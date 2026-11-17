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Facebook Android app 的相簿建議功能預設開啟，又以籠統的「啟用其他功能」提示索取相簿權限，意大利數據保護局日前就此向 Meta 罰款 8.05 億歐元（約港幣 69.58 億元）。監管機構指，app 未有取得用戶特定同意，亦沒有充分告知，便讀取手機內的相片、影片及相關元數據，事件涉及約 2,000 萬名意大利 Android 用戶。Meta 表示會上訴。

Facebook 相簿建議功能為何被調查

Facebook 相簿建議功能會在用戶瀏覽時，從手機相簿揀出相片及影片，建議用戶拿來發文。功能名為「瀏覽 Facebook 時從圖庫取得建議」（Get suggestions from gallery when browsing Facebook），自 2023 年起提供。

意大利數據保護局在 2025 年 7 月接獲博爾扎諾消費者保護中心（Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano）投訴後展開調查，並進行技術分析。

Facebook 單一授權可讀整個相簿

意大利監管機構指出，Facebook 以一個適用於整個 app 的授權索取相簿權限，涵蓋多個用途不同的功能。索取權限前的提示只籠統地寫上「啟用其他功能」，用戶無從知道自己同時授權了相簿建議功能。

調查人員發現，相簿建議功能預設為開啟。監管機構認為，用戶授權 Facebook 讀取相簿以上載相片及影片，不等於同意相簿資料被用於其他用途。

監管機構強調，用戶一旦授予完整權限，app 便可以讀取整個相簿，而且通常是長期讀取；用戶及監管機構都無法核實 app 實際使用了哪些資料。

意大利裁定 Meta 違 ePrivacy 規則

意大利監管機構裁定 Meta 違反當地《私隱法典》第 122 條，這條條文把歐盟 ePrivacy 指令納入意大利法律。監管機構認為，智能手機屬於個人私人領域，讀取手機內任何資料都要取得自由、知情的同意，資料有否傳走、有否造成損害都不影響。

Meta 曾質疑意大利監管機構無權處理此案，認為應由愛爾蘭監管機構負責。意大利監管機構駁回這個說法，指 ePrivacy 規則沒有「一站式」機制，即不設由單一國家監管機構統一處理的安排。

監管機構表示，事件涉及約 2,000 萬名意大利 Android 用戶，罰款約相當於 Meta 集團全球營業額的 0.47%。這是意大利數據保護局歷來最大的一張罰單。

監管機構釐定罰款時，考慮了受影響人數眾多、違規仍未停止（未更新 app 及之前已授權的用戶仍受影響）、Meta 在 2019 年曾被處罰，以及調查期間不夠合作。Meta 收到投訴後作出的修改獲考慮為減輕因素，但監管機構認為改得太遲，亦只適用於有更新 app 的用戶。

意大利命 Facebook 改預設關閉

意大利監管機構因 Facebook 相簿建議功能的授權及預設開啟安排，向 Meta 罰款並要求整改；Meta 表示會上訴。命令針對意大利用戶，要求公司在 60 天內將功能改為預設關閉，即使用戶之前已授權亦一樣。

Meta 同時須就相簿建議功能單獨徵求同意，說明用途、會讀取相簿及關閉方法。如果限期過後仍未整改，便不可以為沒有有效同意的用戶啟用功能。公司亦須在 30 天內報告已啟動的措施，並在 90 天內報告已採取的措施。

Meta 表示強烈反對監管機構對事實的判斷及法律的應用，認為罰款不合比例。Meta 又指，功能要用戶先在裝置上授權才能運作，用戶亦可隨時在設定中更改權限。

今次調查沒有處理相簿內容會否用來訓練 AI，Meta 否認有這樣做；監管機構保留權利，另行審查一個可在雲端處理相簿內容的新功能。當你授權 app 上載相片時，又會否知道同一個權限還涵蓋哪些用途？

來源：the Guardian、Dataprotectionlaw、BBC、Al Jazeera