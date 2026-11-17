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一名人妻近日在社交平台分享丈夫購物的奇怪經歷。她請丈夫幫忙買香口糖，對方卻花了大半天才回家，還帶回一部 PlayStation 5 遊戲機及一盒《Grand Theft Auto V》（GTA V）。丈夫解釋，商店剛好推出「買一送二」活動，香口糖竟然附送遊戲機和遊戲。妻子覺得事情古怪，於是上網發文，沒想到網民不但沒有拆穿這個藉口，反而紛紛幫忙圓謊，甚至聲稱自己買零食也免費獲贈 GeForce RTX 5070 Ti 顯示卡。

▲資料來源：Threads 網民帖文

丈夫買香口糖去足半日 竟帶 PS5 回家

人妻在帖文寫道：「請老公幫我買口香糖，去了老半天，回家後他說剛好有活動買一送二，我感覺好像哪裡怪怪的，怎麼好像又很划算。」

她上載的照片中，一部 Sony PS5 遊戲機、一盒《GTA V》遊戲和一包 Airwaves 香口糖，被保鮮膜緊緊包在一起，包裝方式活像超市的優惠套裝。丈夫聲稱這三件貨品只需付香口糖的價錢，但妻子顯然半信半疑。

網民集體圓謊 買零食竟送 RTX 5070 Ti

有網民留言指類似優惠是真的，自己早前在超市買零食，亦免費獲贈一張 GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti 顯示卡，還附上「證據」照片。相中一張顯示卡連同一包多力多滋，被保鮮膜包成促銷套裝，仿照原帖的做法。

男士為了把遊戲機、電腦硬件等心頭好帶回家，想出不同理由向另一半解釋，向來是網絡常見的生活笑話。今次從香口糖送 PS5，到零食送高階顯示卡，留言區眾人明知是在開玩笑，仍然一本正經地幫忙證明優惠「真有其事」。整場集體圓謊，正是這個帖文最有趣的地方。

其他網民亦加入配合，聲稱市場競爭激烈，商店近期經常推出難以置信的優惠。有人留言：「這是真的，你老公是我前一個的買家，被他搶到了！」另一人更一本正經表示：「最近超商都有隨機網點特賣，送的禮品都是大包量足的。你老公真的賺到了。」

AI 製圖繼續幫口 香口糖「贈品」愈送愈誇張

更有網民使用 AI 生成圖片，模仿香口糖和《GTA》遊戲綑綁出售的畫面，向阿嫂介紹「這個優惠活動」是真的，替這場虛構優惠增添「證據」。

以上均為網民玩笑及圖片創作，並非已獲證實的真實商店促銷活動。

資料來源：Threads 網民帖文