傳黃仁勳盟友組「作戰室」爭復職 美國財長促外聘新 CEO

Advertisement

NVIDIA 創辦人黃仁勳（Jensen Huang）因婚外情風波辭任行政總裁數日後，據英國《金融時報》報道正與親信商討復職，盟友亦籌組「作戰室」遊說董事會，並會爭取白宮支持。美國財長貝森特（Scott Bessent）則促董事會外聘新行政總裁，並希望董事會在 10 天內交代 NVIDIA 是否繞道把晶片賣到中國。

黃仁勳辭職風波牽涉 Megaspeed

黃仁勳日前辭任 NVIDIA 行政總裁並退出董事會，事緣他被揭與多名女性有婚外情，包括新加坡科技公司 Megaspeed 前高管 Alice Huang，以及直屬下屬 Kimberly Powell。Alice Huang 與黃仁勳沒有親屬關係，並被指是中國間諜。美國財長質疑 NVIDIA 曾利用與 Megaspeed 相關的公司繞道把晶片賣到中國，又稱財政部等多個部門早已支持把 Megaspeed 列入限制出口的實體清單。

NVIDIA 由財務總監 Colette Kress 出任臨時行政總裁，Harvey C. Jones 出任董事會主席，董事會正就導致辭職的行為展開獨立調查。據報董事會曾接觸晶片設計公司 Arm 行政總裁 Rene Haas 作為可能繼任人，但董事會表示尚未聘用獵頭公司，亦未正式接觸任何候選人。

據報黃仁勳盟友組「作戰室」爭取復職

據報黃仁勳的盟友正籌組由矽谷高管組成的「作戰室」，遊說 NVIDIA 董事會讓他復職，並會爭取白宮支持。一名盟友稱黃仁勳本人支持這項行動，又形容除了前沿 AI 實驗室外，科技界所有有分量的人都喜歡他。

Elon Musk、Epic Games 行政總裁 Tim Sweeney 等人支持一封要求董事會讓黃仁勳回歸的公開信，部分 NVIDIA 員工亦有聯署。股東 Altimeter Capital 的 Brad Gerstner 及 Atreides Management 的 Gavin Baker 也致函董事會，要求保留所有選項，包括黃仁勳可能回歸。

不過據報連盟友也不確定如何修補黃仁勳的聲譽，一名參與推動復職的人士承認，與下屬發生婚外情本身已足以構成解僱理由。

貝森特促 NVIDIA 外聘行政總裁

貝森特要求 NVIDIA 大幅改組，董事會物色新領導人時應從公司外部尋找。他接受 Fox 訪問時質疑，公司是否為拉高收入及盈利，刻意推動看似違規的銷售，並追問 NVIDIA 是否利用已受調查的相關公司，繞道把晶片賣到中國。

他又稱 NVIDIA 對中國的銷售下跌之際，對新加坡的銷售卻急升。他希望董事會及外聘法律顧問在未來 10 天內給出答案；NVIDIA 則表示公司遵守美國出口法例。

他以銀行作比喻，稱若銀行出現這種不合規情況，美國貨幣監理署（OCC）現在已經介入，很多高管亦會被撤換，但他仍稱 NVIDIA 是出色的公司、黃仁勳是了不起的創新者。對於 Megaspeed 未被列入實體清單，他歸咎商務部掌握決定權；商務部長 Howard Lutnick 已同意於 12 月 10 日出席參議院銀行委員會作證。

黃仁勳復職由董事會決定

黃仁勳復職獲矽谷盟友及股東推動，同時面對財長要求外聘新行政總裁的壓力，最終決定權仍在 NVIDIA 董事會。黃仁勳並無持有公司控制性股權，不能推翻董事會決定。

NVIDIA 將於 11 月 17 日公布黃仁勳辭職後的首份季度業績，由臨時行政總裁 Colette Kress 領軍。黃仁勳亦已同意接受美國眾議院委員會閉門會談，眾議院中國特設委員會主席 John Moolenaar 表示正商討確實日期；據報眾議院共和黨人要求在 12 月 1 日進行。

來源：Financial Times、ZeroHedge