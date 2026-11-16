港人每週打機僅5小時6分鐘　全球54地區排第51　菲律賓逾11小時居首

數據分析網站 Visual Capitalist 11 月 14 日公布全球打機時間排名，香港 16 歲或以上互聯網用戶每週平均打機 5 小時 6 分鐘，在 54 個國家及地區中排名第 51，較全球平均的 6 小時 56 分鐘少 1 小時 50 分鐘。換算每日約 44 分鐘。菲律賓以每週 11 小時 14 分鐘排名第一，日本則以 3 小時 59 分鐘排第 53。
香港排名倒數第四 東亞五個市場全部低於全球平均
Visual Capitalist 根據市場研究機構 GWI 在 2025 年第二季收集的數據整理排名。香港錄得每週 5 小時 6 分鐘，比全球平均少約 26%。其他東亞市場亦全部低於全球平均：台灣每週 6 小時 3 分鐘，排名第 40；南韓 5 小時 48 分鐘，排第 44；中國內地 5 小時 12 分鐘，排第 50。日本只有 3 小時 59 分鐘，位列倒數第二。54 個市場中，摩洛哥以 2 小時 36 分鐘排最後。
日本擁有 Nintendo、Sony 等具國際影響力的遊戲企業，但當地受訪互聯網用戶的打機時間仍然偏低。這項統計比較的是玩家在遊戲上花費的時間，不能直接用來衡量各地遊戲產業規模或收入。
菲律賓每週打機11小時14分鐘 巴西與土耳其緊隨
菲律賓互聯網用戶平均每週打機 11 小時 14 分鐘，折合每日約 1 小時 36 分鐘。巴西以 10 小時 56 分鐘排名第二，土耳其以 10 小時 11 分鐘位列第三，亦是僅有的三個每週超過 10 小時的市場。其後分別為墨西哥的 9 小時 24 分鐘、美國的 9 小時 9 分鐘，以及智利的 9 小時 5 分鐘。
統計涵蓋手機、主機與電腦 不等於全體人口平均
GWI 調查對象為各地 16 歲或以上互聯網用戶，打機時間涵蓋手機、遊戲主機及電腦。相關資料收集於 2025 年第二季，載於《Digital 2026 Global Overview Report》，Visual Capitalist 在 2026 年 11 月重新整理及刊出排名，因此數字不代表 2026 年即時使用情況。
原報告亦提醒，GWI 在 2024 年第四季大幅調整媒體使用時間的調查方法，相關數字不適合直接與較早年度報告比較。各地遊戲時數排名亦不能推斷個別玩家的遊戲習慣。
資料來源：Visual Capitalist、DataReportal Digital 2026