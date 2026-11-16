HUAWEI MatePad Air 開箱評測｜7 日生活實試　輕薄辦公夠用但定價偏高

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HUAWEI MatePad Air 是主打外攜辦公的 12 吋 OLED 柔光屏平板，筆者以 7 日生活實試看看它能否代替手提電腦。香港版售 HK$6,288，機身實測重 530.2g，連鍵盤及 M-Pencil Pro 共 865.5g。文書工作夠用，但中文輸入及連線仍有不足。

珍珠白金屬機身得體 連鍵盤手寫筆仍夠輕薄

HUAWEI MatePad Air 的外形是筆者今次最欣賞的地方之一。試用的白色機款用上磨砂金屬機背，手感相當不錯，而且白色帶點珍珠光澤，感覺平實得來頗為得體，沒有過分花巧的設計，拿出街工作亦十分合適。

▲今次為大家測試的，是 Huawei 最新推出的 MatePad Air，港行版本只有 8GB RAM + 256GB ROM 一個版本，設有暖雲白及晴光藍兩種顏色，筆者測試的就是暖雲白版本。

▲機身用上磨砂金屬機背，手感相當不錯，而且白色帶點珍珠光澤，感覺平實得來頗為得體，沒有過分花巧的設計，拿出街工作亦十分合適。

▲MatePad Air 設有 1,200 萬像素 f/2.4 自拍鏡，以及機背的 5,000 萬像素 f/1.8 主鏡頭。

▲機身左側設有電源鍵，而機頂靠左方位置就設有音量鍵。

▲機身右側就設有 USB-C 插槽。

▲MatePad Air 預載了 HarmonyOS 4.3 作業系統。

▲介面設計與過往其他 Huawei 平板分別不大。

MatePad Air 的機身尺寸為 182.9 × 271.6 × 5.3mm，雖然設有 12 吋熒幕，但體積不算大，放入小型斜孭袋都沒有太大問題，放進背囊更是綽綽有餘。官方標示機身約重 509g，筆者實際量度手上測試機，最薄位置只有 5.4mm，重量則是 530.2g。官方數據與實測數字有所不同，可能涉及量度方式或實際配置；以下談外攜感受時，會以筆者量度的數字為準。

▲MatePad Air 的機身尺寸為 182.9 × 271.6 × 5.3mm，雖然設有 12 吋熒幕，但體積不算大，放入小型斜孭袋都沒有太大問題，放進背囊更是綽綽有餘。

▲機身看起來十分薄身。

▲以電子尺量度過，MatePad Air 最薄部分只有 5.4mm，而最厚部分亦只有 8.1mm，十分薄身。

▲單以平板計算，以電子磅量度過，也只是 530.2g，機身亦算輕，外攜使用亦方便。

更吸引的是配上 HUAWEI 智能磁吸鍵盤後，整套平板的厚度也只有 12.5mm，即使再計入 HUAWEI M-Pencil Pro，重量亦只錄得 865.5g。相比輕薄手提電腦，這組合在重量和厚度上都頗有優勢。如果工作主要涉及簡單文書處理，筆者覺得 MatePad Air 的流動性絕對比帶手提電腦更好。

▲配上 Huawei 智能磁吸鍵盤，本身重量錄得為 318.2g。

▲而裝上此鍵盤後，機身厚度亦只增加至 12.5mm。

▲加上鍵盤後，MatePad Air 重量增加至 847.4g，即使加上 M-Pencil Pro，重量亦只是增加至 865.5g。

▲相比一般輕薄型手提電腦仍算輕身，相對之下外攜使用自然更方便。

▲另外即使加上鍵盤，所佔空間亦不多，就算拿出街使用，放在檯面亦十分輕鬆，要隨時工作也沒有太大問題。

▲另外即使放在大脾上使用，只要在打字時用手掌按住鍵盤部分，機身就可以穩妥使用，即使雙手放開，頭重尾輕情況亦不嚴重，至少不會掉到地上，所以它的 lapability 仍算不錯。

外攜設計仍有可改善之處。MatePad Air 的電源鍵未設指紋辨識器，解鎖只能依靠人臉辨識或輸入密碼，沒有部分 Pro 系列平板那麼方便。香港版亦只提供 Wi-Fi 連線，未有 4G 或 5G 流動網絡，要在外工作便須尋找 Wi-Fi 熱點，或者以手機分享網絡。對一部主打流動辦公的產品來說，這始終不算最方便。

▲不過 MatePad Air 最大問題，就是它為了遷就將機身輕薄化，電源鍵未有內建指紋辨識器，所以要解鎖系統只能透過傳統的密碼等方法，或者以臉部識別解鎖，使用上比較不太方便。

▲此外，港行版本的 MatePad Air 亦沒有數據網絡版本，只支援 Wi-Fi 網絡，雖然它支援最新的 Wi-Fi 7 制式，但畢竟要上網也要用手機分享網絡，或者要找 Wi-Fi 熱點才可連接網絡，相對較麻煩。

12 吋 OLED 柔光屏閱讀舒服 室外睇片色彩略淡

HUAWEI MatePad Air 內建 12 吋 OLED PaperMatte 柔光熒幕，筆者認為顯示質素不俗，文字清晰銳利，色彩亦偏向自然。熒幕解像度達 2,800 × 1,840，最高支援 144Hz 更新率，在指定強光及電量條件下，峰值亮度可達 1,200 尼特。

▲MatePad Air 設有 12 吋 OLED 熒幕。

▲熒幕採用相對算幼，但不是極幼的邊框設計。

▲熒幕解析度為 2800 x 1840，並支援最高 144Hz 更新率。

▲熒幕亦支援 PaperMatte 柔光屏技術。

▲熒幕設定中開啟了「自然色彩顯示」，這樣用家無論在任何環境、任何光源下瀏覽內容，熒幕會按環境轉變色溫，令用家可以有更舒適的瀏覽體驗。

▲MatePad Air 亦支援基本的護眼模式，而瀏覽電子書或文字為主的內容時，用家亦可以啟用電子書模式中的「經典黑白」，一來提升瀏覽文字的體驗，二來亦可省電。

▲由於熒幕更新率高達 144Hz，所以瀏覽網絡或文件時即使快速翻頁仍能清晰看到細字，可見它的流暢度十分理想。

▲顯示效果方面，文字清晰銳利，欣賞影片色彩亦屬自然向，表現理想。

▲由於是 OLED 材質，可視角度亦十分高。

▲至於使用上，一般使用上還是以橫向比較合適，但在瀏覽網頁或文件時，直向顯示反而可以瀏覽更多內容。

實際使用時，即使在室外強光環境下，筆者仍可清楚看到熒幕內容，至於辦公室、咖啡店等室內地方就更加夠光。柔光屏的防反光效果亦很明顯，長時間閱讀文件時雙眼較不易疲倦，對經常要看大量文字的用家尤其實用。

▲筆者就以 LED 補光燈，模擬強光直射熒幕時 MatePad Air 柔光屏的情況。

▲大家可以見到即使強光直射熒幕，但 MatePad Air 的顯示效果仍算理想，文字清晰度仍高，用家仍可舒適看到顯示內容。

▲此外，隨機亦會附送微纖維熒幕清潔布，官方會建議大家以它清潔平板熒幕。

不過柔光處理亦有代價，相比一般鏡面熒幕，色彩沒那麼鮮艷，在室外看影片時感覺會偏淡一點。但若在室內睇片，筆者覺得畫質完全沒有問題，加上內建支援 HUAWEI SOUND 的六單元喇叭，聲音表現也算不錯。用作一般影音娛樂，整體體驗仍然合格有餘。

▲MatePad Air 內建了六單元喇叭，並設於機身左、右兩側。

▲喇叭亦支援 Huawei Sound 技術，筆者試過用它來睇片，音量足夠大聲，而且清晰度高，尤其是人聲表現特別理想，用來煲劇睇戲都沒有太大問題。

智能磁吸鍵盤好打字 欠缺 TouchPad 操作有點不便

HUAWEI MatePad Air 配上智能磁吸鍵盤後，的確有點像一部小型手提電腦。鍵盤有完整數字、字母及功能鍵，按鍵面積夠大，鍵距又剛剛好，加上有不錯的鍵程，即使長時間打字，筆者都覺得沒有太大問題。組合快捷鍵的邏輯與 Windows 相似，用慣手提電腦的讀者很容易上手。

▲MatePad Air 隨機亦有附送智能磁吸鍵盤。

▲平板機背設有 3 個金屬點，就是用於接駁鍵盤的。

▲只要將鍵盤攤平，再將 MatePad Air 放在上方就可以安裝完成。

▲鍵盤與平板採用星閃技術接駁。

▲之後將平板部分架在鍵盤的坑槽，就可以當它為類似手提電腦般的模式使用。

▲鍵盤按鍵齊備，由數字鍵到字母鍵都與一般手提電腦近乎無異。

▲鍵盤除了有功能鍵外，亦可配合 Fn 鍵右方的 O（Harmony）鍵再加上字母鍵組成組合鍵，而組合鍵與 Windows 電腦的組合鍵差不多，例如：O + D 即是返回桌面（即 Windows 中的 Win + D），所以上手十分容易。

▲按鍵採用正方形設計，按打面積與一般手提電腦差不多，鍵距亦適中，加上每個按鍵亦具備一定鍵程，Edward 試用過長時間打字都算舒服。

鍵盤另外設有語音輸入專用鍵，惟筆者試用時只支援英文及部分歐洲語言，對日常中文輸入幫助有限。至於鍵盤支架可把熒幕設定在兩個角度，不過兩者差距其實不大，筆者覺得分別有限。

▲右方 Alt 鍵右方的就是語音輸入鍵，按下就可以說話輸入文字，但它並不支援中文，對於香港用家而言用到的主要也是英文，所以不算十分實用。

▲鍵盤上方設有兩條坑槽，方便將平板架在上方使用。

▲將平板架在不同坑槽，用家就可以用不同角度瀏覽熒幕，但兩者角度分別不大。

相對而言，沒有 TouchPad 才是較明顯的限制。平日使用手提電腦，可以一邊打字一邊用 TouchPad 移動游標，但 MatePad Air 經常要把手移離鍵盤，再舉手觸控熒幕，連續工作一段時間便會覺得沒那麼順手。如果打算長時間用它處理文件，筆者建議另配一隻藍牙滑鼠，整套操作會更接近手提電腦。

▲鍵盤未設 TouchPad 觸控板，一般操控系統，每次都要舉起手透過熒幕以觸控方式操作，始終不像在使用手提電腦般方面。

▲如果接駁一隻藍牙無線滑鼠，操作上就會更像在操作電腦了，操控上亦無需每次均舉起手觸控熒幕，亦更加方便。

PC 級 WPS Office 夠實用 AI 生成簡報需付費

HUAWEI MatePad Air 內建 PC 級 WPS Office，筆者覺得這是最有機會讓它代替手提電腦的功能。WPS 介面與 PC 版本 Microsoft Office 有八、九成相似，操作和常用功能的位置十分熟悉，上手幾乎沒有難度。12 吋熒幕有足夠位置顯示文件，也方便同時開啟多個程式，日常文書處理頗為順手。

▲MatePad Air 與其他中高階 Huawei 平板一樣，也內建了 PC 級數的 WPS Office 文書處理程式。

▲不過一開機時 WPS Office PC 版是未下載的。

▲點按後需要安裝「華為 PC 應用程式引擎服務」，之後再下載 WPS Office PC 程式，之後就可以使用了。

▲它可以處理 docx Word 檔案、xlsx Excel 檔案及 pptx Powerpoint 檔案，而且介面與 Microsoft Office 的相關軟件十分近似，上手十分容易。

新增的 AI 生成功能亦有一定用處。例如先以 point form 記下會議內容，再一按讓 AI 整理成較完整的文件；或者輸入文字要求，生成 PowerPoint 簡報初稿，都可減少由零開始整理資料的工夫。不過筆者要提醒大家，相關 AI 功能需要付費訂閱，並非買了平板便可永久免費使用，長期使用需要計算額外成本。

▲今次的 WPS Office PC 程式，加入了 WPS AI 功能，只要購買了 MatePad Air，Huawei 就會贈送一年期的 WPS AI 功能供用家使用。

▲先試用文字編輯功能，只要點按 WPS AI 功能後就可以使用，用家如果啟動深度思考模式，WPS AI 更會透過 Gemini 模型提供更優質的生成結果。

▲生成的方法亦十分簡單，只要點選「幫我寫」，然後在方格中輸入希望生成的內容（十分簡單亦可），之後再點按右下角的紫色按鍵，它就會進入思考模式並生成內容。

▲大家可以見到，一句簡單的指令，WPS AI 已可生成足足 3 頁千五字的內容，十分厲害，不過預設生成的文字只是簡體中文。

▲之後用家只要輸入指令，就可以將文字轉換回繁體中文。

▲最後如果對生成內容滿意，只要點按「保留」，生成內容便完成了。

▲至於工作簿，亦即是類似 Office 的試算表處理軟件，同樣點按 WPS AI 功能，也是輸入簡單指令，就可以生成一個完備的試算表格。

▲用家甚至可以輸入指令微調表格格式，使用上十分方便。

▲至於演示文稿功能，亦即是 Powerpoint 試算表，同樣可以使用 WPS AI 功能，啟動後用家可選「主題生成 PPT」、「文件生成 PPT」或「大綱生成 PPT」，第一項只要輸入十分簡單的指令，就可以生成多頁 powerpoint 檔案，但筆者試用過它需要再另外訂閱 WPS Pro 服務才可用到。

▲比較簡單的方法，就是先使用文件功能生成相關文稿，再使用演示文稿中的 WPS AI 的「文件生成 PPT」功能，將內容生成為 powerpoint 檔案。用家只需要選擇好 powerpoint 檔案風格，並匯入之前生成的 docx 檔案，再選擇好創作意圖。

▲之後點按「生成 PPT」就可以進行 PPT 檔生成。

▲生成需要一定時間，一開始會先將內容進行分頁，之後 AI 會再美化每一版的版面，例如：加入背景及圖檔，以及設計欄目。

▲當所有頁面均完成美化後，下方會出現「前往編輯」選項。

▲之後用家如果對內容不滿意，還可以手動進行編輯，不過基本框架已經完成，工作效率自然大大提升。

Google 服務方面，筆者在測試機裝好 microG 及 GBox 後，已可使用大部分需要的 Google 服務，當中包括 Google Drive 檔案分享及 Gmail 處理工作電郵。這是今次測試機上的實際結果，不代表所有 Google 應用程式及功能都能獲得原生支援，但要應付一般電郵及文件共享工作，問題不算大。

▲MatePad Air 亦支援 microG 及 GBox 功能，安裝後就可以使用大部分 Google 服務，包括可以透過 Google Play 商店下載程式。

▲Edward 測試過在 MatePad Air 上使用 Google Drive 及 Gmail 都沒有任何問題。

▲亦可以下載 Google Play 圖書程式瀏覽透過 Play 圖書平台購買了的電子書。

▲不過 Gemini 程式，MatePad Air 就不能直接支援使用。

▲但透過下載 Google 應用程式，透過檔中的 AI 模式，仍可使用一部分 Gemini 功能。

▲至於 Google 錢包（亦即是 Google Pay）功能，在 MatePad Air 上就仍然未能使用。

倉頡及速成輸入法有 Bug 香港用家要留意

HUAWEI MatePad Air 雖然備有常見中文輸入法，但筆者使用倉頡及速成時，卻發現未能輸入全形標點符號。奇怪的是，切換至拼音輸入法後又沒有同樣問題，估計是軟件 Bug，有待廠方修正。這個問題對香港用家尤其重要，若平日要經常使用倉頡或速成寫稿、處理正式文件，標點符號輸入不順手會直接影響工作效率。

▲上圖顯示的情況，第一行是使用速成輸入標點符號，大家可以見到除了句號外，其他標點符號只可輸入半形；但在使用拼音輸入法（第二行）輸入標點符號，全部均可以全形顯示。

撇開這個問題，筆者認為 MatePad Air 配合磁吸鍵盤、WPS Office 及多工操作，已足以應付以文書處理為主的工作。若廠方日後能修好輸入法，對這類用家而言，外出工作時真的未必有需要另外帶手提電腦。當然，若工作離不開指定的電腦程式，或者需要大量使用 TouchPad，還是要先考慮清楚平板能否配合自己的流程。

M-Pencil Pro 記事畫圖好用 磁吸收藏容易甩

HUAWEI MatePad Air 配合 HUAWEI Notes 和 M-Pencil Pro，手寫記事及隨手繪圖都頗為方便。Notes 可以協助修正畫出的圖形及書寫線條，內容會較整齊，亦不用太擔心日後看不懂自己記錄了甚麼。配上柔光熒幕使用，筆者覺得這套組合相當適合經常要寫筆記的用家。

▲MatePad Air 亦支援配合 Huawei M-Pencil Pro 使用。

▲它支援超過 10,000 級壓感，配合相關程式就可以用不同粗幼或深淺的線條記事或繪畫。

▲配合 Huawei Notes 程式，就可以用繪圖或書寫方式記事，對於學生哥上堂時記筆記，或者打工仔開會時要進行會議記錄均十分方便。

▲而且用 M-Pencil Pro 在 Notes 繪畫圖案時，它的 AI 功能更會自動拉直，令繪圖更加美觀。

▲而在 MatePad Air 上使用 M-Pencil Pro，不但設有書寫模式……

▲亦支援空鼠模式，顧名思義就是可以當 M-Pencil Pro 為滑鼠，在空中比劃操控部分功能。

▲另外，它亦支援筆身操作功能，只要長按 M-Pencil Pro 上的坑槽位置，就可以在頁面顯示遊標作標示內容。

▲另外只要在坑槽上下滑動，就可以在進行報告時，以它操作 powerpoint 翻頁功能。

另外透過 GoPaint，MatePad Air 亦可以變成隨身畫板，讓用家隨時畫圖。不過這支手寫筆平時主要磁吸在機頂，雖然方便充電，但筆者覺得外攜時容易被碰甩，所以最好另行收好，免得一不留神便弄失。

▲配合 GoPaint 天生會畫程式，就可以使用 M-Pencil Pro 在 MatePad Air 上隨時隨地畫畫，令它可以隨時變身流動畫板，方便用家發揮創意。

▲MatePad Air 上方設有磁吸位，將 M-Pencil Pro 磁吸在機頂就可以進入閒置模式，方便外攜使用。不過由於鍵盤沒有保護繪圖筆的蓋，所以平板放在袋中時筆很易掉出，外攜使用時要小心收藏，否則很容易遺失繪圖筆。

▲磁吸在機頂時就可以為 M-Pencil Pro 充電，而充至 80% 以上電量時，充電功能就會停止，以延長平板的續航力。

Netflix 兩個半小時耗電 20% 推算可播片約 12.4 小時

HUAWEI MatePad Air 內建典型容量 10,100mAh 的電池，官方額定容量為 10,000mAh，並支援最高 66W 有線充電。筆者今次將熒幕亮度調至最高、音量設定約 50%，以 Wi-Fi 連線觀看 Netflix 串流影片。播放了 2 小時 29 分鐘後，平板耗用了 20% 電量。

▲MatePad Air 內建了 10,100mAh 容量電池。

▲隨機亦附送了 USB-C to USB-C 數據電源線及 66W 充電火牛，最高可支援 66W 有線超級充電功能。

▲為了測試 MatePad Air 的使用時間，筆者將它的電量充至全滿，之後將熒幕亮度調至最高，音量調至 50% 左右，並在接駁 Wi-Fi 情況下，透過 Netflix 平台欣賞了 2 小時 29 分鐘左右的串流影片。

以這個耗電比例作線性推算，若由 100% 電量開始，約可連續欣賞 12.4 小時串流影片。要注意這只是根據 149 分鐘的實測數字計算出來，並非真正連續播放至電池耗盡；不同影片、網絡和設定都可能令結果改變。

▲最後播畢影片後，電量共耗用了 20%，換言之在電池充滿情況下，MatePad Air 足夠支援用家連續欣賞 12.4 小時左右的串流影片，再以此推算，雖然使用時間不太長，但要用足一天問題亦不難，對電量有憂慮症的用家，建議一日一充會比較好。

▲至於回電速度方面，Edward 只需 31 分鐘，就可將 MatePad Air 的電池由 80% 充回全滿，可見回電速度亦快，即使沒電也不用太擔心。

若換作一般生活應用，筆者估計或可使用約 14 小時，但這同樣只是推算，不是另一項完整放電測試。以平板電腦而言，MatePad Air 的續航未算非常長氣，不過應付一日使用相信沒有太大問題，晚上記得充電便可以了。

日常效能中規中矩 玩遊戲只能說勉強夠用

HUAWEI MatePad Air 在筆者 7 日體驗中，整體效能表現算是不俗，應付一般生活應用及文書工作都夠用。以它偏向辦公、閱讀和筆記的定位而言，日常使用沒有太大問題。

▲硬件配置方面，MatePad Air 內建了 Kirin T93B 處理器、Maleoon 935B 圖像處理晶片、8GB RAM 及 256GB 內置儲存空間。

▲筆者以多個效能測試軟件測試 MatePad Air 的效能，大家可以見到它的表現算是中規中矩，對於大部分用家而言，要應付日常生活所需已經十分夠用。

▲它的 Celia 助手功能亦支援少量 AI 智能功能。

至於用它打機，筆者的感受是還算不錯，Edward 試過幾款遊戲，包括：《鳴潮》、《狂野飆車》、《前進！！英雄戰隊物語》、《崩壞：星穹鐵道》及《暗黑破壞神 永生不朽》，即使開至最高畫質，系統亦顯示似乎有點勉強，但出來的效果仍算暢順，只是像玩《星穹鐵道》之類對圖像處理要求較高的遊戲時，在對敵畫面出招時會有少許窒的情況，其餘情況下大致都問題不大，所以打機方面，MatePad Air 雖然並非它的重點功能，但表現亦算理想。

▲筆者試過在 MatePad Air 上試玩幾款遊戲，第一款測試的就是《鳴潮》，測試時筆者將畫質設定為最高，試試平板運作表現如何。

▲最後見到它的表現仍算理想，整體操控流暢，完全沒有窒的情況出現。

▲之後筆者再測試在 MatePad Air 上玩《暗黑破壞神 永生不朽》，同樣設定為最高畫質。

▲畫面表現理想，而且同樣十分流暢。

▲之後筆者再在 MatePad Air 上試玩《崩壞：星穹鐵道》，同樣畫質開至最高。

▲基本上在一般畫面操作同樣流暢，但在戰鬥畫面中出招時會出現少許窒的情況，不過整體表現還算不錯。

▲至於在 MatePad Air 上玩像《前進！！英雄戰隊物語》這類對圖像處理要求不太高的遊戲，自然是十分流暢。

▲即使在 MatePad Air 上玩《狂野飆車》，表現亦十分理想。

HK$6,288 只得 256GB 流動辦公方便但性價比一般

HUAWEI MatePad Air 香港版提供 8GB RAM 及 256GB 儲存空間，建議零售價 HK$6,288。筆者覺得這個定價偏貴，入手門檻有點高，偏偏又只有 256GB 一個容量選擇，對需要儲存較多影片、文件或繪圖素材的用家而言，選擇不夠靈活，因此整體性價比只算一般。

總結：輕薄可取代筆電但定價稍偏貴

總括 7 日生活實試，筆者對 MatePad Air 的輕薄便攜設計、OLED 柔光熒幕及配合鍵盤後的文書表現都頗為滿意。尤其整套鍵盤及手寫筆組合只有 865.5g，若平日工作主要是收發電郵、處理文件、寫筆記，又能接受透過 Wi-Fi 或手機分享網絡上網，它的確可以在不少情況下取代外攜手提電腦。惟倉頡及速成全形標點 Bug、沒有 TouchPad、沒有流動網絡及偏高售價都是實際限制。能接受這些取捨的用家值得考慮，否則便不應單憑它夠薄、夠輕而決定入手。