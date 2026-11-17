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美國特朗普政府據報計劃在未來一週公布超過 20 間人工智能「國家冠軍」企業名單，NVIDIA、Amazon、Microsoft、OpenAI 及 Anthropic 預計入選。《華爾街日報》11 月 15 日引述知情人士指，政府希望協助美國企業向海外銷售晶片、AI 模型及相關技術，與中國供應商競爭；名單和公布日期尚未獲官方確認。

整合晶片與模型出口 政府提供融資及許可審查支援

美國商務部推行的 American AI Exports Program，讓企業組成聯盟，向海外客戶提供整套 AI 技術方案。除了 AI 晶片及伺服器，方案亦須涵蓋數據處理、模型、網絡安全措施及特定行業應用。外國政府或企業可按整套方案採購，毋須分別物色每一環節的美國供應商。

美國商務部 2026 年 4 月開放業界申請，7 月 6 日公布收到 78 份由企業聯盟提交的方案申請。商務部將聯同其他部門審核，由商務部長作最終指定。獲選方案有機會取得美國政府海外推廣、政府間商務接洽、聯邦融資渠道及優先出口許可審查等支援，但指定本身不保證一定獲批貸款、出口許可或訂單。

NVIDIA 捲入晶片出口爭議 入選名單仍屬傳聞

《華爾街日報》報道，美國商務部長 Howard Lutnick 預計宣布入選名單，但日期可能延後。NVIDIA 創辦人、前行政總裁黃仁勳近期因與黃樂（Alice Huang）的婚外情及相關國安爭議辭職，外界亦關注受限制的先進 AI 晶片是否經第三方流入中國。黃樂被指涉及中國情報活動，相關指控仍須與已確認事實區分。

與此同時，華府內部對出口管制存在分歧。部分人士要求收緊晶片轉運規則，防止中國企業透過中介取得美國高階晶片；政府推進 AI 出口方案，則希望讓其他國家採購美國技術。據報商務部亦準備提出防止晶片轉運至中國的新規定，細節及生效時間仍待公布。

官方計劃已收 78 份申請 企業入選結果尚待公布

美國商務部早於 2025 年 10 月啟動這項 AI 出口計劃，2026 年春季開始接受企業聯盟方案。今次傳出的逾 20 間公司名單，屬於計劃執行階段的最新消息，不能視為全部企業已正式獲批。對海外買家而言，未來可留意獲指定方案實際包括哪些硬件、模型及服務，以及能否取得美國出口許可。

資料來源：The Wall Street Journal