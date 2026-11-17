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一名 38 歲香港男子涉嫌於 8 月 2 日在新加坡樟宜機場第一客運大樓轉機區，取走一盒價值 S$347.71（約港幣 HK$2,100）的入耳式耳機後未有付款便離境。新加坡警方根據店舖閉路電視確認男子身份，並於 10 月 29 日趁他再次在樟宜機場轉機時將他拘捕。警方 11 月 16 日公布案件，指男子將於 17 日面對盜竊控罪。

閉路電視拍下取走耳機過程 警方鎖定身份

樟宜機場第一客運大樓轉機區一間商店的職員，於 8 月 2 日盤點貨物時發現陳列架少了一盒入耳式耳機。店員翻查閉路電視，發現一名男子於當日上午約 10 時 20 分取走耳機，未有付款便離開店舖，於中午約 12 時 30 分報警。

機場警署人員利用閉路電視片段追查，確認涉案男子是一名 38 歲香港居民，但他當時已離開新加坡。直至 10 月 29 日，男子再次乘搭航班經樟宜機場轉機，警員按預先部署的行動將他拘捕。警方未有公開耳機品牌或型號。

涉觸犯《刑法》第 380 條 罪成最高囚 7 年

新加坡警方於 11 月 16 日宣布，安排在 11 月 17 日控告男子一項《1871 年刑法》第 380 條「在建築物內盜竊」（theft in dwelling）罪。香港媒體於 17 日報道男子已遭落案起訴。若法庭裁定罪名成立，最高可判處監禁 7 年、罰款，或兩者兼施。

樟宜機場過往亦有旅客離境後再次轉機時遭拘捕。新加坡警方今年 8 月公布，曾於 8 月 4 日拘捕一名涉嫌在 2025 年 11 月於機場第二客運大樓偷取香水的澳洲男子。當地機場警署當時表示，店舖廣泛使用閉路電視，有助警方識別涉案人士，即使疑犯已離境，警方仍可繼續調查。

新加坡警方表示，會嚴肅處理機場商店盜竊案件，並與機場相關單位合作防範及偵查同類罪行，提醒違法者不要以為離境便能逃避追查。

資料來源：The Straits Times、香港商報、新加坡警察部隊