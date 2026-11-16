嫌 Apple HomeView 配件太貴 有開發者自製掛架 3D 打印成本僅約 31 港元

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Apple 全新智能家居屏幕 HomeView 於 11 月 13 日正式開售，掛牆版本售價 299 美元（約港幣 2,330 元），惟掛牆配件需要另外購買。知名 Reddit 第三方應用程式 Apollo 開發者 Christian Selig 不願花費約 60 美元購買掛架，於社交平台分享自己以 3D 打印機製作替代品，聲稱成本只有 4 美元（約港幣 31 元），與原廠合作配件的入門售價相比低逾九成。

60 美元掛架太貴 自行打印只花 4 美元

Christian Selig 於 11 月 14 日表示，不想為 HomeView 的掛牆板花費 60 美元，於是自行 3D 打印一個，並將開支控制在 4 美元。Selig 是已停止服務的 Apollo for Reddit 應用程式開發者，其 DIY 嘗試引起關注。惟 4 美元屬他自行公布的成本，未必涵蓋打印機、電費及其他安裝用品。

根據 Apple 官方資料，HomeView 桌面版及掛牆版均由 299 美元起售。壁掛版可選用 Schneider Home 與 Apple 合作開發的三款配件：Power Mount USB-C Wall Connector 售價 59.95 美元（約港幣 468 元）；Power Mount AC Wired 售 79.95 美元（約港幣 624 元）；Power Mount PoE Wired 定價 129.95 美元（約港幣 1,014 元），預計於 2027 年初推出。

原裝掛架不只固定屏幕 還提供磁吸與供電

Apple 的產品介紹指出，59.95 美元的 USB-C 掛架提供固定螺絲、牆身錨栓、2 米線材及整線設計，並透過精準磁鐵協助 HomeView 定位及固定。掛架可持續供電，另需最少 20W 的 USB-C 電源轉換器。換言之，Selig 的 3D 打印製品即使能達到基本安裝目的，現時仍未有足夠資料確認其供電方式、磁吸固定效果與長期安全性，不能單憑成本數字視為功能完全相同。

HomeView 首批市場未包括香港

HomeView 配備 7 吋 Liquid Retina 屏幕及 Siri AI，支援 FaceTime、智能家居控制和家居監控等功能。Apple 已於 11 月 13 日在美國、英國、加拿大、新加坡、澳洲、印度及紐西蘭等市場開售，香港暫未列入首批名單。Selig 的做法顯示 3D 打印可以提供價格更低的電子產品配件選擇，但用戶自行安裝時仍要留意固定強度及供電相容性。

資料來源：Christian Selig Threads、Apple Newsroom、Apple 掛架產品資料