美國財長追問 NVIDIA 10 天內交代晶片有否流入中國 促董事會外聘新行政總裁

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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11 月 15 日要求 NVIDIA 董事會及外聘律師在 10 天內解釋，公司是否知情讓受出口限制的高階 AI 晶片經空殼公司流入中國。貝森特接受 Fox News 訪問時表示，查明 NVIDIA 有否遵守美國出口管制，比前行政總裁黃仁勳的私人醜聞更重要。

貝森特質疑 NVIDIA 是否借空殼公司規避晶片出口限制

貝森特在 Fox News《Sunday Morning Futures》節目質疑，NVIDIA 是否曾透過表面獨立的公司向中國轉售受管制晶片，以及管理層對相關交易知道多少。他又追問，企業有否為提高收入和盈利而容許可疑銷售，要求董事會及已聘請的外部法律顧問在 10 天內作出解釋。

貝森特指出，美國政府雖在 2025 年底批准 NVIDIA H200 晶片銷往中國，但更高階的晶片仍受限制。他認為調查重點應放在 NVIDIA 是否建立遵守出口規定的企業文化，而非黃仁勳的私人生活。這些言論是貝森特提出的質疑，並不代表監管機構已裁定 NVIDIA 知情違規。

Megaspeed 否認違規 黃樂稱已離職逾一年

新加坡數據中心公司 Megaspeed 是事件調查焦點。美國當局懷疑，相關公司以東南亞數據中心需求為名採購 NVIDIA 晶片，再將受限制的設備轉往中國；美國司法部正就涉嫌規避出口管制展開刑事調查。NVIDIA 早前表示，已在 2025 年調查有關轉運指控，並否認相關指控。

Megaspeed 11 月 15 日向美聯社表示，公司從事合法業務，認為外界對其供應鏈及營運的部分指控缺乏可核實證據，並已委聘外部律師進行內部調查。公司同時表示，曾任高層的黃樂（Alice Huang）已在 2025 年 8 月 30 日離職，目前不再擔任任何職務。美國司法部尚未確定黃樂是否中國間諜，中國政府亦否認相關間諜指控。

四個美國聯邦部門曾要求將 Megaspeed 列入黑名單

貝森特早前表示，財政部、國防部、國務院及美國貿易代表辦公室多月來支持將 Megaspeed 加入出口管制實體清單，但最後決定權屬商務部。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）因此受到質疑。貝森特在 11 月 15 日訪問中再次強調，其他部門一直促請採取行動，商務部才是負責作決定的部門。

多家美國媒體早前報道，商務部未有按其他部門的要求把 Megaspeed 列入清單。相關報道反映政府內部對出口限制執行方式存在分歧，但 Megaspeed 是否曾違反美國法規，仍須由調查釐清。

黃仁勳答應國會閉門答問 NVIDIA 11 月 17 日公布業績

美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）11 月 15 日向 CBS 表示，黃仁勳及 NVIDIA 代表已同意與眾議院外交、情報及中國問題三個委員會進行閉門會面，具體日期仍在協調。參議院銀行委員會亦已要求黃仁勳及盧特尼克出席相關聽證會。

NVIDIA 定於 11 月 17 日公布季度業績。這是黃仁勳辭任行政總裁、財務總監 Colette Kress 暫代職務後，市場將迎來的首次重要定期業績更新。公司會否在業績公布時回應出口管制調查及貝森特的要求，仍有待確認。

資料來源：法新社 AFP、Axios、美聯社 AP、CBS 訪問逐字稿、路透社 Reuters