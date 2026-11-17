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旅遊預訂平台 KKday 近日被網民發現，旗下供聯盟行銷合作夥伴使用的「KKpartners 夥伴百科」，疑似公開多項旅遊商品的毛利率、銷售量及客單價等營運資料。網民檢查相關網頁程式碼時，搜尋「毛利」一詞竟出現 62 處符合結果，部分商品更直接標示毛利率達 19.8% 及 21%。事件引發外界關注 KKday 的商業資料管理，有網民嘲諷：「KKday 真厲害，毛利這種東西都可以正大光明寫在頁面裡面。」

網民檢查程式碼 62 處出現「毛利」

根據網上流傳的截圖，涉事資料包含 KKday 台灣站「雙 11」及日本冬季旅遊等促銷活動的商品清單。當中以類似 JSON 的結構記錄商品名稱、編號、推廣網址、客單價及備註等資訊。

網民在程式碼編輯器搜尋「毛利」，畫面左下角顯示「62 matches」，代表檔案內有 62 處符合搜尋條件的文字。截圖亦顯示，商品備註欄位使用 note 標示，部分欄位直接包含毛利百分比、近期銷售數量及促銷折扣等資訊。這些內容看來更接近內部選品或營運分析備註，而非一般消費者需要查看的商品介紹。

釜山展望台毛利 19.8% 澳洲景點標示 21%

從截圖可清楚辨認的商品當中，編號 105514 的「釜山 X the Sky 展望台」在備註欄標示「毛利 19.8%」，其 aop 欄位則記錄數值 1200。

另一款編號 6593 的「黃金海岸華納兄弟電影世界」，備註欄同時出現「64 折」及「毛利 21%」字樣， aop 欄位記錄數值 3800。

此外，「大阪 HARUKAS 300 展望台」亦有近期銷售紀錄，截圖顯示「近 28 天 373 單」字樣。同一份資料亦包括東京淺草和服體驗、樂桃航空日本航線計劃機票，以及其他日本、韓國和台灣旅遊產品。

部分商品備註內容延伸至截圖右側以外，因此未能完整辨認所有毛利數字。此外，截圖並未交代毛利率的計算方式、統計日期及是否經過內部核實，暫時無法獨立確認相關百分比是否等同 KKday 的實際商品毛利率。

資料疑由合作夥伴網站及 GitHub 曝光

根據台灣《聯合新聞網》報道，事件源於網民在 Threads 發現 KKday 的合作夥伴資源網站「KKpartners 夥伴百科」載有商品營運數據。該網站原本供網紅及聯盟行銷合作夥伴參考，協助他們選擇合適商品進行推廣。部分內容提供近 28 天商品成交量、平均訂單金額、毛利率及商品熱度等資料，並附有選品建議。網民進一步發現，相關網站的資料似乎亦可透過 GitHub 上名為「kkdaypartners」的帳號查看。這意味着原本可能供特定合作夥伴或內部人員參考的資料，有機會讓其他網絡使用者取得。不過，目前仍未能確定該網站原本設定的存取權限，也不能單憑截圖判斷有關資料屬於未經授權公開，還是部分內容原本已獲准供合作夥伴查閱。

毛利率或讓競爭對手掌握定價策略

聯盟行銷平台向合作夥伴提供商品銷量、熱門程度及佣金資料並不罕見，這些資訊有助創作者選擇推廣產品。然而，商品毛利率涉及銷售收入與直接成本的關係，敏感程度一般高於公開售價或推廣佣金。

若競爭對手能夠取得特定旅遊商品的毛利率及銷售表現，便可能推算平台的價格空間，並據此調整優惠、佣金或供應商合作策略。

從技術層面而言，網站即使沒有在畫面顯示某項資料，只要相關內容已包含在公開載入的前端程式碼內，使用者仍可能透過開發者工具或查看原始碼取得。因此，企業需要在伺服器向前端傳送資料之前，過濾不應公開的內部欄位，而不能單靠隱藏網頁介面上的文字。

涉事網站已無法存取 KKday 暫未回應

事件曝光後，台灣《iThome》於 11 月 17 日報道，相關 GitHub Pages 網站已無法存取。該媒體表示已聯絡 KKday 查詢事件，但截至報道刊登時仍未取得回覆。

目前尚未確定有關網站是否因事件而關閉，也未有資料說明公開範圍、持續時間及可能涉及多少商品。

值得留意的是，現有截圖及媒體報道主要涉及商品營運資料，並無證據顯示 KKday 客戶的姓名、付款資料或其他個人資料遭到外洩。事件焦點仍在於企業如何管理商業敏感資訊，以及公開網站與內部資料之間的存取權限。

資料來源：聯合新聞網、iThome