 Aldric Chau，香港理工大學 Dr. Julia Chen及香港挪威國際學校校長 Luis Mak。

▲ HK EdTech Showtime 今年榮幸獲得投資推廣署贊助，其高級副總裁（商務及專業服務）何思敏女士亦親臨研討會現場，代表該署致閉幕辭。

▲ HK EdTech Showtime 新加坡現場全院滿座，親身出席研討會及參與網上直播 Webinar 之與會者人數超過 250 人。

寫下兩個引以為傲的里程碑：

務實展開具延續性的新🇸🇬港🇭🇰教育交流



unwire 與新加坡最具代表性的教育組織——新加坡華文教師總會（Singapore Chinese Teachers’ Union, SCTU ）首度合作，邀請了 SCTU 的領導幹事參與我們在新加坡為香港教育生態圈籌辦的多項交流活動。此外，SCTU 更派出二十多名新加坡資深教師，親身出席 unwire 於 EDUtech Asia 會場舉辦的 120 分鐘教育科技論壇 HK EdTech Showtime。我們很高興能務實地為新加坡及香港兩地的教育工作者與創科人才，搭建並啟動了一個具凝聚力及延續性的交流網絡。

▲ unwire 跟新加坡華文教師總會（Singapore Chinese Teacher’s Union)首度合作，其主要幹事及逾 25 位資深新加坡教師親身出席支持 HK EdTech Showtime 。

參與者版圖全面擴展，帶動跨界別、跨地域的未來人才培育對話

去年交流代表團的成員主要為香港中、小學校長及老師，今年則進一步涵蓋幼兒教育、國際學校及大專院校的教育領袖。除了香港教育工作者外，今屆更迎來內地國際學校的教育界代表加入，再加上新加坡本地教育工作者及業界領袖的積極參與，大大拓寬了交流的視野及意見交換的多元性。

▲ 成功邀請新加坡華文教師總會主席 （左）、庫務（中）及香港電腦教育學會主席（右）出席 unwire 教育生態晚宴，並於席間互相交流。

▲ unwire 為未來教育誠意傾力籌辦：「新加坡四天進階教育領導深造之旅」。

我們衷心感謝參與今年 HK EdTech Showcase 項目的 12 個香港 EdTech 團隊、30 位同行的校長與老師，以及每一個給予支持與信任的機構及生態圈領袖，更希望這個項目能再一次為香港教育及香港 EdTech 於亞洲教育版圖上確立影響力及信譽地位作出實質貢獻！