巴黎極簡鋁金屬唱盤 外觀無針藏光學感應 黑膠反轉放一按即聽

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法國巴黎設計工作室 Waiting For Ideas 的黑膠唱盤 PP-2，外形只有一塊方形鋁金屬機身，完全看不到傳統唱臂。使用者只需把黑膠唱片反轉放在機上，按播放鍵便可聽歌。它採用光學唱頭讀取唱針震動，並配備每秒校正轉速 1,000 次的直驅摩打，官方售價 8,900 歐元。這款產品雖然外觀看似「無針」，實際仍有實體唱針接觸唱片坑紋。

唱片反轉放置 唱針和唱臂收進機身

PP-2 延續上一代 PP-1 的極簡外形。使用者把唱片播放面朝下放置，機身內的拾音機構從下方讀取唱片坑紋。唱臂及機械結構藏在機身裏，毋須像一般黑膠唱盤般自行調整唱臂位置。機身以整塊鋁材經 CNC 加工及陽極氧化處理，官方商店所列尺寸為 35 × 35 × 7.5 厘米。

光學偵測唱針震動 仍保留模擬播放

PP-2 採用荷蘭 Miniot 提供的光學唱頭技術，實體唱針沿着唱片坑紋移動，由光學感應系統偵測細微震動，取代傳統磁鐵及線圈拾音方式。因此「光學讀取」不代表以雷射直接掃描唱片，也不是完全無接觸播放，聲音訊號仍以模擬方式處理。

Waiting For Ideas 聲稱，減少磁性組件可降低拾音系統的活動質量，改善唱針追蹤坑紋的能力，尤其有助還原低頻及微細動態。不過廠方的音質說法仍有待獨立測試驗證。官方提供 Optical Analog Classic 和 Shibata 兩種唱針選擇。

每秒校正轉速 1,000 次 內置前級直接連接喇叭

PP-2 使用軸向磁通直驅摩打（Axial Flux Direct Drive），配合光學轉速控制系統，每秒偵測及調整轉速 1,000 次，支援 33⅓ 及 45 RPM 唱片，並可自動識別速度。機身亦設有改良防塵門，在閒置時保護唱針。

音訊方面，PP-2 內置專為光學唱頭設計的 Harmony 前級放大器，提供 RCA 及 3.5mm 輸出，可透過線路輸入連接擴音機或有源喇叭，無須額外購買唱頭前級放大器。USB-C 接口負責提供 5V 電源，並非 USB 音訊輸出。

售價 8,900 歐元 前代曾奪 Monocle 設計獎

Waiting For Ideas 官方網店現列出 PP-2 銀色版售價 8,900 歐元。廠方表示組裝及出貨準備最多需 8 星期，歐盟以外地區的進口稅及相關費用另計，官網未列出香港正式零售價。

上一代 PP-1 曾獲《Monocle》2026 年設計大獎「Best in Audio」，亦入選《TIME》2025 年 300 項最佳發明及 2025 年 Dezeen Awards 產品設計長名單。這些獎項屬 PP-1，並非 PP-2 的得獎紀錄。兩代主要差別在於 PP-2 改用光學拾音、新直驅摩打、內置 Harmony 前級及新增 RCA 輸出；PP-1 官方標價為 5,900 歐元。

資料來源：Waiting For Ideas 產品介紹、Waiting For Ideas 官方商店、Monocle Design Awards、StereoNET