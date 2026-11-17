Advertisement

中國正推動近 2 億名中小學生學習人工智能（AI），據報目標在 2030 年前令中小學生普遍具備 AI 素養。上海要求每個年級每年最少有 30 個課時學習 AI 技能，寧夏及甘肅則計劃由 2027 年起把相關內容納入對升學有重要影響的考試。

中國中小學 AI 課程由 2024 年開始推廣

中國教育部由 2024 年起鼓勵學校開設 AI 課程，同時推動教師培訓及建立試點項目。路透社翻查各省市規劃文件後發現，近一半省份及直轄市已推出具約束力的 AI 教育實施方案。

課程內容按學生年齡安排：小學生主要接觸 AI 基礎工具和概念，年紀較大的學生則逐步學習 AI 系統的運作原理。教育部門希望從基礎教育開始普及相關知識，為未來科技創新培養人才。

上海每年最少 30 課時 寧夏甘肅擬納入升學考試

上海要求每個年級每年最少有 30 個課時教授 AI 技能；寧夏及甘肅計劃由 2027 年起，把 AI 相關內容納入對升學有重要影響的考試體系。北京則計劃建立 100 所 AI 教育示範學校，並把 AI 用於學生健康監測。

部分地方亦把 AI 引入校園管理。貴州探索引入 AI 人臉識別及行為分析，上海部署學生身心健康監測系統，雲南則計劃為 1.4 萬間教室安裝課堂錄製及 AI 分析系統。

中國地方政府承諾採購 AI 設備 學校如何應用

中國各地政府在過去一年承諾投入資金，採購 AI 課堂設備、教師培訓及教學平台。按 100 多份政府採購文件計算，承諾金額最少達 3,100 萬美元（約港幣 2.4 億元）。

另據諮詢機構艾瑞諮詢估計，2025 年中國教育數碼化開支略低於 830 億美元（約港幣 6,474 億元），生成式 AI 項目佔 AI 教育採購金額的 46%。這項估計與上述採購文件的統計範圍不同，兩者不能直接比較。

在年學費高達 3.9 萬美元（約港幣 HK$304,200）的北京私立學校北京新英才學校，13 歲學生彭高迪已用 AI 開發 200 多個應用程式，包括交功課平台及二手商品交易平台。

安徽阜南縣親情高級中學則使用阿里巴巴通義千問、字節跳動及智譜 AI 的模型生成課程，教授核心科目。校長楊天亮稱，學校大學升學率由不足 60% 升至 90%，並將部分升幅歸功於 AI 教學，但有關數字未經獨立核實。

中國推動學生學 AI 評估標準仍在建設

中國教育部由 2024 年起鼓勵學校開設 AI 課程，至今近一半省份及直轄市已推出具約束力的方案，目標在 2030 年前令近 2 億名中小學生普遍具備 AI 素養；寧夏及甘肅更計劃由 2027 年起把相關內容納入升學考試。

一項針對近 2.7 萬名中國青少年的研究發現，使用 AI 與功課成績提高 18% 有關，但 6 個月內每月考試成績下跌 20%。另一項逾 32 萬名學生的調查發現，每週使用 AI 最少 3 次的學生，在記憶、理解、分析及創造能力方面表現較低；兩項研究均未能證明 AI 直接造成有關結果。

研究機構 China Policy 負責人 Selena Guo 表示，義務教育階段的 AI 能力評估體系仍在建設中。教育科技公司 ClassIn 負責人 Ted Mo Chen 則認為，各地實施情況差異很大，不少學校未有效把 AI 融入課程；若學校未能防止學生過度依賴 AI，學生原本應經歷的思考過程可能被完全繞過。

當研究發現使用 AI 與功課分數提高有關，同期考試成績卻下跌，學校應如何教學生善用 AI，同時保留獨立思考的能力？

來源：Reuters