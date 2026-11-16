迎 APEC 明起香港設大型臨時禁飛區　新界北部無人機及風箏均受限

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香港警務處及民航處公布，為配合 11 月 18 日至 19 日在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）第 33 次領導人非正式會議，本港將於 11 月 17 日凌晨 0 時 01 分至 11 月 20 日晚上 11 時 59 分設立兩類臨時限制飛行區。新界北部禁止未獲特別批准的無人機及放風箏等活動，全港亦會限制直升機及小型飛機飛行。

新界北部 A 區 滑翔傘、風箏及氣球均受限制

新界北部臨時限制飛行區（A 區）禁止無人機、滑翔傘、飛艇、風箏、繫留氣球及大量放飛氣球。當中只有無人機列明可在取得警務處及民航處特別批准後飛行，其餘活動則按公告禁止進行。

限制區覆蓋新界北部一帶，包括粉嶺、上水、落馬洲、元朗及天水圍等部分地方，實際邊界須以當局公布的A 區官方地圖為準。計劃航拍或進行戶外活動的市民，應先查看民航處「SUA 一站通無人機飛行圖」，確認所在位置是否受限制。

全港 B 區 政府飛行服務隊以外直升機及小型飛機禁飛

全港臨時限制飛行區（B 區）則針對直升機及小型飛機。由 11 月 17 日起的 4 日內，除政府飛行服務隊外，所有直升機及小型飛機均不得在B 區指定範圍飛行。

當局已透過航行資料匯編補編向航空公司及機師發出相關資料。A 區與 B 區限制的飛行活動不同，官方公告並未宣布全港所有無人機均禁止飛行。

違反小型無人機規定 最高可罰 10 萬元及監禁兩年

警務處及民航處提醒，任何人未經特別批准，在臨時限制飛行區內進行受禁止的飛行活動，即屬違法，一經定罪可被罰款及監禁。根據政府對《小型無人機令》的說明，違反該令的相關罪行如循公訴程序定罪，最高可被罰款 HK$100,000 及監禁兩年；這並非指所有類別的飛行違規均適用同一最高刑罰。

臨時限制飛行區將於 11 月 20 日晚上 11 時 59 分結束。無人機操作者即使曾在同一地方合法航拍，仍須在每次起飛前查看最新飛行圖，確認當日適用的限制。

資料來源：香港政府新聞公報、民航處、立法會小型無人機書面答覆