Xbox 高層稱 Project Helix「終極遊戲機」 四代遊戲連進度帶到新機

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Xbox 次世代副總裁 Jason Ronald 形容下一代主機 Xbox Project Helix 是「終極遊戲機」，稱玩家可把四代 Xbox 遊戲庫及進度帶到新機即時取用，並消除主機與 PC 遊戲之間人為的限制。這段訪問內容近日在 X 流傳，Microsoft 尚未公布新機的上市日期及售價。

Project Helix 是甚麼 Microsoft 承諾保留四代遊戲

Project Helix 是 Microsoft 正在開發的下一代 Xbox 主機，設計上可以運行 Xbox 主機及 PC 遊戲。公司早於今年 3 月的 GDC 2026 已承諾，會讓四代 Xbox 遊戲在未來多年仍然可以玩，涵蓋初代 Xbox、Xbox 360、Xbox One 及 Xbox Series。

今次在 X 流傳的訪問出自 Xbox Fan Fest 期間的 Xbox Magazine，內容進一步提到遊戲庫與進度的延續。Jason Ronald 表示，玩家可以把四代遊戲庫及進度一併帶到 Project Helix，並即時取用。

硬件方面，Project Helix 採用 AMD 特製系統單晶片（SoC），配合下一代 DirectX 及 FSR 技術共同設計，Microsoft 稱光線追蹤效能有數量級提升。

Project Helix 打通 PC 的基礎 Play Anywhere

Project Helix 打通 PC 的基礎，是 Microsoft 現有的 Xbox Play Anywhere：玩家購買一次指定遊戲，便可在 Xbox 主機及 Windows 上遊玩，進度亦會同步。截至 2026 年 3 月，Play Anywhere 目錄有超過 1,500 款遊戲，但支援與否視乎個別遊戲。

從 Project Helix 同時運行兩類遊戲的設計及 Play Anywhere 的跨裝置安排來看，Microsoft 的方向似乎是把主機與 PC 體驗整合到同一部機上，而非放棄主機轉向 Windows。

Project Helix 商店、光碟授權及兼容限制未明

Project Helix 支援哪些 PC 遊戲商店，截至發稿時仍未有官方名單。外媒預計可以使用 Steam、Epic，但這只屬預期，並非 Microsoft 已確認的功能。

實體遊戲方面，Microsoft 仍未說明 Project Helix 如何處理光碟授權。有非官方愛好者網站轉述外洩發行商文件，指合資格 Xbox One 及 Xbox Series 光碟可透過 Disc2Digital 轉為數碼授權，惟說法未經官方證實。

四代遊戲可延續的承諾，也不等於每款遊戲或每張光碟都能運行；個別遊戲會受哪些兼容限制，Microsoft 尚未交代。

Xbox 高層今年 4 月在 X 確認 Project Helix 會以 Xbox 第一方主機形式推出，但沒有排除第三方廠商推出採用 Helix 晶片的版本。另有爆料者猜測，完整向下兼容只限第一方主機，這點同樣未獲官方確認。

Project Helix 計劃 2027 年交開發者 上市日期售價未公布

Project Helix 的目標是延續四代 Xbox 遊戲庫及進度，並運行 PC 遊戲，但商店名單、光碟授權及兼容限制仍待交代。新機仍在開發中，消費者暫時買不到。

Microsoft 計劃由 2027 年起向開發者提供 alpha 版硬件，即早期測試版本，並未公布消費者版本的上市日期及售價。外媒預計 2027 年推出，但官方未有確認，交付開發者測試也不等於同年開售。

在商店名單及兼容細節公布之前，認定 Project Helix 可以直接玩全部 Steam 遊戲言之尚早。如果整合成功，又能保留主機即開即玩的方便，下一代 Xbox 的使用體驗可能與以往各代有明顯分別。

來源：X、XBOX Wire、Windows Central、Project Helix Insider、Gizchina