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Sony Interactive Entertainment 申請一項可配合遊戲情節送風的頸帶專利，讓玩家戴上 VR 頭戴裝置時，透過頸部及臉部的氣流感受虛擬環境。美國專利申請 US 2026/0357800 A1 於 11 月 12 日公開，設計可根據敵人移動方向改變送風位置及強度，目前尚未有實際產品公布。

頸帶內置 8 組送風裝置 主機按場景決定風向

Sony 專利描述一條弧形頸帶，內側設有多個出風口，主要設計示例使用 8 組微型送風裝置，每組相隔約 30 度，向玩家頸部不同位置送風。出風口亦可向上將氣流送至下巴及臉部附近，讓使用者從不同方向感受到風。

頸帶設有通訊單元，接收遊戲主機或電腦傳來的控制訊號。遊戲系統可以根據角色位置、移動方向和周圍物件，決定哪些送風裝置啟動。專利亦提及利用壓電元件帶動薄片高速振動，讓送風更快跟上遊戲畫面的變化。

敵人從背後迫近 送風強度和頻率同步增加

專利舉例，在恐怖遊戲的黑暗場景中，敵人若由玩家前方向側面移動，再繞到背後，頸帶可以依次啟動不同位置的出風口，模擬敵人移動方向。當敵人從後方逐步接近，後頸收到的氣流會愈來愈強，吹風次數亦會增加，玩家即使未有回頭，亦可能感覺到身後有動靜。

其他情景包括打開房門時，頸帶前方短暫送風，模擬從門外迎面吹來的氣流；角色加速奔跑時，裝置亦可隨移動速度調整風感。專利還提及在特定場景隨機送風，或配合角色聲音改變氣流。這些效果仍需遊戲軟件配合，現時並無實際遊戲支援名單。

尚未確認支援 PS VR2 普通遊戲亦可能適用

專利插圖展示玩家同時佩戴 VR 頭戴裝置及送風頸帶，但文件未有指定 PS VR2 或任何現有產品。首項專利權利要求描述的是接收外部訊號並向頸部送風的穿戴裝置，並無將用途限定於 VR，因此設計亦可能延伸至使用一般螢幕的遊戲或其他應用。

Sony 另有一宗於 11 月 5 日公開的送風專利申請 US 2026/0348399 A1，提出將小型風扇安裝在頭戴裝置上，與今次頸戴式設計不同。兩項目前均屬專利申請，Sony 尚未宣布會推出有關產品，亦沒有公布售價或開售時間。

資料來源：Patentlyze（送風頸帶專利）、Patentlyze（頭戴式送風專利）