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PwC 環球娛樂及媒體業務主管 Bart Spiegel 形容，Rockstar 定於 11 月 19 日推出的 GTA 6 吸引的關注度接近奧運會等盛事，資金或會流向遊戲內廣告。惟 Rockstar 及母公司 Take-Two 截至發稿時未公布在 GTA 6 加入廣告的計劃。

GTA 6 11 月 19 日推出 PwC 為何比作奧運

Rockstar 的 GTA 6 定於 11 月 19 日推出，據報預購已售出 1,100 萬套。市場數據機構 Sensor Tower 11 月 10 日公布的數字則只計主機數碼版預購，共 969 萬份，價值約 9.42 億美元（約港幣 73.5 億元），不包括實體版。

Sensor Tower 估計 GTA 6 推出時預購可達約 2,500 萬份，收入接近 20 億美元（約港幣 156 億元），惟這只是估算。

Bart Spiegel 認為，GTA 6 遠超一般娛樂產品推出，更接近奧運會這類盛事，是「罕見的文化時刻」。他指出玩家每花一小時打機，可能就少一小時看電視或電影；體育盛事通常只維持幾小時或幾星期，GTA 6 則可能令人投入幾個月。

PwC 主管：GTA 6 帶動投資或流向遊戲內廣告

PwC 的 Bart Spiegel 認為，GTA 6 吸引大量注意力，廣告商及投資者或會尋找參與遊戲業的機會。他指數以百萬計玩家長時間留在互動娛樂世界，廣告商及投資者自然會考慮如何參與；資金或流向遊戲內廣告，以及相關的數碼廣告基建、技術和服務。

他預期，想接觸遊戲業、但不想承擔開發大作龐大財務風險的投資者會特別感興趣；GTA 6 亦可能在廣告、支付、技術及內容創作等方面帶來機會。惟這番話談的是行業投資趨勢，並不代表 GTA 6 已確定加入廣告。

他認為 GTA 6 對整個遊戲業有很大正面作用，但這類盛事不一定能變成可複製的商業模式，因為只有極少機構有足夠資金、專業知識及知識產權，支撐同等規模的投資。

遊戲內廣告惹玩家反彈 EA 曾撤 UFC 遊戲廣告

遊戲內廣告一直惹玩家抗拒。EA 過去曾在 UFC 遊戲加入廣告，因玩家反彈而撤走，之後又成立 EA Advertising 部門，把廣告「直接放進遊戲玩法」；Valve 亦禁止開發者在 Steam 以這類侵入式廣告作收入來源。

另一方面，Xbox 管理層早前有人主張以遊戲內廣告，分擔 3A 遊戲（即大製作遊戲）不斷上升的開發成本。

Rockstar、Take-Two 未公布 GTA 6 加廣告計劃

PwC 主管認為 GTA 6 的關注度接近奧運會，並可能帶動遊戲廣告投資，但 Rockstar 及 Take-Two 截至發稿時未公布在 GTA 6 加入廣告的計劃。據報 Take-Two 行政總裁 Strauss Zelnick 今年 5 月表示，公司無意在遊戲內放入現實品牌廣告。

按目前公開資料，玩家暫時毋須因投資者看好遊戲廣告，就擔心 GTA 6 會加入廣告；GTA Online 或其他遊戲日後會否加入廣告，現時仍未有資料。PwC 的看法屬對行業商機的預測，並非 GTA 6 的實際廣告安排。

來源：GameSpot