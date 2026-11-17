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南韓國務總理韓成淑（한성숙）周一主持相關部門會議，宣布為三日後的大學修學能力試驗（修能，即全國大學入學試）成立跨部門緊急應變小組，要求集中全國力量防範 AI 作弊。考試將於 11 月 19 日舉行；此前當地稅務師考試榜首承認用微型鏡頭、手機及生成式 AI 作弊。

修能前南韓先爆稅務師榜首 AI 作弊案

南韓今年稅務師考試榜首日前承認，在兩輪考試中使用微型鏡頭、智能手機及生成式 AI 作弊，亦承認用同一方法應考註冊會計師試。據報當事人是 34 歲的 Han Won-seok，並無使用外界原先懷疑的 AI 眼鏡。

青瓦台周日已召開緊急對策會議，決定全面普查所有國家資格試中疑似 AI 作弊個案。韓成淑周一主持部門會議時表示，AI 發展迅速，傳統考試管理方法難以應對新式作弊，需要迅速應對 AI 眼鏡、超小型電子裝置及外部協助等手法。

南韓修能應變小組統籌考前考後措施

南韓修能緊急應變小組將負責制定及執行考前預防與考後跟進措施。今次考試名為「2027 學年度修能」，實際於 2026 年 11 月 19 日舉行，據報預計約 55 萬名考生應考。

出席周一會議的包括教育部、財政經濟部、科學技術情報通信部、行政安全部及法務部等部門的次官，以及警察廳國家搜查本部長。惟出席會議不等於加入小組，應變小組的成員、規模及由誰帶領尚未公布。

首爾市教育廳早於 11 月 11 日，為負責在修能試場監察智能眼鏡的人員進行培訓。青瓦台亦表示會派專責人員偵測 AI 作弊，並加強對考生及監考員的培訓，兩者都屬今次會議前已有的安排。

教育部緊急檢查試場 修能考後仍會追查作弊

南韓總理指示教育部緊急檢查修能試場管理及監考體系，確保防作弊措施在現場運作時沒有漏洞，惟會議未有交代考試當日的具體安檢或偵測方式。

南韓總理同時要求加強修能考後檢查，如發現違反常理的異常跡象，須按客觀資料徹底調查，以維持考試公平。一旦確認違法或不當行為，當局就要依法嚴肅處理。

南韓修能周四開考 AI 作弊綜合對策仍待公布

南韓政府在修能周四開考前宣布成立跨部門應變小組，要求檢查試場及加強考後追查，惟截至發稿時，小組運作細節及具體措施仍未公布。政府亦要求各部門為其他國家考試及資格試預先採取措施。

南韓總理亦要求盡快制定泛政府綜合對策，包括修訂考試管理標準及加重作弊罰則，但具體內容及執行日期尚未公布。總理同時要求研究多種技術方案，包括為國家考試開發及部署先進偵測技術，例如利用 AI 偵測作弊，暫時仍屬研究階段。

面對 AI 眼鏡及超小型電子裝置，研究中的 AI 偵測技術能否幫考生守住考試公平？

來源：Yonhap News Agency、The Kyunghyang Shinmun、The Korea Herald、세계일보、The Korea Times