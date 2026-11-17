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OPPO Find X10 Pro Max 的最大優勢是三枚 2 億像素哈蘇鏡頭，配合 Open Gate 專業攝錄及出色電池續航，表現已屬頂級旗艦水平。主要扣分來自戶外熒幕可讀性、機身防護、機身高效運作時較易發熱及較高售價。

OPPO Find X10 Pro Max 是一部以攝影及影片創作為重點的旗艦手機，筆者連續使用了 7 日，試過三枚 2 億像素哈蘇鏡頭、Open Gate 錄影、AI 修圖及電池續航表現。港版提供 16GB RAM 配 512GB 儲存空間，建議零售價為 HK$10,999；整體拍攝效果令人滿意，不過機身較跣手，烈日下瀏覽熒幕亦有改善空間。

相機味設計有特色 大鏡頭模組卻不覺頭重尾輕

OPPO Find X10 Pro Max 的機身設計走簡約清新路線，尤其「月白」版本採用兩截色外觀，在一眾旗艦手機之中算是幾有特色。機背使用強化玻璃，配上微光金屬邊框，整體觀感與握在手上的質感均頗為高級。相機位置亦加入鏡頭刻紋，以及帶經典哈蘇橘色飾面的懸浮環，令這個佔了機背不少空間的模組多了一點傳統相機味道。

▲這就是 OPPO 最新推出的旗艦手機 Find X10 Pro Max，Edward 借測的是月白版本，港行只有 16GB RAM + 512GB ROM 一個版本，尤其是 16GB RAM 的旗艦手機，在今代旗艦有提供此配置的品牌其實少了很多，確實難得。

▲X10 Pro Max 設有月白色及淺鈦色，後者為純鈦色設計，比較特別的是筆者借測的月白色（即上圖），它的強化玻璃機背加入了兩截色設計：邊位為珍珠白純色，而大部分位置就加入了斜紋白色設計，而純色部分就印有 OPPO 及 Hasselblad 字樣，簡約得來頗為高貴漂亮。

▲有斜紋部分摸上去有點像絨布般的手感，手感十分不錯。

▲機身中框採用了微光金屬物料設計，金屬手感十分明顯。

▲相機位置亦加入鏡頭刻紋，以及帶經典哈蘇橘色飾面的懸浮環，令這個佔了機背不少空間的模組多了一點傳統相機味道。

▲整體設計簡約得來帶點設計，而機身採用四圓角的方磚式風格，是近年流行的手機風格。

▲機身右側設有音量鍵及電源鍵，值得留意的是上代在這側設有的快門鍵在今代 Find X10 Pro Max 上就不再設有。

▲機底就設有內置喇叭、USB-C 插槽及 SIM 卡槽。

▲機身左側就仍設有 AI 快捷鍵。

▲透過系統可以將此鍵設定為不同功能，亦可設定為開啟相機或快門鍵，所以取消了快門鍵問題亦不算大。

如此大的相機模組，難免令人擔心握機時會否頭重尾輕。筆者實際使用後，反而覺得 OPPO Find X10 Pro Max 的機身重量分布相當平均，沒有特別偏重頂部的感覺。另外 Find X10 Pro Max 機身闊 76.57mm，月白版重約 233g，淺鈦版約 235g；以這個大小的手機而言，筆者單手握持、操作以至打字都沒有太大問題。

▲機身最薄位置只有 8.4mm 厚度，最厚位置亦只是 13mm，不算很厚身。

▲重量方面月白色版本為 234.4g，有少許重但還過得去。

▲機身不算很闊身，所以單手握機操控，甚至打字問題都不大。

▲另外雖然相機模組大，但機身沒有頭重尾輕的感覺，握在手上手感不錯。

不過，這部手機表面比較跣手，加上機身始終有一定重量，使用時還是要小心一點，尤其金屬機邊若不慎跌落地，較容易出現崩缺。筆者會建議裝上保護套，幸好使用手機套後，整體重量仍屬可以接受。它亦具備 IP66、IP68 及 IP69 防塵防水等級，以及靈敏度頗高的熒幕下指紋辨識，單手解鎖十分方便。當然，防塵防水等級是實驗室條件下的測試結果，不代表手機可隨意浸水或碰撞。

▲不過 Find X10 Pro Max 機身會有點兒跣手。

▲筆者試過在大約 1 米高的檯面跌在家中地上，機邊已經崩了少許，可見邊框不算十分實淨，使用時就要留意一點了。

▲Edward 會建議大家使用隨機附送的手機套，對手機的保護性會好一點。

▲採用熒幕下指紋解鎖技術，靈敏度亦十分高，一按基本上立即可進入系統。

▲預載了 ColorOS 17 作業系統。

▲介面與過往的 OPPO 手機分別不大。

三枚 2 億像素哈蘇鏡頭 日夜遠近拍攝均有水準

OPPO Find X10 Pro Max 最吸引筆者的，始終是與 Hasselblad 合作的三枚 2 億像素鏡頭。今次連主攝、超廣角及潛望式長焦鏡頭均採用 2 億像素設計，而非只有主鏡頭高像素。三枚鏡頭亦配備相對大型的感光元件，主鏡約為 1/1.3 吋，超廣角及長焦鏡均為 1/1.56 吋，讓不同焦段都具備不錯的吸光能力。

▲OPPO Find X10 Pro Max 最吸引的地方，始終是它的主鏡頭，今代官方一口氣將主攝鏡、超廣角鏡及潛望式長焦鏡均升級至 2 億像素，是市場上唯一一部採用 3 個 2 億主鏡頭的手機。

▲依然與 Hasselblad 哈蘇合作。

▲除了 3 個 2 億像素哈蘇鏡頭外，亦設有新一代的 LUMO 真實還原影像鏡頭，亦即是官方所稱的丹霞原色鏡頭。

▲鏡頭模組有點厚，所以放在檯面時手機頂部會升高一點點。

▲而前鏡就採用開孔式設計，像素為 5,000 萬。

▲相機介面與過往的 OPPO 手機差不多，而最遠可做到 120x 數碼變焦。

▲由於今代 3 個主鏡頭均支援 2 億超高像素，所以哈蘇超清模式中，只要開啟了左下角的 200MP 模式，就可以使用 3 個鏡頭拍攝 2 億像素相片。

▲Find X10 Pro Max 亦內建了大師模式，當中用家可以拍攝 RAW 甚至 RAW MAX 格式相片。

筆者在 7 日試用期間，對這組鏡頭的印象相當好。無論日間還是夜晚、室內抑或室外，拍出來的相片都乾淨、清晰，雜訊亦控制得不錯；由一般構圖轉到遠攝，甚至以微距方式拍攝近距離物件，整體效果同樣理想。三個主要焦段均有上乘表現，對於經常要轉換題材的用家而言，比單靠一枚高像素主鏡頭來得實際。

▲成像方面，先在日間於中環街頭進行拍攝，大家可以見到色彩方面還原度十分高，而且清晰度亦十分理想，即使去到 140mm 焦段成像依然十分理想。不過去到 120x 數碼變焦時，電車車牌上的文字會有頗明顯的 AI 痕跡，但拍到如此遠，有這情況亦屬正常。

▲之後筆者再嘗試在乘搭天星小輪過海時再以 Find X10 Pro Max 拍照，效果依然十分理想，尤其是去到 20x 即 467mm 焦段拍攝時，仍有可媲美光學變焦的成像效果，還要是在移動中的小輪上拍攝，防震效果可見十分不錯。

▲而去到夜間於廟街街頭拍攝，大家可以見到三個主鏡的成像均十分乾淨，雜訊抑制效果十分理想，暗位幾乎見不到因為磨平雜訊而出現的顆粒或油畫效果，感覺與使用傳統相機拍攝分別不大。而且去到 120x 數碼變焦拍攝遠物，仍有一定程度的清晰效果，表現十分出色。

▲之後筆者再以哈蘇超清模式測試 3 個鏡頭，首先是測試超廣角鏡在一般模式、50MP 模式及 200MP 模式的效果，大家可以見到顏色方面，一般模式會偏暖偏黃一點，而高像素模式拍出來就會偏冷色一點點，但整體表現還算不錯。

▲但將 3 張相片均放大至 100% 來看時，就可以見到高像素模式未必一定拍到最清晰的相片，在超廣角鏡這情況下，反而是一般模式拍出來的相片最為清晰，而 50MP 模式及 2 億像素模式拍出來的效果也差不多，清晰度始終不及一般模式。

▲至於使用相同模式但改用主攝鏡拍攝，大家可以見到色彩方面，一般模式及 200MP 模式比較相近，也是偏冷色一點；而 50MP 模式拍出來會偏黃偏暖色一點。

▲而放大相片來看就會見到，清晰度方面一般模式今次與 50MP 模式相差不遠，反而 200MP 模式拍出來會不夠清晰，大廈細位明顯較矇。

▲至於使用潛望式長焦鏡拍攝時，三者的色溫今次差距終於不太大。

▲而在清晰度方面，今次反而是 50MP 模式最為理想，其次是 200MP 模式，一般模式拍出來，如果放大來看反而比較弱一點。

▲此外，在遠攝方面，Find X10 Pro Max 亦支援 AI 超清望遠功能，只要按下美顏上方的按鍵即可啟動。

▲筆者試過使用 700mm 焦段（即 30x 混合變焦）拍攝，遠處的路牌文字依然超級清晰，可見它的效果十分理想。

另一個令筆者滿意的地方，是相片對光暗反差及色彩的處理。這代加入 LUMO 真實還原影像系統，配合具 24 個光譜通道、廠方標示支援最高 15EV 高動態範圍的原色真彩鏡頭，以改善色彩還原。筆者實拍時覺得顏色相當接近肉眼所見，遇上高光差或較暗環境，亮部不容易過曝，暗位亦能保留一定細節。人像相片的膚色看起來自然，沒有刻意修飾得太重，效果令筆者滿意。

▲加入了丹霞原色鏡頭，即使在大逆光環境，仍能拍出具現場氛圍感的相片。

▲而在文武廟室內使用「大三元」鏡頭拍攝，效果均十分不錯，氛圍感滿滿。

▲丹霞原色鏡頭的表現真的十分不錯，無論身處哪個環境，只要拿起 OPPO Find X10 Pro Max，很輕鬆就可以拍出十分有 feel 的相片。

▲再來筆者就測試 Find X10 Pro Max 的人像模式。

▲Find X10 Pro Max 的人像模式依然維持 OPPO 一貫的自然少味精的取向，拍攝小朋友時膚色自然，而且背景虛化效果理想不造作，影人得心應手。

▲即使用 Find X10 Pro Max 遠距離拍攝寵物，效果亦不錯。

除了成像質素，OPPO Find X10 Pro Max 亦準備了不少讓攝影愛好者慢慢玩的功能。一般人像模式以外，還有哈蘇大師模式、經典 XPAN 寬幅拍攝模式，以及提供多種色彩風格的大師調色盤。筆者特別喜歡大師調色盤可以在選定濾鏡後再微調色彩，毋須所有照片都套用同一種風格，喜歡自行控制相片味道的用家應該會玩得頗開心。

▲Find X10 Pro Max 亦加入了超多款的濾鏡供用家選用，就連人像模式中亦可以使用。

▲當中筆者最喜歡使用的就是大師調色盤，選好了濾鏡後，可以再用熒幕下方的調色盤微調效果，拍出來的相片自然更有 feel。

▲不同濾鏡下，有不同的感覺，訴說著不一樣的故事。

▲而同樣是拍攝人像，使用不同濾鏡，效果都有不同驚喜。

▲筆者最喜歡的就是使用反差黑白濾鏡拍攝人文相片，效果十分理想。

▲當然不能少了的就是 OPPO 手機獨有的 Hasselblad XPAN 模式。

Open Gate 片門全開拍片 後製橫直影片方便得多

OPPO Find X10 Pro Max 的影片功能之中，筆者認為最值得留意的，是新增 Open Gate 片門全開拍攝模式。平時用手機拍片，往往要在開始前決定使用橫向或直向構圖：如果用 16:9 橫向格式拍攝，之後想剪成 9:16 的 Reels 直向短片，就只能裁取畫面中央一部分，構圖彈性有限。

Open Gate 的做法，是盡量利用感光元件的完整成像範圍，錄製比例為 4:3 的影片；以直度拍攝時，對應畫面則可理解為 3:4。這樣橫向拍攝可保留更多上下空間，直向拍攝亦能取得較寬的左右影像，拍攝後才按 YouTube 的 16:9 或 Reels 的 9:16 比例重新裁切，便不必在拍攝當刻將所有構圖決定死。對同一段素材需要製作不同平台版本的用家，尤其實用。

▲OPPO Find X10 Pro Max 的影片功能之中，筆者認為最值得留意的，是新增 Open Gate 片門全開拍攝模式。用家只需要在更多中的「專業影片」就可以在格式中開啟，最高可支援 4K60p 格式。

▲如果大家不知道甚麼是 OpenGate，上面外媒的解說影片，看罷相信大家就會明白了。

▲以上兩段影片，就是都是使用 60p 格式，不過第一段使用 HDR 模式拍攝，第二段就使用 OpenGate 模式拍攝，大家可以見到橫度影片拍攝上，由於 OpenGate 採用 4：3 長闊比拍攝，與拍攝相片的比例相同，可以用盡整塊感光元件進行拍片，所以上下可以拍到更多景物。

▲筆者再使用 HDR（第一段）及 OpenGate（第二段）模式拍攝 60p 直度影片，大家可以見到拍攝直度時，左右會見到更多景像。由此可見，使用 OpenGate 模式拍攝，可為後製裁切影片提供更彈性的空間，值得大家一試。

根據 OPPO 公布的規格，Find X10 Pro Max 的 Open Gate 最高支援 4096 × 3072、60fps，可使用 0.5x、1x 及 3x 焦段，但此模式不支援加強電子防震，拍攝時仍要留意手持穩定性。手機亦支援 O-Log2 影片色彩設定，可以配合 LUT 作後期調色；要留意 Log 屬方便保留調色空間的影像記錄方式，不能直接當作 RAW 原始影片格式。另有最高 8K 30fps、4K 120fps 等錄影規格，實際可選組合則要視乎拍攝模式。

▲當然，用家亦可以使用 O-Log2 模式拍攝 RAW 格式影片，後製的寬容度及彈性自然更大。

▲用家在拍片時亦可以加入不同的 LUTs 效果，令大家拍攝時已經知道後製出來的效果是怎樣。

更進一步，OPPO 亦與 Blackmagic Design 合作，讓 Blackmagic Camera 程式支援 Open Gate、O-Log2 等功能。這樣有需要時便可配合較專業的攝錄介面，以及外置收音咪、補光燈或套籠等配件使用。這部分屬廠方公布的兼容功能，而非筆者今次已逐一接駁上述配件的實測結果；但對認真拍片的用家來說，確實值得留意。

▲更進一步，OPPO 亦與 Blackmagic Design 合作，讓 Blackmagic Camera 程式支援 Open Gate、O-Log2 等功能。用家只需要在 Play Store 下載 Blackmagic Camera APP 就可以用到。

▲在 Blackmagic Camera APP 中，已見到可支援拍攝 OpenGate 格式影片。

▲亦可以原生支援 Find X10 Pro Max 內的 LUTs。

AI 修圖師操作直觀 講出要求就可以執相

OPPO Find X10 Pro Max 內置的 AI Photo Agent，亦是今次令筆者有驚喜的一環。進入相片的 AI 編輯功能，選擇「AI 修圖師」後，用家可以用自然語言直接講出想修改的方向，毋須每一步都自己慢慢尋找工具。如果一時間想不到應該如何處理相片，介面亦會提供幾項建議，讓大家點選。

筆者實際試用後，覺得 AI 修圖師輸出的效果相當不錯，尤其適合希望令相片更完整，但又不想花太多時間研究後製操作的用家。功能支援情況及使用額度仍可能因地區與軟件版本而異，不過就今次使用感受而言，這是比單純列出一堆 AI 名稱更有用的功能。

▲OPPO Find X10 Pro Max 內置的 AI Photo Agent，亦是今次令筆者有驚喜的一環。進入相片的 AI 編輯功能，選擇「AI 修圖師」後就可以使用。

▲之後用家可以用自然語言直接講出想修改的方向，毋須每一步都自己慢慢尋找工具。如果一時間想不到應該如何處理相片，介面亦會提供幾項建議，讓大家點選。

▲然後 AI 就會重製相片，完成後不但可與原圖比對，亦可以再進一步手動微調效果。

▲最後還可以選擇是否為相片加入 AI 標識。

▲上面第一張就是相片本身的效果，第二張就是使用了 AI Photo Agent 修圖後的效果，大家覺得哪張出來的效果比較好呢？

6.78 吋 AMOLED 熒幕色彩漂亮 烈日下反光較明顯

OPPO Find X10 Pro Max 配備 6.78 吋 AMOLED 熒幕，解像度為 2772 × 1272，日常支援最高 120Hz 自適應更新率，部分遊戲場景可提升至 144Hz。機身正面採用只有 1.15mm 的極窄邊框，官方標示屏佔比達 95.5%，因此正面看過去幾乎都是畫面，視覺效果相當不錯。

▲OPPO Find X10 Pro Max 配備 6.78 吋 AMOLED 熒幕，而且採用只有 1.15mm 的極窄邊框，官方標示屏佔比達 95.5%，因此正面看過去幾乎都是畫面，視覺效果相當不錯。

▲採用了強化玻璃保護熒幕。

▲熒幕解析度為 2772 x 1272 1.5K，日常支援最高 120Hz 更新率，而在某些遊戲中最高更可支援至 144Hz。

熒幕支援 95% BT.2020 廣色域，以及 Dolby Vision HDR、ProXDR 等顯示技術。筆者日常看影片，尤其 HDR 內容時，覺得色彩及層次表現都令人滿意；對經常用手機拍片的用家而言，較廣色域亦方便在機上檢視素材。不過色域覆蓋率並不等同已量度過色彩準確度，不能單憑規格便認定它可取代專業校色顯示器。

▲由於支援高更新率，所以顯示效果十分流暢，快速翻頁時仍能清晰看到細字。

▲顯示效果亦十分理想，文字清晰銳利，色彩亦自然，表現不錯。

▲可視角度亦十分高，從側面看仍可清晰看到顯示內容。

亮度卻是筆者覺得有改善空間的地方。官方標示一般亮度約 800 nits、全熒幕最高亮度 2,000 nits，在室內及一般日常環境下已相當足夠；但真正遇到陽光直接照射熒幕時，即使有陽光熒幕 3.0 技術，仍會覺得畫面不夠光，加上反光較明顯，瀏覽內容不及部分同級旗艦清晰。如果經常要在戶外查看拍攝畫面，這一點值得留意。

▲亮度是筆者覺得有改善空間的地方。官方標示一般亮度約 800 nits、全熒幕最高亮度 2,000 nits，在室內及一般日常環境下已相當足夠；但真正遇到陽光直接照射熒幕時，即使有陽光熒幕 3.0 技術，仍會覺得畫面不夠光，加上反光較明顯，瀏覽內容不及部分同級旗艦清晰。

▲熒幕支援環境色自我適應功能，而且在播放影片或相片時，開啟畫質超清增強及影片色彩增強功能亦有助提升顯示效果。

▲Find X10 Pro Max 亦支援各項明眸護眼功能，也支援暈動舒緩顯示，無論是日常還是在搭車時瀏覽手機內容都十分舒服。

▲內置喇叭方面，睇片時要開至最大聲才夠聲，音量不算十分足夠，但至少不會拆聲。而音質就與一般手機差不多，不算好亦不算太差。

8,000mAh 電池續航出色 串流近 3 小時只耗 5%

OPPO Find X10 Pro Max 內置 8,000mAh 電池，比上代 Find X9 Pro 的 7,500mAh 多 500mAh，容量增加約 6.7%。官方標示可支援最長 20 小時串流影片播放；不過筆者今次在固定條件下進行的 Netflix 測試，耗電表現比預期更低。

▲Find X10 Pro Max 內建了 8,000mAh 容量電池，比上代還要多了 500mAh。

▲系統顯示一般模式下可以使用接近 35 小時。

筆者先將手機充滿電，把熒幕調至最光、音量設在約 50%，並連接 Wi-Fi，然後連續看 Netflix 串流影片 2 小時 47 分鐘。結果電量只下降了 5%，這個成績確實相當理想。若單純將今次 5% 耗電按時間作線性推算，理論上可得約 55.7 小時的連續播放時間；筆者亦估計，在部分日常使用情況下，或有機會用到約 58 小時，即超過 2 日。

不過要強調，55.7 小時及 58 小時都只是根據短時間測試作出的估算，並不是由 100% 一直播放到沒電，亦不是完整 58 小時混合用途實測。電池百分比顯示、不同 App、流動數據、攝影與遊戲負載，都會令實際續航有差別。因此今次最有參考價值的實測結果，仍是上述指定條件下，看 Netflix 2 小時 47 分鐘只用了 5% 電量。單憑這一點，筆者已經覺得它的續航表現相當出色。

▲為了實測 Find X10 Pro Max 的電池可以使用多長時間，筆者就將手機電池充滿再進行測試。

▲充滿電池後，筆者把熒幕調至最光、音量設在約 50%，並連接 Wi-Fi，然後連續看 Netflix 串流影片 2 小時 47 分鐘。結果電量只下降了 5%，這個成績確實相當理想。若單純將今次 5% 耗電按時間作線性推算，理論上可得約 55.7 小時的連續播放時間；筆者亦估計，在部分日常使用情況下，或有機會用到約 58 小時，即超過 2 日。

▲而使用 PCMark for Android 的工作 3.1 電池使用壽命測試進行測量，結果獲得 13 小時 6 分鐘的結果，可見 OPPO Find X10 Pro Max 的電池確實十分「長氣」。

充電方面，手機支援最高 80W SUPERVOOC 有線閃充及 50W AIRVOOC 無線閃充。筆者在充電記錄中，15 分鐘將電量由 19% 充至 35%，而充至滿電則花了 1 小時 49 分鐘。以現時旗艦手機的充電速度而言不算特別快，但考慮到 8,000mAh 的容量，筆者認為仍屬可以接受。

▲充電方面，手機支援最高 80W SUPERVOOC 有線閃充及 50W AIRVOOC 無線閃充，隨機亦有附送支援 80W 有線快充的充電火牛。

▲接駁後，熒幕頂部會顯示「超級閃充」字樣，代表手機正在快充中。

▲筆者測試過充電 19 分鐘，電量由 19% 充至 39%，而 44 分鐘就充至半滿，而要充至全滿就要較長時間，達到 1 小時 49 分鐘，相比其他旗艦手機是長一點。

Dimensity 9600 Pro 效能夠強 高畫質遊戲亦流暢

OPPO Find X10 Pro Max 使用 MediaTek Dimensity 9600 Pro 旗艦處理器，採用 2nm 製程，並配合 OPPO 自家的潮汐引擎及 G2-Ultra 圖像處理架構。廠方提供的處理器資料包括兩枚最高 4.55GHz 的 C2-Ultra 超大核、三枚最高 4.35GHz 的 C2-Pro 性能核及三枚最高 3.1GHz 的 C2-Pro 能效核；至於 CPU、圖像效能與功耗改善幅度，屬廠方宣稱，不能當成本次量度出來的跑分。

▲OPPO Find X10 Pro Max 內建了最新的 MTK 天璣 9600 Pro 2nm 制程處理器、Mali-G2-Ultra-NX MC12 圖像處理晶片、16GB LPDDR5X RAM 及 512GB UFS 4.1 內置儲存空間，確實屬於旗艦級配置。

▲以多個效能測試軟件測試 Find X10 Pro Max 的表現，大家可以見到結果均不錯。值得一提的是，筆者試過使用高性能模式測試，結果多項得分甚至比一般模式要低，估計應是在高性能模式時發出熱力較高，同時間散熱表現一般，因此影響了系統性能，所以建議大家在使用時盡量不要開啟高性能模式，尤其是打機時使用一般模式就足夠了，以免影響體驗。

實際使用方面，筆者覺得這枚處理器完全足以應付日常常用應用程式。筆者亦曾在 Find X10 Pro Max 上玩《原神》及《鳴潮》，即使將遊戲畫質調至最高，遊玩過程仍十分流暢，性能上可以放心，唯一是在此設定下機身會易發熱，摸上手就像暖手蛋的手感，長時間打機可能會導致幀率下跌，這一點大家就要留意了。網絡規格方面，港版支援 5G、Wi-Fi 7、雙實體 SIM 卡及 eSIM，選擇相當齊全。

▲筆者在 Find X10 Pro Max 上玩《原神》及《鳴潮》，即使 Edward 開至最高畫質及幀率上限為 60fps，表現依然十分流暢，由此可見它的性能十分理想，應付對圖像處理要求較高的遊戲問題亦不大。不過要留意的是在打機時調至最高畫質，機身會有明顯發熱情況，雖然未至於辣手但也有點像暖手蛋的手感，長時間玩有可能會導致幀率下跌，所以如果大家想避免此情況，還是將畫質調至中至高水平會較好一點。

▲Find X10 Pro Max 亦支援 5G 網絡。

▲更難得是它仍然支援實體雙卡雙待功能。

▲同時亦支援 eSIM 功能，支援十分齊全。

▲筆者放入 csl. 5G SIM 卡並在尖沙咀以 Speedtest 測試網速，結果下載速度達到 176Mbps，表現不錯。

▲Wi-Fi 方面亦支援最新的 Wi-Fi 7 制式。

▲筆者接駁了路由器後再以 Speedtest 測速，結果下載及上載速度分別錄得 839Mbps 及 608Mbps，表現算是不俗。

▲它亦支援無網絡暢聊功能，可以在沒有網絡的情況下，透過藍牙連接其他同樣支援此功能的 OPPO 手機用家並進行通話。

▲它亦支援十分齊全的 OPPO AI 功能。

▲當中內建的智能體，用家可以用它生成內容，不過香港地區就暫時不支援將聊天紀錄同步到帳戶。

▲它亦支援其他 AI 功能，包括：記憶倉、AI 寫作、AI 翻譯、AI 語音摘記等。

▲它亦支援將大模型下載到手機中使用，這樣用家就無需每次使用部分 AI 功能時均要連接到網絡才可使用。

▲Find X10 Pro Max 亦支援裝置互通功能，當中值得留意的是它可與 iPhone 或 Mac 之類的 Apple 裝置互通，進行檔案互傳甚至在 OPPO 手機上接收在 iPhone 端的來電、短訊等。

▲而 NFC 功能方面，亦支援門卡功能，可以將手機當作門禁卡使用，當然大前提是你的門禁系統支援 NFC 卡開門啦。

總結：拍攝表現令人滿意 適合重視相片與影片的用家

OPPO Find X10 Pro Max 經過筆者 7 日試用後，最令人留下印象的仍是拍攝能力。三枚 2 億像素哈蘇鏡頭確實不只是規格吸引，無論日夜、室內外、遠攝及微距，都能拍出令筆者滿意的相片。Open Gate 更令拍攝影片後的構圖和輸出比例有較大彈性，配合 O-Log2 及相片 AI 修圖，對喜歡自己拍片、執相的用家尤其有吸引力。

當然，這部手機並非沒有缺點。機身有少許重量，表面較跣手，金屬邊框也需要小心保護；陽光直射時的熒幕可讀性，同樣未達筆者心目中同級旗艦的最佳水平。以香港建議零售價 HK$10,999 而言，入手前自然要考慮自己是否真的需要這組高規格鏡頭及影片功能。

如果大家最重視手機拍攝效果，又希望同時有夠強的性能及長續航，筆者認為 Find X10 Pro Max 是十分值得考慮的一部旗艦。以今次試用感受來說，筆者甚至會將它列為今年暫時表現最佳的旗艦手機之一；尤其對相片成像有要求、同時喜歡製作影片的用家，更值得親身試試這部手機。