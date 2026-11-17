Advertisement

Apple 於 11 月 16 日推出 iOS 27.3 Beta 2，為摺疊式 iPhone Duo 加入前置鏡頭人臉解鎖，用家合上手機後可直接透過外屏解鎖。新功能使用普通鏡頭識別面孔，安全程度低於 Face ID，只適用於鎖定畫面。據 9to5Mac 及 MacRumors 報道，用家仍須定期使用 Touch ID 或密碼確認身份。

前置鏡頭辨認面孔 Apple 警告安全程度較低

iPhone Duo 未配備 Face ID 使用的 TrueDepth 立體感測組件。Apple 在「設定」的「Touch ID 與密碼」加入「Unlock with Front Camera」選項，首次設定時會要求用家把面孔放入畫面框內，再按提示向不同方向轉頭。設定畫面清楚警告，這種利用普通前置鏡頭的臉部識別方式，不及 Touch ID 或 Face ID 安全；Apple 同時表示臉部識別資料不會離開裝置。

科技網站 MacRumors 實際試用發現，光線充足時可順利使用鏡頭解鎖，但在昏暗環境下，辨識表現較差。與配備專用感測器的 Face ID 相比，今次功能更適合在日常光線環境下作為輔助解鎖方式。

45 分鐘沒有解鎖 必須重新使用 Touch ID

新功能要求用家近期曾用 Touch ID 或密碼驗證身份。如手機約 45 分鐘沒有進行解鎖，系統便會暫停鏡頭解鎖，直至用家再次使用 Touch ID 或密碼。換言之，45 分鐘限制針對手機沒有解鎖的時間，並非以鏡頭解鎖完全取代指紋認證。

新的人臉識別只限 iPhone Duo 摺合狀態的外屏使用，展開內屏時仍須以 Touch ID 或密碼解鎖。Apple Pay 付款、讀取儲存密碼及需要身份驗證的應用程式亦不能使用這種鏡頭辨識，相關操作維持原有指紋或密碼驗證要求。

iOS 27.3 亦加入摺合手機即鎖定選項

同一個開發者測試版亦加入「Close to Lock」，用家可在「設定」的「顯示與亮度」啟用。以往將 iPhone Duo 摺合時，內屏內容會轉移至外屏繼續顯示；啟用新選項後，手機會在摺合時直接鎖定，可減少意外觸碰外屏的機會。

上述功能目前見於 iOS 27.3 Beta 2，尚未向所有用家正式推出。外媒預期 iOS 27.3 正式版會於 12 月發佈，最終功能與推出時間仍以 Apple 公布為準。

資料來源：9to5Mac、MacRumors、iClarified