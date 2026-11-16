企業訂唔到足夠 Mac mini 改用幾百部 MacBook Pro 建數據中心有何誘因？

Advertisement

提供雲端開發環境的 Namespace 把數百部 Apple MacBook Pro 放進資料中心，為 iOS App 開發者提供遠端 macOS 虛擬機器。Namespace 工程師 Kirill Nikolaev 於 11 月 3 日發表技術文章解釋，公司原本希望使用較適合伺服器用途的 Mac mini，但大批訂貨需要等待約半年，於是改用 MacBook Pro，並為手提電腦設計專用機架及管理系統。

Mac mini 1 月訂貨 到 7 月才交付

Namespace 表示，客戶需要使用 Xcode 編寫和測試 iOS App，亦要在 Mac 上執行 iOS 模擬器。公司原本打算大量採購 Mac mini，卻發現供應難以配合擴充速度：2026 年 1 月訂購的 Mac mini，直到同年 7 月才收到。由於 Apple 不會同時為所有 Mac 系列更新處理器，公司亦希望讓客戶盡快使用新硬件，最終決定把 MacBook Pro 放進機櫃。

Namespace 早於 8 月 24 日在 X 發布大批 MacBook Pro 開箱影片，桌上及房間內堆滿電腦包裝盒。公司在 11 月 3 日公開部署細節，指出 Mac mini 才是資料中心較合理的硬件選擇，MacBook Pro 方案主要用來應付當時的供應及部署需求。

每層機架放 12 部 全部接駁 10Gbps 網絡

Namespace 自製機架，每層並排放置 12 部 MacBook Pro，並為每部電腦加裝 10Gbps 外置 Ethernet 網絡卡及 IP KVM 遙距管理裝置。工程團隊亦設計特製支架，把電腦熱量帶離局部高溫位置，避免熱風直接吹向旁邊機器。

這套方案帶來不少接線問題。Namespace 原本擔心磁力吸附的 MagSafe 充電線容易鬆脫，實際運作卻很少遇到斷線，較難處理的是粗硬的 HDMI 線。工程師表示，接觸機架時 HDMI 線容易鬆脫，團隊找到較合適的線材後，甚至買光 Amazon 當時可訂購的存貨。

MacBook Pro 亦難以像一般伺服器般完全無人值守。電腦意外重新啟動後，FileVault 磁碟加密可能要求輸入密碼，而外接螢幕上的解鎖提示約 5 分鐘後便會消失，令遠端操作受阻。公司曾遇到必須到機架前按下實體按鈕才能處理的情況；個別 USB 網絡卡亦曾突然停止連線，需要重新建立 macOS 網絡服務才恢復。

Unboxing Macs at scale for our new server racks. https://t.co/BS8xPUECFl — Namespace (@namespacelabs) August 24, 2026

每部實體 Mac 最多運行 2 個 macOS 虛擬機器

Namespace 使用 Apple Virtualization framework 提供 macOS 虛擬機器。公司指出，每部實體 Mac 最多只能運行 2 個 macOS 虛擬機器，因此需要把處理器核心預留一部分予主系統，再將其餘資源分配給客戶。例如配備 18 核心處理器的 MacBook Pro，可分出兩個各使用 8 核心的虛擬機器，餘下 2 核心供主系統管理。

公司亦為客戶虛擬機器設計獨立網絡處理及防火牆機制。雖然每部 MacBook Pro 都接駁 10Gbps 網絡卡，但 Namespace 公布虛擬機器使用 Fast.com 測試的上傳速度約為 4Gbps，兩者並非同一效能指標。至於不同 macOS、Xcode 和 iOS 模擬器版本所需的龐大磁碟映像檔，公司利用分層儲存及類似 BitTorrent 的節點互傳方法，減少向中央伺服器重複下載的資料量。

未來加入 Mac mini 與 Mac Studio 研究 USB-C 一線連接

Namespace 表示正準備把新款 Mac mini 和 Mac Studio 加入資料中心。這些桌面 Mac 可配備內置 10Gbps Ethernet，斷電後重新供電可自動開機，亦較容易透過裝置管理系統設定。公司同時研究特製硬件，希望未來能以一條 USB-C 線，為每部 MacBook 同時提供電源、網絡及 KVM 連接；有關裝置目前仍在開發，並未正式推出。

資料來源：Namespace 官方技術文章、Apple Developer