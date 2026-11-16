香港電動車電池擬徵回收費 初期每車約 HK$3,000　日後或升至 HK$10,000

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香港政府正研究為電動車電池設立「生產者責任計劃」，以預先徵費方式籌集退役電池回收及處理資金。據《東方日報》11 月 16 日報道，擬議徵費按電池重量計算，實施初期平均每輛車約 HK$3,000，其後或逐步升至約 HK$10,000。政府尚未公布正式收費、實施日期及最終付款安排。

純電動及插電式混合動力車均納入計劃

政府擬議的電動車電池生產者責任計劃，將涵蓋純電動車及插電式混合動力車的動力電池，包括私家車、電單車和商用車。根據《東方日報》報道，計劃實施前已投入使用的電池亦屬擬議處理範圍，但舊電池如何承擔費用及是否涉及現有車主，仍有待當局交代。

環保署早前向立法會表示，計劃要求在香港分發電動車電池的供應商先行登記，再定期提交電池編號、重量及分發數量等資料，以便追蹤電池去向。這項安排仍在諮詢業界，並未成為正式實施的收費規定。

2030 年退役電池量料增至 6,700 公噸

環保署估計，香港電動車退役電池量將由 2026 年約 1,300 公噸，增至 2030 年約 6,700 公噸。當局指電動車電池一般可使用 5 至 10 年，實際壽命會因維修情況、充電習慣及電池化學成分而不同，因此退役數量只是推算。政府今年初委託獨立顧問評估計劃，估計可為本地生產總值帶來約 6,600 萬元附加價值，並為廢物管理及回收業創造逾 100 個全職職位。

屯門電池回收廠年處理能力達一萬公噸

屯門環保園首間大型電動車電池回收設施已於 2026 年 6 月底投入運作，規劃每年可處理約 10,000 公噸退役電池。設施可將不適合再利用的電池加工成含鋰、鎳和鈷等金屬的再生黑粉，作為製造新電池的原料。10,000 公噸屬設施設計處理能力，並不代表目前實際回收量。

汽車業界關注徵費最終由車主承擔

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受《東方日報》訪問時表示，預料徵費最終可能轉嫁車主，建議政府每年檢討金額，避免收費高於實際處理成本。當局已表明會在 2026 年內就電動車電池生產者責任計劃諮詢立法會環境事務委員會，詳細收費及推行時間表仍待確認。

資料來源：東方日報、香港政府新聞公報、環境保護署、香港電台