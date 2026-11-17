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NVIDIA 於 11 月 16 日在美國芝加哥舉行的 SC26 超級電腦會議發表 DGX Spark HPC Developer Kit，讓研究人員及開發者把 4 部桌面 AI 電腦 DGX Spark 組成運算叢集。據 NVIDIA 官方公告，四機合共提供 512GB 記憶體及 20TB NVMe 儲存空間，配合 NVFP4 數值格式，可在本地部署最多達 7,000 億參數（700B）的 AI 模型。

4 部 DGX Spark 環狀直連 毋須額外網絡交換器

DGX Spark HPC Developer Kit 使用 4 部 DGX Spark，每部配備 NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip 及 128GB 統一記憶體。NVIDIA 既有產品規格指出，單機可用於推理及測試最多 2,000 億參數的模型；今次新套件則可把較大型模型分散到多個運算節點執行。

4 部電腦透過 NVIDIA ConnectX-7 網絡連接，各自與環狀架構中相鄰的兩部機器直接連線，毋須另購網絡交換器。研究團隊亦可按需要由單機逐步擴充至 4 機配置。需要留意，512GB 是 4 部機器的記憶體總量，並非單一電腦內設有 512GB 記憶體。

NVIDIA 公布整套配置有 20TB NVMe 儲存空間，但現有 DGX Spark 單機規格頁列出的容量是 4TB。新公告未有解釋套件如何配置至合共 20TB，實際採購時仍須核對各機儲存規格。

NVFP4 支援 700B 模型 官方未公布實際推理速度

NVIDIA 表示，四機配置配合 NVFP4 低精度數值格式，可以在本地部署 DeepSeek V4.1 等最多 7,000 億參數的 AI 模型。NVFP4 可降低模型權重所需的記憶體容量，但運行大型模型仍須將工作分配到不同節點，並處理機器之間的數據傳輸。

官方公布的是部署模型的參數規模，未有列出 700B 模型的每秒輸出 token 數量、推理延遲或跨節點效能測試。這項規格亦不等於整套系統能以相同條件完整訓練 700B 模型。對打算在辦公室或實驗室建立本地 AI 系統的開發者而言，實際速度仍需按使用的模型與工作負載測試。

科研模擬及 AI Agent 可在桌面測試

NVIDIA 已展示四機配置執行材料模擬軟件 LAMMPS（配合 Kokkos）及分子動力學軟件 NAMD。官方亦提到 DGX Spark 開發社群已驗證 GROMACS、OpenFOAM 及天氣模擬工具 WRF 等應用，可協助研究團隊在使用大型共用超級電腦前先測試程式及運算流程。

NVIDIA 計劃稍後提供 HPC SDK 安裝指引，涵蓋 GPU 加速的 C、C++、Fortran 編譯器、程式庫及 MPI 訊息傳遞工具。研究人員將可在桌面環境排查多節點程式的數據分配及通訊問題，再將工作轉到大型運算系統。官方亦提出以 AI Agent 協助準備模擬輸入資料、啟動工作及整理結果的應用方式，研究結論仍須由人員確認。

已提供購買渠道 套件售價尚未公布

DGX Spark HPC Developer Kit 正於 11 月 15 日至 20 日舉行的 SC26 展示。NVIDIA 表示，所需 DGX Spark 電腦及連接線已可透過 NVIDIA Marketplace，以及 Acer、ASUS、Dell Technologies、GIGABYTE、H3C、HP、Lenovo、MSI 和 xFusion 等合作夥伴購買。

NVIDIA 暫未公布四機套件的統一售價、香港銷售安排及 HPC SDK 安裝指引的確實推出日期。想自行組建叢集的用戶，需向供應商確認主機數量、線材、儲存配置及軟件部署條件。

資料來源：NVIDIA 官方網誌、NVIDIA DGX Spark 產品規格