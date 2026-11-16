據報台灣科技界集資台北 101 點燈聲援黃仁勳　外牆展示「台灣♡JENSEN」

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台灣科技業界因 NVIDIA 創辦人黃仁勳辭去行政總裁等職務，聯合集資安排台北 101 大樓在 11 月 16 日晚上展示聲援字句。據台灣中央社及《聯合報》報道，外牆將輪播「台灣 AI 共創未來」、「Thrive Together」、「台灣♡JENSEN」和「家人♡友誼」4 組文字，向正受婚外情及相關國安爭議困擾的黃仁勳表達支持。

台灣今日新聞圖片

電腦公會與科技產業人士共同籌辦

台灣中央社引述業界消息指，活動由台北市電腦公會、零組件業公會及台灣玉山科技協會部分理事等發起，並與台北 101 董事長賈永婕商討。資訊、電子電腦及零組件相關業界人士共同出資，希望向黃仁勳傳達台灣科技產業對他的支持。

《聯合報》亦報道，黃仁勳辭職後，有台灣網民在 Threads 建議利用台北 101 外牆點燈，讓他知道台灣仍有人支持他。台灣業界人士認為，外界不宜只從私人緋聞角度看待事件，期望在此時向他表達關懷。

據報連續兩晚亮燈 每段標語循環播放

據《太報》報道，點燈安排由 11 月 16 日起一連兩晚進行，原定每晚 6 時開始，約 10 時結束。4 組文字會按次序播放，每次輪播約 20 秒；報道亦引述和碩董事長童子賢表態，希望 NVIDIA 董事會考慮讓黃仁勳重任行政總裁。活動安排及播放時段以報道為準，並非台北 101 公開公布的完整服務細則。

台北 101 稱屬商業點燈服務 未披露收費

台北 101 回應傳媒查詢時表示，大樓向來提供商業點燈服務，由有需要的企業接洽，按日收費並商討播放文字。台北 101 未公開這次活動的實際費用、各企業出資額及完整參與名單。

黃仁勳於 11 月 12 日辭去 NVIDIA 行政總裁及董事會職務後，美國及台灣科技界陸續出現支持他復職的聲音。不過，台北 101 的聲援行動並不代表 NVIDIA 董事會已就復職作出決定。

資料來源：中央社、聯合報、太報