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HUAWEI MatePad Air 開箱評測｜7 日生活實試　輕薄辦公夠用但定價偏高

總分92
平板與鍵盤一體裝置，粉色外殼搭配觸控筆.
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  • 發佈日期
    2026-11-16
  • 閱讀時間
    33分鐘
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Huawei
MatePad Air
$6,288
查詢：Huawei（8128 8810）
  • 處理器 Kirin T93B
  • 圖像處理晶片 Maleoon 935B
  • 記憶體 8GB
  • 儲存空間 256GB
  • 熒幕尺寸及規格 12 吋 2800 x 1840 解析度 144Hz OLED 柔光屏
  • 電池 10,100mAh（支援 66W 有線超級快充）
  • 體積 182.9 x 271.6 x 5.3mm
  • 重量 約 509g
  • 優點
    • 機身輕薄易攜
    • 外觀設計得體
    • 文書工作表現理想
    • OLED 柔光屏顯示出色
    • 手寫繪圖體驗不俗
  • 缺點
    • 定價稍偏高
    • 鍵盤欠缺 TouchPad
    • 中文輸入法仍有 Bug
    • 欠缺指紋解鎖
平均分 92
  • 設計及手感 93
  • 便攜度 96
  • 熒幕 94
  • 功能 93
  • 使用時間 91
  • 效能 89
  • 性價比 88

HUAWEI MatePad Air 是主打外攜辦公的 12 吋 OLED 柔光屏平板，筆者以 7 日生活實試看看它能否代替手提電腦。香港版售 HK$6,288，機身實測重 530.2g，連鍵盤及 M-Pencil Pro 共 865.5g。文書工作夠用，但中文輸入及連線仍有不足。

HUAWEI MatePad Air 平板與鍵盤組合.

珍珠白金屬機身得體　連鍵盤手寫筆仍夠輕薄

HUAWEI MatePad Air 的外形是筆者今次最欣賞的地方之一。試用的白色機款用上磨砂金屬機背，手感相當不錯，而且白色帶點珍珠光澤，感覺平實得來頗為得體，沒有過分花巧的設計，拿出街工作亦十分合適。

華為 MatePad Air 白色包裝特寫.

▲今次為大家測試的，是 Huawei 最新推出的 MatePad Air，港行版本只有 8GB RAM + 256GB ROM 一個版本，設有暖雲白及晴光藍兩種顏色，筆者測試的就是暖雲白版本。

華為平板後背及相機孔特寫.

▲機身用上磨砂金屬機背，手感相當不錯，而且白色帶點珍珠光澤，感覺平實得來頗為得體，沒有過分花巧的設計，拿出街工作亦十分合適。

華為平板 MatePad Air 開箱特寫：前置相機與螢幕邊框. 華為平板鏡頭模組特寫手機樣式.

▲MatePad Air 設有 1,200 萬像素 f/2.4 自拍鏡，以及機背的 5,000 萬像素 f/1.8 主鏡頭。

白色智慧手機側邊按鍵與鏡頭模組特寫. 白色機身後置鏡頭模組特寫，邊緣光滑.

▲機身左側設有電源鍵，而機頂靠左方位置就設有音量鍵。

白色平板底部 USB-C 充電孔與側邊揚聲孔細節.

▲機身右側就設有 USB-C 插槽。

HUAWEI MatePad Air 開箱影像.

▲MatePad Air 預載了 HarmonyOS 4.3 作業系統。

桌面圖示與金色平板雲端風格. 輕薄平板工作效率提升. 華為平板 MatePad Air 輕薄設計與直觀界面. 華為 MatePad Air 窗格化控制與桌面介面特寫.

▲介面設計與過往其他 Huawei 平板分別不大。

MatePad Air 的機身尺寸為 182.9 × 271.6 × 5.3mm，雖然設有 12 吋熒幕，但體積不算大，放入小型斜孭袋都沒有太大問題，放進背囊更是綽綽有餘。官方標示機身約重 509g，筆者實際量度手上測試機，最薄位置只有 5.4mm，重量則是 530.2g。官方數據與實測數字有所不同，可能涉及量度方式或實際配置；以下談外攜感受時，會以筆者量度的數字為準。

華為平板 MatePad Air 後背與相機鏡頭特寫.

▲MatePad Air 的機身尺寸為 182.9 × 271.6 × 5.3mm，雖然設有 12 吋熒幕，但體積不算大，放入小型斜孭袋都沒有太大問題，放進背囊更是綽綽有餘。

華為 MatePad Air 白色背面展示.

▲機身看起來十分薄身。

測量儀鏡頭前景與裝置. 黃色卡尺測量薄型物件的近景.

▲以電子尺量度過，MatePad Air 最薄部分只有 5.4mm，而最厚部分亦只有 8.1mm，十分薄身。

白色 Huawei 平板後背照，背部標誌與相機模組.

▲單以平板計算，以電子磅量度過，也只是 530.2g，機身亦算輕，外攜使用亦方便。

更吸引的是配上 HUAWEI 智能磁吸鍵盤後，整套平板的厚度也只有 12.5mm，即使再計入 HUAWEI M-Pencil Pro，重量亦只錄得 865.5g。相比輕薄手提電腦，這組合在重量和厚度上都頗有優勢。如果工作主要涉及簡單文書處理，筆者覺得 MatePad Air 的流動性絕對比帶手提電腦更好。

華為平板MatePad Air 上蓋與背部清晰可見 white 色調.

▲配上 Huawei 智能磁吸鍵盤，本身重量錄得為 318.2g。

黃色卡尺測量薄片厚度.

▲而裝上此鍵盤後，機身厚度亦只增加至 12.5mm。

華為平板背面與重量秤測量. 華為平板手機感覺輕薄與便攜.

▲加上鍵盤後，MatePad Air 重量增加至 847.4g，即使加上 M-Pencil Pro，重量亦只是增加至 865.5g。

白色 HUAWEI MatePad Air 平板背面特寫.

▲相比一般輕薄型手提電腦仍算輕身，相對之下外攜使用自然更方便。

MatePad Air 開箱評測：輕薄與高效兼具. 開箱平板電腦在桌面呈現與鍵盤.

▲另外即使加上鍵盤，所佔空間亦不多，就算拿出街使用，放在檯面亦十分輕鬆，要隨時工作也沒有太大問題。

MatePad Air 輕薄工作平板開箱示範.

▲另外即使放在大脾上使用，只要在打字時用手掌按住鍵盤部分，機身就可以穩妥使用，即使雙手放開，頭重尾輕情況亦不嚴重，至少不會掉到地上，所以它的 lapability 仍算不錯。

外攜設計仍有可改善之處。MatePad Air 的電源鍵未設指紋辨識器，解鎖只能依靠人臉辨識或輸入密碼，沒有部分 Pro 系列平板那麼方便。香港版亦只提供 Wi-Fi 連線，未有 4G 或 5G 流動網絡，要在外工作便須尋找 Wi-Fi 熱點，或者以手機分享網絡。對一部主打流動辦公的產品來說，這始終不算最方便。

機身側邊按鍵與細緻弧邊特寫. MatePad Air 開箱 評測 觸控 輕薄 辦公.

▲不過 MatePad Air 最大問題，就是它為了遷就將機身輕薄化，電源鍵未有內建指紋辨識器，所以要解鎖系統只能透過傳統的密碼等方法，或者以臉部識別解鎖，使用上比較不太方便。

華為 MatePad Air 開箱體驗，輕薄辦公實用.

▲此外，港行版本的 MatePad Air 亦沒有數據網絡版本，只支援 Wi-Fi 網絡，雖然它支援最新的 Wi-Fi 7 制式，但畢竟要上網也要用手機分享網絡，或者要找 Wi-Fi 熱點才可連接網絡，相對較麻煩。

12 吋 OLED 柔光屏閱讀舒服　室外睇片色彩略淡

HUAWEI MatePad Air 內建 12 吋 OLED PaperMatte 柔光熒幕，筆者認為顯示質素不俗，文字清晰銳利，色彩亦偏向自然。熒幕解像度達 2,800 × 1,840，最高支援 144Hz 更新率，在指定強光及電量條件下，峰值亮度可達 1,200 尼特。

MatePad Air 平板開箱與桌上使用場景.

▲MatePad Air 設有 12 吋 OLED 熒幕。

HUAWEI MatePad Air 開箱實測.

▲熒幕採用相對算幼，但不是極幼的邊框設計。

MatePad Air 開箱圖片，輕薄便攜設計與螢幕細節. MatePad Air 開箱 圖片.

▲熒幕解析度為 2800 x 1840，並支援最高 144Hz 更新率。

華為 MatePad Air 包裝盒近景與鍵盤.

▲熒幕亦支援 PaperMatte 柔光屏技術。

HUAWEI MatePad Air 開箱照片，輕薄設計與實用性.

▲熒幕設定中開啟了「自然色彩顯示」，這樣用家無論在任何環境、任何光源下瀏覽內容，熒幕會按環境轉變色溫，令用家可以有更舒適的瀏覽體驗。

MatePad Air 輕薄便攜開箱照片. 輕薄平板開箱實測與辦公性能.

▲MatePad Air 亦支援基本的護眼模式，而瀏覽電子書或文字為主的內容時，用家亦可以啟用電子書模式中的「經典黑白」，一來提升瀏覽文字的體驗，二來亦可省電。

華為 MatePad Air 開箱評測平板.

▲由於熒幕更新率高達 144Hz，所以瀏覽網絡或文件時即使快速翻頁仍能清晰看到細字，可見它的流暢度十分理想。

平板開箱 MatePad Air，輕薄商務與日常使用. 女性使用平板電腦示範辦公運作.

▲顯示效果方面，文字清晰銳利，欣賞影片色彩亦屬自然向，表現理想。

華為平板開箱與介面瀏覽. 手錶與平板電腦同時顯示.

▲由於是 OLED 材質，可視角度亦十分高。

平板與手掌對比的教學截圖呈現色彩鮮明的筆記與公式. HUAWEI 平板開箱操作介面示意.

▲至於使用上，一般使用上還是以橫向比較合適，但在瀏覽網頁或文件時，直向顯示反而可以瀏覽更多內容。

實際使用時，即使在室外強光環境下，筆者仍可清楚看到熒幕內容，至於辦公室、咖啡店等室內地方就更加夠光。柔光屏的防反光效果亦很明顯，長時間閱讀文件時雙眼較不易疲倦，對經常要看大量文字的用家尤其實用。

小型桌面工作站與亮白燈光，平板與鍵盤搭配展現使用情景.

▲筆者就以 LED 補光燈，模擬強光直射熒幕時 MatePad Air 柔光屏的情況。

MatePad Air 開箱 輕薄辦公日常使用.

▲大家可以見到即使強光直射熒幕，但 MatePad Air 的顯示效果仍算理想，文字清晰度仍高，用家仍可舒適看到顯示內容。

HUAWEI 微纖抹布與盒內配件特寫.

▲此外，隨機亦會附送微纖維熒幕清潔布，官方會建議大家以它清潔平板熒幕。

不過柔光處理亦有代價，相比一般鏡面熒幕，色彩沒那麼鮮艷，在室外看影片時感覺會偏淡一點。但若在室內睇片，筆者覺得畫質完全沒有問題，加上內建支援 HUAWEI SOUND 的六單元喇叭，聲音表現也算不錯。用作一般影音娛樂，整體體驗仍然合格有餘。

平滑白色平板底部與多孔揚聲孔特寫. 白色平板底部喇叭孔特寫.

▲MatePad Air 內建了六單元喇叭，並設於機身左、右兩側。

華為平板盒裝底部標示與品牌文字.

▲喇叭亦支援 Huawei Sound 技術，筆者試過用它來睇片，音量足夠大聲，而且清晰度高，尤其是人聲表現特別理想，用來煲劇睇戲都沒有太大問題。

智能磁吸鍵盤好打字　欠缺 TouchPad 操作有點不便

HUAWEI MatePad Air 配上智能磁吸鍵盤後，的確有點像一部小型手提電腦。鍵盤有完整數字、字母及功能鍵，按鍵面積夠大，鍵距又剛剛好，加上有不錯的鍵程，即使長時間打字，筆者都覺得沒有太大問題。組合快捷鍵的邏輯與 Windows 相似，用慣手提電腦的讀者很容易上手。

華為 MatePad Air 開箱盒裝與平板.

▲MatePad Air 隨機亦有附送智能磁吸鍵盤。

白色平板背面多個圓點設計與散熱孔.

▲平板機背設有 3 個金屬點，就是用於接駁鍵盤的。

手握平板置於白色筆電上方的對比畫面. 平板與鍵盤組合的開箱正面照.

▲只要將鍵盤攤平，再將 MatePad Air 放在上方就可以安裝完成。

NearLink 標誌與 AppGallery 圖示出現在盒背.華為 MatePad Air 開箱.

▲鍵盤與平板採用星閃技術接駁。

M11MatePad Air 輕薄迷你筆電開箱.華為MatePad Air 7日生活實測平板與鍵盤.

▲之後將平板部分架在鍵盤的坑槽，就可以當它為類似手提電腦般的模式使用。

華為 MatePad Air 鍵盤上方螢幕與鍵盤特寫.

▲鍵盤按鍵齊備，由數字鍵到字母鍵都與一般手提電腦近乎無異。

白色鍵盤特寫，焦點在 O 鍵與 Alt 鍵. 粉色筆記本風格鍵盤近景.

▲鍵盤除了有功能鍵外，亦可配合 Fn 鍵右方的 O（Harmony）鍵再加上字母鍵組成組合鍵，而組合鍵與 Windows 電腦的組合鍵差不多，例如：O + D 即是返回桌面（即 Windows 中的 Win + D），所以上手十分容易。

手指在白色鍵盤上輕輕按壓.

▲按鍵採用正方形設計，按打面積與一般手提電腦差不多，鍵距亦適中，加上每個按鍵亦具備一定鍵程，Edward 試用過長時間打字都算舒服。

鍵盤另外設有語音輸入專用鍵，惟筆者試用時只支援英文及部分歐洲語言，對日常中文輸入幫助有限。至於鍵盤支架可把熒幕設定在兩個角度，不過兩者差距其實不大，筆者覺得分別有限。

Function key 圖示在白色鍵盤的特寫. 輕薄商務平板開箱與日常使用測試.

▲右方 Alt 鍵右方的就是語音輸入鍵，按下就可以說話輸入文字，但它並不支援中文，對於香港用家而言用到的主要也是英文，所以不算十分實用。

華為平板與白色鍵盤近景.

▲鍵盤上方設有兩條坑槽，方便將平板架在上方使用。

華為 MatePad Air 平板與鍵盤貼合展示. 白色平板與鍵盤組合展示.

▲將平板架在不同坑槽，用家就可以用不同角度瀏覽熒幕，但兩者角度分別不大。

相對而言，沒有 TouchPad 才是較明顯的限制。平日使用手提電腦，可以一邊打字一邊用 TouchPad 移動游標，但 MatePad Air 經常要把手移離鍵盤，再舉手觸控熒幕，連續工作一段時間便會覺得沒那麼順手。如果打算長時間用它處理文件，筆者建議另配一隻藍牙滑鼠，整套操作會更接近手提電腦。

觸控平板操作介面與顯示內容焦點.

▲鍵盤未設 TouchPad 觸控板，一般操控系統，每次都要舉起手透過熒幕以觸控方式操作，始終不像在使用手提電腦般方面。

HUAWEI MatePad Air 開箱現場示意.

▲如果接駁一隻藍牙無線滑鼠，操作上就會更像在操作電腦了，操控上亦無需每次均舉起手觸控熒幕，亦更加方便。

PC 級 WPS Office 夠實用　AI 生成簡報需付費

HUAWEI MatePad Air 內建 PC 級 WPS Office，筆者覺得這是最有機會讓它代替手提電腦的功能。WPS 介面與 PC 版本 Microsoft Office 有八、九成相似，操作和常用功能的位置十分熟悉，上手幾乎沒有難度。12 吋熒幕有足夠位置顯示文件，也方便同時開啟多個程式，日常文書處理頗為順手。

WPS Office PC 圖示與多個應用圖示.

▲MatePad Air 與其他中高階 Huawei 平板一樣，也內建了 PC 級數的 WPS Office 文書處理程式。

華為 MatePad Air 開箱桌面截圖，主屏與多個應用圖標.

▲不過一開機時 WPS Office PC 版是未下載的。

華為平板開箱：輕薄與日常辦公. HUAWEI MatePad Air 開箱推薦. MatePad Air 開箱 輕薄便攜工作平板.

▲點按後需要安裝「華為 PC 應用程式引擎服務」，之後再下載 WPS Office PC 程式，之後就可以使用了。

華為 MatePad Air 開箱與辦公場景示意. 華為 MatePad Air 開箱示意圖. 桌上平板顯示彈性工作介面與多隻貓咪形象.

▲它可以處理 docx Word 檔案、xlsx Excel 檔案及 pptx Powerpoint 檔案，而且介面與 Microsoft Office 的相關軟件十分近似，上手十分容易。

新增的 AI 生成功能亦有一定用處。例如先以 point form 記下會議內容，再一按讓 AI 整理成較完整的文件；或者輸入文字要求，生成 PowerPoint 簡報初稿，都可減少由零開始整理資料的工夫。不過筆者要提醒大家，相關 AI 功能需要付費訂閱，並非買了平板便可永久免費使用，長期使用需要計算額外成本。

MatePad Air 開箱實測：輕薄高效工作日常.

▲今次的 WPS Office PC 程式，加入了 WPS AI 功能，只要購買了 MatePad Air，Huawei 就會贈送一年期的 WPS AI 功能供用家使用。

華為 MatePad Air 開箱與日常使用實測.

▲先試用文字編輯功能，只要點按 WPS AI 功能後就可以使用，用家如果啟動深度思考模式，WPS AI 更會透過 Gemini 模型提供更優質的生成結果。

輕薄且便攜的平板，適合日常辦公. 影片示意：平板正面點亮，薄身設計與桌面使用場景.

▲生成的方法亦十分簡單，只要點選「幫我寫」，然後在方格中輸入希望生成的內容（十分簡單亦可），之後再點按右下角的紫色按鍵，它就會進入思考模式並生成內容。

MatePad Air 開箱照片.

▲大家可以見到，一句簡單的指令，WPS AI 已可生成足足 3 頁千五字的內容，十分厲害，不過預設生成的文字只是簡體中文。

HUAWEI MatePad Air 開箱：輕薄便攜，辦公日常. HUAWEI MatePad Air 開箱實測 輕薄設計與工作表現.

▲之後用家只要輸入指令，就可以將文字轉換回繁體中文。

海豚介紹與分類說明.

▲最後如果對生成內容滿意，只要點按「保留」，生成內容便完成了。

華為平板 MatePad Air 開箱與薄型設計. 華為 MatePad Air 開箱與評測.

▲至於工作簿，亦即是類似 Office 的試算表處理軟件，同樣點按 WPS AI 功能，也是輸入簡單指令，就可以生成一個完備的試算表格。

Huawei MatePad Air 開箱評測 平板 輕薄 办公. 輕薄辦公平板多功能評測. MatePad Air 開箱場景，平板與桌上工具並列.

▲用家甚至可以輸入指令微調表格格式，使用上十分方便。

華為 MatePad Air 開箱 - 輕薄辦公與長效續航. HUAWEI MatePad Air 開箱評測 圖像.

▲至於演示文稿功能，亦即是 Powerpoint 試算表，同樣可以使用 WPS AI 功能，啟動後用家可選「主題生成 PPT」、「文件生成 PPT」或「大綱生成 PPT」，第一項只要輸入十分簡單的指令，就可以生成多頁 powerpoint 檔案，但筆者試用過它需要再另外訂閱 WPS Pro 服務才可用到。

MatePad Air 開箱 圖片. HUAWEI MatePad Air 開箱測試亮點.

▲比較簡單的方法，就是先使用文件功能生成相關文稿，再使用演示文稿中的 WPS AI 的「文件生成 PPT」功能，將內容生成為 powerpoint 檔案。用家只需要選擇好 powerpoint 檔案風格，並匯入之前生成的 docx 檔案，再選擇好創作意圖。

MatePad Air 開箱與實測，輕薄辦公實用.

▲之後點按「生成 PPT」就可以進行 PPT 檔生成。

海豚相關知識圖解.

▲生成需要一定時間，一開始會先將內容進行分頁，之後 AI 會再美化每一版的版面，例如：加入背景及圖檔，以及設計欄目。

海豚相關科技產品展示海報陳列於螢幕上.

▲當所有頁面均完成美化後，下方會出現「前往編輯」選項。

海豚族群信息圖示.

▲之後用家如果對內容不滿意，還可以手動進行編輯，不過基本框架已經完成，工作效率自然大大提升。

Google 服務方面，筆者在測試機裝好 microG 及 GBox 後，已可使用大部分需要的 Google 服務，當中包括 Google Drive 檔案分享及 Gmail 處理工作電郵。這是今次測試機上的實際結果，不代表所有 Google 應用程式及功能都能獲得原生支援，但要應付一般電郵及文件共享工作，問題不算大。

華為 MatePad Air 輕薄設計與介面展示. MatePad Air 輕薄平板開箱. HUAWEI MatePad Air 開箱近拍與界面.

▲MatePad Air 亦支援 microG 及 GBox 功能，安裝後就可以使用大部分 Google 服務，包括可以透過 Google Play 商店下載程式。

輕薄辦公實用性評測. MatePad Air 開箱評測 輕薄便攜工作平板.

▲Edward 測試過在 MatePad Air 上使用 Google Drive 及 Gmail 都沒有任何問題。

MatePad Air 開箱 使用評測與尺寸輕薄辦公. HUAWEI MatePad Air 開箱實測.

▲亦可以下載 Google Play 圖書程式瀏覽透過 Play 圖書平台購買了的電子書。

HUAWEI MatePad Air 開箱，平板辦公日常.

▲不過 Gemini 程式，MatePad Air 就不能直接支援使用。

輕薄辦公利器，MatePad Air 開箱實測. MatePad Air 輕薄設計與實測.

▲但透過下載 Google 應用程式，透過檔中的 AI 模式，仍可使用一部分 Gemini 功能。

Huawei 平板新機開箱高光感. MatePad Air 開箱 穿透輕薄辦公平板.

▲至於 Google 錢包（亦即是 Google Pay）功能，在 MatePad Air 上就仍然未能使用。

倉頡及速成輸入法有 Bug　香港用家要留意

HUAWEI MatePad Air 雖然備有常見中文輸入法，但筆者使用倉頡及速成時，卻發現未能輸入全形標點符號。奇怪的是，切換至拼音輸入法後又沒有同樣問題，估計是軟件 Bug，有待廠方修正。這個問題對香港用家尤其重要，若平日要經常使用倉頡或速成寫稿、處理正式文件，標點符號輸入不順手會直接影響工作效率。

MatePad Air 開箱：輕薄高效，日常辦公與娛樂兼具.

▲上圖顯示的情況，第一行是使用速成輸入標點符號，大家可以見到除了句號外，其他標點符號只可輸入半形；但在使用拼音輸入法（第二行）輸入標點符號，全部均可以全形顯示。

撇開這個問題，筆者認為 MatePad Air 配合磁吸鍵盤、WPS Office 及多工操作，已足以應付以文書處理為主的工作。若廠方日後能修好輸入法，對這類用家而言，外出工作時真的未必有需要另外帶手提電腦。當然，若工作離不開指定的電腦程式，或者需要大量使用 TouchPad，還是要先考慮清楚平板能否配合自己的流程。

MatePad Air 平板開箱與評測，實測輕薄設計與辦公效率.

M-Pencil Pro 記事畫圖好用　磁吸收藏容易甩

HUAWEI MatePad Air 配合 HUAWEI Notes 和 M-Pencil Pro，手寫記事及隨手繪圖都頗為方便。Notes 可以協助修正畫出的圖形及書寫線條，內容會較整齊，亦不用太擔心日後看不懂自己記錄了甚麼。配上柔光熒幕使用，筆者覺得這套組合相當適合經常要寫筆記的用家。

筆記白色筆在白色鍵盤上方的近景.

▲MatePad Air 亦支援配合 Huawei M-Pencil Pro 使用。

筆尖放在鍵盤 Alt 鍵旁邊.

▲它支援超過 10,000 級壓感，配合相關程式就可以用不同粗幼或深淺的線條記事或繪畫。

華為品牌筆觸原廠白色觸控筆在手中. MatePad Air 開箱示意：薄型設計與量感.

▲配合 Huawei Notes 程式，就可以用繪圖或書寫方式記事，對於學生哥上堂時記筆記，或者打工仔開會時要進行會議記錄均十分方便。

華為 MatePad Air 開箱實測與辦公效能. Huawei MatePad Air 開箱圖解與重點.

▲而且用 M-Pencil Pro 在 Notes 繪畫圖案時，它的 AI 功能更會自動拉直，令繪圖更加美觀。

華為 MatePad Air 簡約筆記操作示範. MatePad Air 開箱輕薄辦公實測.

▲而在 MatePad Air 上使用 M-Pencil Pro，不但設有書寫模式……

MatePad Air 輕薄設計與實用性的平衡.

▲亦支援空鼠模式，顧名思義就是可以當 M-Pencil Pro 為滑鼠，在空中比劃操控部分功能。

貓咪與筆記內容的和諧設計.

▲另外，它亦支援筆身操作功能，只要長按 M-Pencil Pro 上的坑槽位置，就可以在頁面顯示遊標作標示內容。

觸控筆握於手中，背景為電腦螢幕與鍵盤.

▲另外只要在坑槽上下滑動，就可以在進行報告時，以它操作 powerpoint 翻頁功能。

另外透過 GoPaint，MatePad Air 亦可以變成隨身畫板，讓用家隨時畫圖。不過這支手寫筆平時主要磁吸在機頂，雖然方便充電，但筆者覺得外攜時容易被碰甩，所以最好另行收好，免得一不留神便弄失。

平板上繪畫的彩色插圖與手持筆.

▲配合 GoPaint 天生會畫程式，就可以使用 M-Pencil Pro 在 MatePad Air 上隨時隨地畫畫，令它可以隨時變身流動畫板，方便用家發揮創意。

華為 MatePad Air 邊邊按鍵與平滑機身. 平板與白色筆在筆記本上方的工作場景.

▲MatePad Air 上方設有磁吸位，將 M-Pencil Pro 磁吸在機頂就可以進入閒置模式，方便外攜使用。不過由於鍵盤沒有保護繪圖筆的蓋，所以平板放在袋中時筆很易掉出，外攜使用時要小心收藏，否則很容易遺失繪圖筆。

HUAWEI M-Pencil Pro 快捷提示與天氣介面. 手寫筆與平板在工作桌上.

▲磁吸在機頂時就可以為 M-Pencil Pro 充電，而充至 80% 以上電量時，充電功能就會停止，以延長平板的續航力。

Netflix 兩個半小時耗電 20%　推算可播片約 12.4 小時

HUAWEI MatePad Air 內建典型容量 10,100mAh 的電池，官方額定容量為 10,000mAh，並支援最高 66W 有線充電。筆者今次將熒幕亮度調至最高、音量設定約 50%，以 Wi-Fi 連線觀看 Netflix 串流影片。播放了 2 小時 29 分鐘後，平板耗用了 20% 電量。

HUAWEI 平板開箱場景特寫.

▲MatePad Air 內建了 10,100mAh 容量電池。

華為充電器與 USB-C 線組合在白盒包裝上. 華為 66W 快充充電頭特寫.

▲隨機亦附送了 USB-C to USB-C 數據電源線及 66W 充電火牛，最高可支援 66W 有線超級充電功能。

HUAWEI MatePad Air 開箱評測：輕薄辦公實用.

▲為了測試 MatePad Air 的使用時間，筆者將它的電量充至全滿，之後將熒幕亮度調至最高，音量調至 50% 左右，並在接駁 Wi-Fi 情況下，透過 Netflix 平台欣賞了 2 小時 29 分鐘左右的串流影片。

以這個耗電比例作線性推算，若由 100% 電量開始，約可連續欣賞 12.4 小時串流影片。要注意這只是根據 149 分鐘的實測數字計算出來，並非真正連續播放至電池耗盡；不同影片、網絡和設定都可能令結果改變。

MatePad Air 開箱場景介面特寫. MatePad Air 開箱 影音與功能介紹.

▲最後播畢影片後，電量共耗用了 20%，換言之在電池充滿情況下，MatePad Air 足夠支援用家連續欣賞 12.4 小時左右的串流影片，再以此推算，雖然使用時間不太長，但要用足一天問題亦不難，對電量有憂慮症的用家，建議一日一充會比較好。

電量 80% 顯示在狀態列的系統介面. 華為 MatePad Air 開箱.

▲至於回電速度方面，Edward 只需 31 分鐘，就可將 MatePad Air 的電池由 80% 充回全滿，可見回電速度亦快，即使沒電也不用太擔心。

若換作一般生活應用，筆者估計或可使用約 14 小時，但這同樣只是推算，不是另一項完整放電測試。以平板電腦而言，MatePad Air 的續航未算非常長氣，不過應付一日使用相信沒有太大問題，晚上記得充電便可以了。

日常效能中規中矩　玩遊戲只能說勉強夠用

HUAWEI MatePad Air 在筆者 7 日體驗中，整體效能表現算是不俗，應付一般生活應用及文書工作都夠用。以它偏向辦公、閱讀和筆記的定位而言，日常使用沒有太大問題。

華為平板 MatePad Air 開箱評測 7日實測. HUAWEI MatePad Air 開箱評測. 平板電腦開箱，輕薄便攜與工作日常.

▲硬件配置方面，MatePad Air 內建了 Kirin T93B 處理器、Maleoon 935B 圖像處理晶片、8GB RAM 及 256GB 內置儲存空間。

HUAWEI MatePad Air 開箱評測 圖片示意.

▲筆者以多個效能測試軟件測試 MatePad Air 的效能，大家可以見到它的表現算是中規中矩，對於大部分用家而言，要應付日常生活所需已經十分夠用。

HUAWEI MatePad Air 開箱評測.

▲它的 Celia 助手功能亦支援少量 AI 智能功能。

至於用它打機，筆者的感受是還算不錯，Edward 試過幾款遊戲，包括：《鳴潮》、《狂野飆車》、《前進！！英雄戰隊物語》、《崩壞：星穹鐵道》及《暗黑破壞神 永生不朽》，即使開至最高畫質，系統亦顯示似乎有點勉強，但出來的效果仍算暢順，只是像玩《星穹鐵道》之類對圖像處理要求較高的遊戲時，在對敵畫面出招時會有少許窒的情況，其餘情況下大致都問題不大，所以打機方面，MatePad Air 雖然並非它的重點功能，但表現亦算理想。

MatePad Air 開箱 影像重點與評測. 華為平板設計與介面細節展示. MatePad Air 開箱 圖片高清.

▲筆者試過在 MatePad Air 上試玩幾款遊戲，第一款測試的就是《鳴潮》，測試時筆者將畫質設定為最高，試試平板運作表現如何。

掌上遊戲體驗：在大螢幕平板上對戰.

▲最後見到它的表現仍算理想，整體操控流暢，完全沒有窒的情況出現。

HUAWEI MatePad Air 開箱設定介面截圖. MatePad Air 設定介面顯示高與低對比. MatePad Air 輕薄辦公評測場景. MatePad Air 開箱與功能亮點.

▲之後筆者再測試在 MatePad Air 上玩《暗黑破壞神 永生不朽》，同樣設定為最高畫質。

華為 MatePad Air 遊戲實測介面與按鍵布局.

▲畫面表現理想，而且同樣十分流暢。

輕薄辦公好夥伴，MatePad Air 開箱影像. MatePad Air 開箱 使用者介面.

▲之後筆者再在 MatePad Air 上試玩《崩壞：星穹鐵道》，同樣畫質開至最高。

華麗角色在未來科技室內遊戲鏡頭. HUAWEI MatePad Air 遊戲高畫質戰鬥場景.

▲基本上在一般畫面操作同樣流暢，但在戰鬥畫面中出招時會出現少許窒的情況，不過整體表現還算不錯。

平板上方培養室外景的遊戲畫面.

▲至於在 MatePad Air 上玩像《前進！！英雄戰隊物語》這類對圖像處理要求不太高的遊戲，自然是十分流暢。

HUAWEI MatePad Air 遊戲高速駕駛體驗.

▲即使在 MatePad Air 上玩《狂野飆車》，表現亦十分理想。

HK$6,288 只得 256GB　流動辦公方便但性價比一般

HUAWEI MatePad Air 香港版提供 8GB RAM 及 256GB 儲存空間，建議零售價 HK$6,288。筆者覺得這個定價偏貴，入手門檻有點高，偏偏又只有 256GB 一個容量選擇，對需要儲存較多影片、文件或繪圖素材的用家而言，選擇不夠靈活，因此整體性價比只算一般。

平板搭配鍵盤與筆，黃金配色與整體設計.

總結：輕薄可取代筆電但定價稍偏貴

總括 7 日生活實試，筆者對 MatePad Air 的輕薄便攜設計、OLED 柔光熒幕及配合鍵盤後的文書表現都頗為滿意。尤其整套鍵盤及手寫筆組合只有 865.5g，若平日工作主要是收發電郵、處理文件、寫筆記，又能接受透過 Wi-Fi 或手機分享網絡上網，它的確可以在不少情況下取代外攜手提電腦。惟倉頡及速成全形標點 Bug、沒有 TouchPad、沒有流動網絡及偏高售價都是實際限制。能接受這些取捨的用家值得考慮，否則便不應單憑它夠薄、夠輕而決定入手。

華為MatePad Air 7日生活實測平板與鍵盤.

常見問題 FAQ

  1. HUAWEI MatePad Air 香港售價及規格版本是甚麼？

    香港售 HK$6,288，只提供 8GB RAM + 256GB 儲存版本，性價比一般。

  2. HUAWEI MatePad Air OLED 柔光屏有甚麼優點？

    配備 12 吋 2.8K OLED 柔光屏，最高 144Hz 更新率，防反光效果佳，閱讀舒適。

  3. HUAWEI MatePad Air 機身有多輕薄？

    實測機身厚 5.4mm、重 530.2g，連鍵盤及 M-Pencil Pro 亦只重 865.5g。

  4. HUAWEI MatePad Air 電池續航力有多長？

    Netflix 播放 2 小時 29 分鐘耗電 20%，推算充滿電可連續睇片約 12.4 小時。

  5. 根據 unwire 評測，HUAWEI MatePad Air 能否取代手提電腦？

    WPS 文書工作夠用，但倉頡及速成標點有 Bug，鍵盤亦欠缺 TouchPad。
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